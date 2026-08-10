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కిరణ్ అబ్బవరం పాన్ఇండియా జర్నీ షురూ - మైథలాజికల్ మూవీ అనౌన్స్​

హ్యాట్రిక్ విజయాల తర్వాత రూటు మార్చిన కిరణ్ అబ్బవరం - ఈ సారి పాన్​ ఇండియా లెవెల్​లో సత్తా చాటేందుకు ప్రయత్నం

Kiran Abbavaram New Movie
Kiran Abbavaram New Movie (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 2:57 PM IST

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Kiran Abbavaram Pan India Movie : క, కె ర్యాంప్, చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమాలతో గ్రాండ్ సక్సెస్​ల అందుకున్నారు కిరణ్ అబ్బవరం. అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్​గా ఆయన కెరీర్​లో ఫస్ట్ టైమ్ ఓ భారీ పాన్​ఇండియా చిత్రాన్ని చేయనున్నట్లు అఫీషియల్​గా ప్రకటించారు. కిరణ్ అబ్బవరం 15వ సినిమాగా 'ఇంద్రపుత్ర' తెరకెక్కనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. ఈ సినిమాను ప్రముఖ ప్రొడక్షన్ హౌస్ జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తుంది. ఈ చిత్రంతో శ్రీకాంత్ పుప్పాల దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.

మైథలాజికల్ సినిమాగా
ఇది పాన్ఇండియా లెవెల్​లో మైథలాజికల్ యాక్షన్ ఫాంటసీ జాన్రాలో రూపొందుతోంది. ఇన్ని రోజులు లవ్, రొమాటింగ్ డ్రామాల్లో అలరించిన కిరణ్ తొలిసారి మైథలాజికల్ సినిమా చేయనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. జీ స్టూడియోస్ ఈ ప్రాజెక్ట్​ను లార్క్ స్కేల్​లో తెరకెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంది. 2027లో సినిమా థియేటర్లలోకి రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పుడే ప్రకటించారు.

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ACTOR KIRAN ABBAVARAM
KIRAN ABBAVARAM INDRAPUTRA
KIRAN ABBAVARAM PAN INDIA FILM

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