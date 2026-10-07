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రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న కియారా - క్యూట్ ఫొటోతో రివీల్ చేసిన హీరోయిన్

గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నటి కియారా అడ్వాణీ - త్వరలోనే రెండోసారి బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నట్లు వెల్లడి

Kiara Advani Announce 2nd Pregnancy
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర - కియారా అడ్వాణీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2026 at 1:14 PM IST

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Kiara Second Pregnancy News : నటి కియారా అడ్వాణీ, నటుడు సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర దంపతులు మరోసారి తల్లిదండ్రులు కానున్నారు. ఈ గుడ్​న్యూస్​ను కియారా బుధవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. 'మా హృదయాలు ప్రేమతో నిండిపోయాయి' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు. దీంతో అభిమానులు, పలువురు సెలబ్రిటీలు ఈ స్టార్​కపుల్​కు పెద్ద ఎత్తున విషెస్​ను తెలియజేస్తున్నారు.

2021లో విడుదలైన 'షేర్షా' సినిమాలో కలిసి నటించారు కియారా- సిద్ధార్థ్ జోడీ. ఈ సినిమా కోసం తొలిసారి స్క్రీన్‌ షేర్‌ చేసుకున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ సమయంలోనే ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం కుదిరింది. ఆ తర్వాత అది ప్రేమగా మారింది. దీంతో కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో 2023 ఫిబ్రవరి 7న కియారా- సిద్ధార్థ్ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. రాజస్థాన్​లోని జైసల్మేర్​లోని సూర్యగఢ్ హోటల్​లో ఈ స్టార్ కపుల్ వివాహం గ్రాండ్​గా జరిగింది. 2025లో వీరికి మొదటి సంతానంగా సారాయ్ జన్మించారు.

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KIARA SECOND PREGNANCY
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KIARA ANNOUNCE SECOND PREGNANCY

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