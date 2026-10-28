'ట్విస్ట్ చెప్పండి- కోటి రూపాయలు పట్టేయండి'- ఈటీవీ భారత్తో కిల్లర్ దర్శకుడు
కిల్లర్ సినిమా దర్శకుడు పూర్వజ్ తాజాగా ఈటీవీ భారత్తో ముచ్చటించారు. ప్రమోషన్స్ సమయంలో తాను ప్రకటించిన రూ.1 కోటి క్యాష్ ప్రైజ్కు కట్టుబడి ఉన్నట్లు మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
Published : October 28, 2026 at 5:59 PM IST
Killer Movie 1 Crore Prize Money : పూర్వజ్ స్వీయ నిర్మాణ దర్శకత్వంలో జ్యోతి పూర్వజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం కిల్లర్. ఈ నెల 30న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. సైఫై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా నిర్మించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సినిమా సెకండాఫ్లోని ట్విస్ట్ను కనిపెడితే కోటి రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించిన దర్శకుడు పూర్వజ్ ఇందుకు సంబంధించిన విధి విధానాలను ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్మీట్లో ప్రకటించారు. హైకోర్టు న్యాయవాది సురేశ్ సమక్షంలో కోటి రూపాయల ఒప్పంద పత్రాలు, టర్మ్స్ అండ్ కండీషన్స్ను పూర్వజ్ వెల్లడించారు. దీని గురించి మరిన్ని విషయాలను ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ షేర్ చేసుకున్నారు.
అక్టోబర్ 29న రాత్రి కిల్లర్ ప్రీమియర్ షో పడనుంది. ఈ ప్రీమియర్ షోలో సెకండాఫ్ ప్రారంభమైన 5 నిమిషాల్లో తాము సూచించిన వాట్సప్ నెంబర్కు ట్విస్ట్ ను ఒకే ఒక లైన్లో మెసేజ్ రూపంలో రాసి వాట్సాప్లో పంపించాలని చెప్పారు. అందులో సరైన సమాధానం పంపించిన మొదటి వ్యక్తిని గుర్తించి సక్సెస్మీట్లో కోటి రూపాయలు ఇవ్వనున్నట్లు మరోసారి ప్రకటించారు. అలాగే సూపర్ షీ పేరుతో నిర్వహించిన పోటీలో ఉత్తమ సమాధానం చెప్పిన 8 మంది మహిళలకు జ్యోతి పూర్వజ్, 20 వేల రూపాయల చొప్పున నగదు బహుమతిని ప్రకటించారు. కిల్లర్ ప్రమోషన్లో తాము చేసిన ఈ ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ట్రోల్స్పై పూర్వజ్ వారిపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ట్రోల్స్ చేసిన వాళ్లు ఆశ్చర్యపోయేలా విజేతకు కోటి రూపాయలు ఇచ్చి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు.
అయితే ఈ ప్రకటన పబ్లిసిటీ కోసం కాదని పూర్వజ్ స్పష్టం చేశారు. సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం పెట్టే ఖర్చును ప్రేక్షకులు ఇవ్వాలనేదే తన ఉద్దేశమని చెప్పారు. 'ప్రకటించిన విధంగా నూటికి నూరు శాతం రివార్డు ఇస్తాను. ఇందులోంచి తప్పించుకోవం అనేది ఉండదు. రేపు ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్మీట్లో హైకోర్టు లాయర్ల సమక్షంలోనే స్పష్టంగా నిబంధనలు వెల్లడిస్తాను. ఈ రోజుల్లో చెప్పిన కథనే మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నారు. అయినా ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాలు చూస్తున్నారు. ఇక సినిమాకు ఎన్ని కోట్లు లాభం వచ్చిందనేది ఎక్కువగా చర్చించుకుంటున్నారు. హిట్టు, ఫ్లాఫు, కమర్షియల్ సక్సెస్ అవన్నీంటి ఎవరు చూసుకోవాలో వాళ్లు చూసుకుంటారు. కానీ, అలా కాకుండా ఓ సినిమాకు వెళ్తే ఎలాంటి అనుభూతి పొందారో అనేది చూసుకోవాలి' అని పూర్వజ్ అన్నారు.