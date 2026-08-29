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స్టైలిష్ లుక్​లో నాగార్జున - 'కింగ్ 100' గ్లింప్స్‌ చూశారా? - రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

అద్దిరిపోయిన కింగ్ 100వ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్ - రిలీజ్ కూడా అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్

Nagarjuna 100th film Glimpse
కింగ్ నాగార్జున 100వ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 12:17 PM IST

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King 100 Title Glimpse : టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు నాగార్జున ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న 100వ చిత్రం అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది. శనివారం ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న వందో చిత్రం టైటిల్​, గ్లింప్స్ తో పాటు రిలీజ్ డేట్​ను కూడా చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు గ్లింప్స్‌ను సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాతో కింగ్ నాగార్జున తన సినీ జీవితంలో అరుదైన మైలురాయికి చేరుకోబోతున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమిళ దర్శకుడు రా. కార్తీక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబరు 24న క్రిస్మస్ కానుకగా ఈ మూవీని విడుదల చేయనున్నారు. రాక్​స్టార్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు.

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