రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న కియారా - క్యూట్ ఫొటోతో రివీల్ చేసిన హీరోయిన్
గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నటి కియారా అడ్వాణీ - త్వరలోనే రెండోసారి బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నట్లు వెల్లడి
Published : October 7, 2026 at 1:14 PM IST
Kiara Second Pregnancy News : నటి కియారా అడ్వాణీ, నటుడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర దంపతులు మరోసారి తల్లిదండ్రులు కానున్నారు. ఈ గుడ్న్యూస్ను కియారా బుధవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. 'మా హృదయాలు ప్రేమతో నిండిపోయాయి' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. దీంతో అభిమానులు, పలువురు సెలబ్రిటీలు ఈ స్టార్కపుల్కు పెద్ద ఎత్తున విషెస్ను తెలియజేస్తున్నారు.
2021లో విడుదలైన 'షేర్షా' సినిమాలో కలిసి నటించారు కియారా- సిద్ధార్థ్ జోడీ. ఈ సినిమా కోసం తొలిసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ సమయంలోనే ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం కుదిరింది. ఆ తర్వాత అది ప్రేమగా మారింది. దీంతో కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో 2023 ఫిబ్రవరి 7న కియారా- సిద్ధార్థ్ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్లోని సూర్యగఢ్ హోటల్లో ఈ స్టార్ కపుల్ వివాహం గ్రాండ్గా జరిగింది. 2025లో వీరికి మొదటి సంతానంగా సారాయ్ జన్మించారు.