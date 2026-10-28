ETV Bharat / entertainment

'ట్విస్ట్ చెప్పండి- కోటి రూపాయలు పట్టేయండి'- ఈటీవీ భారత్​తో కిల్లర్ దర్శకుడు

కిల్లర్ సినిమా దర్శకుడు పూర్వజ్‌ తాజాగా ఈటీవీ భారత్​తో ముచ్చటించారు. ప్రమోషన్స్ సమయంలో తాను ప్రకటించిన రూ.1 కోటి క్యాష్ ప్రైజ్​కు కట్టుబడి ఉన్నట్లు మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

Killer
కిల్లర్ మూవీ డైరెక్టర్ (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Killer Movie 1 Crore Prize Money : పూర్వజ్ స్వీయ నిర్మాణ దర్శకత్వంలో జ్యోతి పూర్వజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం కిల్లర్. ఈ నెల 30న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. సైఫై యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా నిర్మించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సినిమా సెకండాఫ్​లోని ట్విస్ట్​ను కనిపెడితే కోటి రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించిన దర్శకుడు పూర్వజ్ ఇందుకు సంబంధించిన విధి విధానాలను ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్​మీట్​లో ప్రకటించారు. హైకోర్టు న్యాయవాది సురేశ్ సమక్షంలో కోటి రూపాయల ఒప్పంద పత్రాలు, టర్మ్స్ అండ్ కండీషన్స్​ను పూర్వజ్ వెల్లడించారు. దీని గురించి మరిన్ని విషయాలను ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతూ షేర్ చేసుకున్నారు.

అక్టోబర్ 29న రాత్రి కిల్లర్ ప్రీమియర్ షో పడనుంది. ఈ ప్రీమియర్ షోలో సెకండాఫ్ ప్రారంభమైన 5 నిమిషాల్లో తాము సూచించిన వాట్సప్ నెంబర్​కు ట్విస్ట్ ను ఒకే ఒక లైన్​లో మెసేజ్ రూపంలో రాసి వాట్సాప్​లో పంపించాలని చెప్పారు. అందులో సరైన సమాధానం పంపించిన మొదటి వ్యక్తిని గుర్తించి సక్సెస్​మీట్​లో కోటి రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు మరోసారి ప్రకటించారు. అలాగే సూపర్ షీ పేరుతో నిర్వహించిన పోటీలో ఉత్తమ సమాధానం చెప్పిన 8 మంది మహిళలకు జ్యోతి పూర్వజ్, 20 వేల రూపాయల చొప్పున నగదు బహుమతిని ప్రకటించారు. కిల్లర్ ప్రమోషన్​లో తాము చేసిన ఈ ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ట్రోల్స్​పై పూర్వజ్ వారిపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ట్రోల్స్​ చేసిన వాళ్లు ఆశ్చర్యపోయేలా విజేతకు కోటి రూపాయలు ఇచ్చి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు.

అయితే ఈ ప్రకటన పబ్లిసిటీ కోసం కాదని పూర్వజ్ స్పష్టం చేశారు. సినిమా ప్రమోషన్స్​ కోసం పెట్టే ఖర్చును ప్రేక్షకులు ఇవ్వాలనేదే తన ఉద్దేశమని చెప్పారు. 'ప్రకటించిన విధంగా నూటికి నూరు శాతం రివార్డు ఇస్తాను. ఇందులోంచి తప్పించుకోవం అనేది ఉండదు. రేపు ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్​మీట్​లో హైకోర్టు లాయర్ల సమక్షంలోనే స్పష్టంగా నిబంధనలు వెల్లడిస్తాను. ఈ రోజుల్లో చెప్పిన కథనే మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నారు. అయినా ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాలు చూస్తున్నారు. ఇక సినిమాకు ఎన్ని కోట్లు లాభం వచ్చిందనేది ఎక్కువగా చర్చించుకుంటున్నారు. హిట్టు, ఫ్లాఫు, కమర్షియల్ సక్సెస్ అవన్నీంటి ఎవరు చూసుకోవాలో వాళ్లు చూసుకుంటారు. కానీ, అలా కాకుండా ఓ సినిమాకు వెళ్తే ఎలాంటి అనుభూతి పొందారో అనేది చూసుకోవాలి' అని పూర్వజ్ అన్నారు.

TAGGED:

KILLER MOVIE TWIST
KILLER MOVIE 1 CRORE REWARD
KILLER MOVIE 1 CRORE CASH PRIZE
KILLER MOVIE TRAILER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.