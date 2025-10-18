ETV Bharat / entertainment

'కే ర్యాంప్' మూవీ రివ్యూ - కిరణ్ మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యిందా?

కిరణ్ అబ్బవరం కే ర్యాంప్ రివ్యూ

K Ramp Review
K Ramp Review (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
K Ramp Review : సినిమా: కె- ర్యాంప్‌; తారాగణం: కిరణ్ అబ్బవరం, యుక్తి తరేజా, నరేష్ వీకే, సాయి కుమార్, కామ్నా జెఠ్మలానీ తదితరులు; సంగీతం: చేత‌న్ భ‌ర‌ద్వాజ్‌, నిర్మాతలు: రాజేష్ దండా, శివ బొమ్మకు, రచన, దర్శకత్వం: జైన్స్ నాని; విడుద‌ల‌ తేదీ: 18-10- 2025.

2024 దీపావళికి క సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ సాధించిన కిరణ్ అబ్బవరం ఈ దీపావళి కే ర్యాంప్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. కొత్త దర్శకుడు జైన్స్ నాని దర్శకుడిగా ఈ సినిమాతో అరంగేట్రం చేశారు. టీజర్, ట్రైలర్​తో అంచనాలు పెంచిన ఈ సినిమా శనివారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? దీపావళి సెంటిమెంట్ కిరణ్​కు కలిసొచ్చిందా?

స్టోరీ ఇదే! హీరో కుమార్ (కిరణ్) ధనిక కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన కుర్రాడు. తండ్రి (సాయికుమార్‌) గారాబం చేయడంతో చ‌దువుని నిర్ల‌క్ష్యం చేస్తూ బ‌లాదూర్‌గా తిరుగుతుంటాడు. కొడుకును సరైన దారిలో పెట్టాల‌ని పండితుడి స‌ల‌హా మేరకు కేర‌ళ‌లోని ఓ క‌ళాశాల‌లో చేర్పిస్తాడు. అక్క‌డ‌కు వెళ్లిన కుమార్ త‌న మామ (న‌రేశ్‌)తో స్నేహంగా ఉంటూ, మళ్లీ అలాగే అల్ల‌రిగా గ‌డుపుతుంటాడు. కుమార్‌ ఓసారి మ‌ద్యం తాగి ఊపిరాడ‌క ఇబ్బంది ప‌డుతున్నప్పుడు, మెర్సీ జాయ్ (యుక్తి త‌రేజా ) ఊపిరి పోస్తుంది.

అలా తొలి చూపులోనే మెర్సీతో ప్రేమ‌లో ప‌డిపతాడు కుమార్. కానీ మెర్సీని ఎప్ప‌ట్నుంచో ఓ స‌మ‌స్య వేధిస్తుంటుంది. ఆ స‌మ‌స్య గురించి కుమార్‌కి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? అది తెలిసిన తర్వాతా ఆమెని అంతే ప్రేమించాడా? లేక ఆమెను దూరం చేసుకున్నాడా ఒక‌రి వ‌ల్ల మ‌రొక‌రి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వ‌చ్చాయనే థియేటర్లలో చూడాల్సిందే!

ఎలా సాగిందంటే? ఇది ఒక సాధారణ కథ, కథనంతో రూపొందిన సినిమా. హీరోయిన్ సమస్యతో కథకు చిన్న మలుపు తప్ప, ఇందులో కొత్తదనం లేదు. హీరో అల్లరి, మాస్‌ ప్రేక్షకులను నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తాయి. అయితే దర్శకుడు పూర్తిగా కామెడీపైనే దృష్టి పెట్టారు. కిరణ్ అల్లరి వేషాలు, వెన్నెల కిశోర్ రాకతో రెండో భాగంలో నవ్వులు పూశాయి. నరేశ్ పాత్ర సన్నివేశాలు కొన్నిసార్లు నవ్వించినా, ఎక్కువగా ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. కేరళ నేపథ్యంలో కథ మొదలై, కుమార్- మెర్సీ ప్రేమకథగా మారుతుంది. హీరోయిన్ సమస్య, హీరో కష్టాలు నవ్వులు పంచుతాయి.

క్లైమాక్స్​ సన్నివేశాల్లో పాత్రలు ఒక్కసారిగా మారడం సహజంగా అనిపించదు. మాస్‌కి నచ్చే అంశాలు, కిరణ్ నటన, కొన్ని నవ్వించే సన్నివేశాలతో ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. టెక్నికల్​గా స‌తీశ్ రెడ్డి కెమెరా పనితనం బాగుంది. కేర‌ళ నేప‌థ్యంలో విజువ‌ల్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. చేత‌న్ భ‌ర‌ద్వాజ్ అందించిన సంగీతం ప‌ర్వాలేద‌నిపిస్తుంది. కూర్పు, ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన్ మిగిలిన విభాగాలు మంచి ప‌నితీరునే క‌న‌బ‌రిచాయి. నిర్మాణం కూడా బాగుంది. ద‌ర్శ‌కుడు జైన్స్ నాని మేకింగ్, ఆయ‌న‌కు కామెడీపై ఉన్న ప‌ట్టు కాస్త మెప్పించినా, ర‌చ‌న ప‌రంగా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి.

బ‌లాలు

  • కిర‌ణ్ అబ్బ‌వ‌రం న‌ట‌న
  • ద్వితీయార్థంలో కామెడీ

బ‌ల‌హీన‌త‌లు

  • కొత్త‌ద‌నం లేని క‌థ
  • ప్ర‌థ‌మార్థం

చివ‌రిగా : కె- ర్యాంప్‌ సినిమా మాస్ వినోదం

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

