కిరణ్ అబ్బవరం పాన్ఇండియా జర్నీ షురూ - మైథలాజికల్ మూవీ అనౌన్స్
హ్యాట్రిక్ విజయాల తర్వాత రూటు మార్చిన కిరణ్ అబ్బవరం - ఈ సారి పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సత్తా చాటేందుకు ప్రయత్నం
Published : August 10, 2026 at 2:57 PM IST
Kiran Abbavaram Pan India Movie : క, కె ర్యాంప్, చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమాలతో గ్రాండ్ సక్సెస్ల అందుకున్నారు కిరణ్ అబ్బవరం. అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఆయన కెరీర్లో ఫస్ట్ టైమ్ ఓ భారీ పాన్ఇండియా చిత్రాన్ని చేయనున్నట్లు అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. కిరణ్ అబ్బవరం 15వ సినిమాగా 'ఇంద్రపుత్ర' తెరకెక్కనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. ఈ సినిమాను ప్రముఖ ప్రొడక్షన్ హౌస్ జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తుంది. ఈ చిత్రంతో శ్రీకాంత్ పుప్పాల దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.
మైథలాజికల్ సినిమాగా
ఇది పాన్ఇండియా లెవెల్లో మైథలాజికల్ యాక్షన్ ఫాంటసీ జాన్రాలో రూపొందుతోంది. ఇన్ని రోజులు లవ్, రొమాటింగ్ డ్రామాల్లో అలరించిన కిరణ్ తొలిసారి మైథలాజికల్ సినిమా చేయనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. జీ స్టూడియోస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను లార్క్ స్కేల్లో తెరకెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంది. 2027లో సినిమా థియేటర్లలోకి రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పుడే ప్రకటించారు.
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