కిరణ్ అబ్బవరం కొత్త సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్- ఈసారి బాలయ్య, నాగార్జున చిత్రాలకు పోటీగా
కిరణ్ అబ్బవరం కొత్త సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్మెట్- గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్ - ఈ సినిమాకు సొంత దర్శకత్వం
Published : October 5, 2026 at 12:25 PM IST
Kiran Abbavaram Upcoming Movie Title : మొన్నే చెన్నై లవ్ స్టోరీతో ప్రేక్షకులను పలకరించిన కిరణ్ అబ్బవరం ఇప్పుడు మరో కొత్త సినిమాతో థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో తన కెరీర్లో 13వ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ గ్లింప్స్ను సోమవారం మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ కథలో తాను లీడ్ రోల్లో నటించడమే కాకుండా, స్వయంగా డైరెక్షన్ చేసుకుంటున్నారు.
అప్పు లేని రోజు- హై మూమెంట్
ఈ సినిమాకు రియాలిటీ అనే టైటిల్ను మేకర్స్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఇందులో మధ్య తరగతి కుటుంబ బాధ్యతలు మోస్తూ, ఓ హోటల్ నడిపించే యువకుడి పాత్రలో కిరణ్ కనిపించనున్నారు. 'నాకు గానీ, నా కుటుంబానికి గానీ ఈరోజుతో ఒక్క రూపాయి అప్పు లేదు. నా లాంటోడికి ఇంతకు మించి హై మూమెంట్ ఏం ఉంటుంది?' అనే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. జాయ్ మూవీస్ బ్యానర్పై ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఇందులో సుదర్శన్, నవీన్ నేని తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అయితే ఫీమేల్ లీడ్లో ఎవరు నటిస్తున్నారనేది సస్పెన్స్గా ఉంచారు.
బాలయ్య, నాగ్ సినిమాలతో పోటీ
కాగా, ఈ సినిమాను ఈఏడాది డిసెంబర్ 25 న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు కూడా మేకర్స్ ప్రకటించారు. అయితే అంతకు ఒకరోజు ముందే అంటే డిసెంబర్ 24 టాలీవుడ్ నుంచి రెండు భారీ సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. బాలకృష్ణ దాదా, అక్కినేని నాగార్జున కింగ్ 100 చిత్రాలు థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. రెండు పెద్ద సినిమాలు ఉన్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ రేసులో కిరణ్ సినిమా ఉండడం కంటెంట్పై మేకర్స్కున్న నమ్మకమే అనుకోవచ్చు!
Meeru entha Mandi wait chestunaru ee Moment Gurinchi ☺️ REALITY - DECEMBER 25❤️ #Reality #JoyFilms #KA13 https://t.co/ZnrotCbHe2— Kiran Abbavaram (@Kiran_Abbavaram) October 5, 2026