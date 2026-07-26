ఓటీటీలోకి 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' మూవీ- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటి నుంచో తెలుసా?
కిరణ్ అబ్బవరం లేటెస్ట్ మూవీ చెన్నై లవ్స్టోరీ ఓటీటీ డీటెయిల్స్ - డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
Published : July 26, 2026 at 2:33 PM IST
Chennai Love Story OTT : కిరణ్ అబ్బవరం- గౌరి ప్రియా హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన రొమాంటిక్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'. జులై 24 విడుదలైన ఈ మూవీ పాజిటివ్ టాక్తో థియేటర్లలో రన్ అవుతుంది. మంచి ఓపెనింగ్స్ లభించాయి. కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్లోనే అత్యధిక కలెక్షన్ల దిశగా ఇది దూసుకుపోతుంది. మొదటి రోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సోనీ లివ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డిజిటల్ హక్కులను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల కాలంలో విభిన్నమైన కథాంశాలతో వచ్చే చిత్రాలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో మంచి క్రేజ్ లభిస్తోంది. ఓటీటీ సంస్థలు కూడా కథను బట్టి ఎంతైనా చెల్లించేందుకు వెనుకాడటం లేదు. ఈ క్రమంలో యూత్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమా స్ట్రీమింగ్ హక్కులను సొంతం చేసుకోవడానికి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు పోటీ పడ్డట్లు సమాచారం. ఆఖరికి ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్ భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ హక్కులను కైవసం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆగస్టు చివరి వారంలో ఈ మూవీ సోనీ లీవ్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే మేకర్స్ నుంచి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు
ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుంచే 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' మూవీపై పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. విడుదలైన తర్వాత కూడా ఆ పాజిటివ్ టాక్ కొనసాగింది. ఆ పాజిటివ్ టాక్ బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ట్రేడ్ వర్గాల ప్రకారం, భారత్లో మొదటి రోజు గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.5.69 కోట్లు కాగా, ఓవర్సీస్ గ్రాస్ రూ. 2.60 కోట్లు కావడం గమనార్హం. ప్రపంచవ్యాప్త తొలి రోజు రూ.8.29 కోట్లు వసూలైనట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఏపీ, తెలంగాణలలో తొలిరోజు రూ.5.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు నమోదు కావడం విశేషం. కర్ణాటకలో రూ. 50 లక్షలు, తమిళనాడు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ చిత్రం పర్వాలేదనిపించింది. మొదటి రోజు దాదాపు 1,638 షోలలో ప్రదర్శితమైంది.
#ChennaiLoveStory digital rights acquired by #SonyLIV#KiranAbbavaram #SriGouriPriya pic.twitter.com/gK9GlIPlmX— Telugu TV Updates (@telugutvupdts) July 25, 2026
సొంత ఊరు వదిలి చెన్నై నగరానికి వచ్చిన ఇద్దరు యువతీ యువకుల ఎమోషనల్ ప్రయాణాన్ని దర్శకుడు తెరకెక్కించిన తీరు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. కిరణ్ అబ్బవరం తన నటనలో ఎంతో పరిణతి చూపించారని, స్టీవెన్ శంకర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయారన్న కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి. గౌరి ప్రియా భావోద్వేగపూరిత నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. బేబి ఫేం డైరెక్టర్ సాయి రాజేశ్ స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లే అందించారు. ఎస్కేఎన్, సాయిరాజేశ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. ఇక మెలోడి బ్రహ్మ మణిశర్మ సమకూర్చిన స్వరాలను సినిమాకే హైలెట్గా నిలిచాయి.
ప్రేక్షకులు నమ్మి థియేటర్కి వస్తున్నారు: కిరణ్ అబ్బవరం
మూవీకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడంతో మేకర్స్ తాజాగా సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీరో కిరణ్ అబ్బవరం కీలక కామెంట్స్ చేశారు. 'మూవీ బాగుంటుందని నేను చెప్పిన ప్రతిసారీ ప్రేక్షకులు నమ్మి థియేటర్కి వస్తున్నారు. 'చెన్నై లవ్స్టోరీ' ప్రీమియర్స్ నుంచే హౌస్ఫుల్ షోలతో రన్ అవ్వడం చూసిన తర్వాత ఎంతో ఆనందం కలుగుతోంది. మా సినిమాపై ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు. ప్రతి ప్రేమకథ ఒకేలా ఉంటే చరిత్రకు కూడా నచ్చదు. మాది కొత్త ప్రేమకథ. కుటుంబంతో కలిసి సినిమాని ఆస్వాదించాలని కోరుతున్నా. ఇందులోని నివి పాత్రకి అందరూ కనెక్ట్ అవుతున్నారు. నేను పోషించిన స్టీవెన్ శంకర్ పాత్ర గురించి అందరూ గొప్పగా చెబుతుంటే ఆనందంగా ఉంది' అని కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.
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