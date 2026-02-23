ఉదయ్పుర్లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్- విజయ్, రష్మిక మధ్య లవ్ ఉందని ఫస్ట్ తెలిసింది అప్పుడే!
ఫిబ్రవరి 26న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి- వారి మధ్య ప్రేమ ఎప్పుడు చిగురించింది? విరోష్ లవ్ స్టోరీలోని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకోసం!
Published : February 23, 2026 at 12:56 PM IST
Virosh Love Story Timeline : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న మరికొద్ది రోజుల్లో వివాహ బంధంతో ఒకటవ్వనున్నారు. ఫిబ్రవరి 26న (గురువారం) వారి పెళ్లి వేడుక జరగనుంది. ఈ ఏడాది మన దేశంలో జరగనున్న అతిపెద్ద సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్ వేడుకగా ఇది నిలుస్తుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. రీసెంట్గా విజయ్, రష్మిక తమ వెడ్డింగ్ను విరోష్ వెడ్డింగ్ అంటూ ప్రకటించగా, వారిద్దరి లవ్స్టోరీ జర్నీపై ఓ లుక్ వేద్దాం.
గీత గోవిందం టైమ్లోనే!
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ తొలిసారిగా 2018లో గీత గోవిందం మూవీ షూటింగ్ సెట్లో పరిచయం అయ్యారు. ఆ మూవీలో ఎంతో కోఆర్డినేషన్తో వారిద్దరూ అద్భుతంగా నటించారు. తమ యాక్టింగ్ టాలెంట్తో ఫ్యాన్స్ మనసులు దోచుకున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ మనసులు కూడా కలిశాయట. అలా ప్రేమలో పడ్డారట. అయితే అప్పటికే రక్షిత్ శెట్టితో జరిగిన తన నిశ్చితార్థాన్ని రష్మిక ముగించుకుంది. దీంతో విజయ్తో ఆమె ప్రేమాయణం సాగుతోందనే ప్రచారం మొదలైంది.
డియర్ కామ్రేడ్ టైమ్లో మరింతగా!
2019లో డియర్ కామ్రేడ్ మూవీలో రష్మిక, విజయ్ మళ్లీ కలిసి నటించారు. ఆ సినిమాతో వారి రిలేషన్ మరింత స్ట్రాంగ్గా మారినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. దీంతో వారు తరచుగా వివిధ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్లో కలిసి కనిపించారు. దీంతో రష్మిక, విజయ్ ప్రేమలో ఉన్నారని ఫిక్స్ అయ్యారు అంతా. అయితే వారిద్దరూ దీనిపై సైలెంట్గానే ఉన్నారు. అదే ఆన్సర్ అని అప్పట్లో టాక్ వినిపించింది.
2020- 2022: లవ్ స్టోరీపై హింట్స్
2020 నుంచి 2022 మధ్యకాలంలో తమ లవ్ స్టోరీపై రష్మిక, విజయ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించడం మొదలుపెట్టారు. దానిపై కొంతకొంత సమాచారాన్ని బయటపెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. రష్మిక, విజయ్ల వెకేషన్ ఫోటోలలో ఆ విషయం క్లియర్గా కనిపించింది. ముఖ్యంగా ఇద్దరూ కలిసి మాల్దీవుల టూర్కు వెళ్లినప్పుడు, తమ లవ్స్టోరీపై ఫ్యాన్స్కు కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చారు.
విజయ్ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్లో రష్మిక
అదే సమయంలో రెండేళ్ల గ్యాప్లో విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్లో రష్మిక ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఆ రెండు కుటుంబాలు దగ్గర కావడం అనేది, జరగబోయే రష్మిక, విజయ్ల పెళ్లికి సిగ్నల్ అని చాలామంది అప్పుడే చర్చించుకున్నారు. అయినా దీనిపై వాళ్లిద్దరూ మౌనమే వహించారు. తమ మూవీ వర్క్ను చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు.
2023- 2024: నిజమైన హీరో విజయ్
2023 - 2024 మధ్యకాలంలో యానిమల్ సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో రష్మిక, విజయ్ కెమిస్ట్రీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. "నిజమైన హీరో ఎవరు" అని రణబీర్ కపూర్ సరదాగా రష్మికను అడగగా, ఆమె ఏమాత్రం తడబడకుండా విజయ్ అని చెప్పింది. దీంతో ఆ మూమెంట్ వారి డీప్ లవ్కు సింబల్గా నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత రష్మిక, విజయ్ల ప్రేమబంధం ఇంకా బలపడింది. దీంతో వాళ్లిద్దరూ ఒక్కటే అనే క్లియర్ సిగ్నల్ అభిమానుల్లోకి వెళ్లింది.
2025 ఆగస్టు : ఫొటోలు వైరల్
2025 ఆగస్టులో అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో రష్మిక, విజయ్ పాల్గొన్నారు. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఇద్దరూ చేతులు పట్టుకొని నిలబడిన ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. వీటిని చూసి, విరోష్ ఏకం అయ్యారనే అభిప్రాయానికి ఫ్యాన్స్ వచ్చేశారు. అప్పట్లో వారిపై ఫ్యాన్స్ ప్రశంసల వర్షాన్ని కురిపించారు.
2025 అక్టోబర్ 3 : నిశ్చితార్ధం పుకార్లు
2025 అక్టోబరు 3న హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో రష్మిక, విజయ్ ఉంగరాలు మార్చుకున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో త్వరలోనే వాళ్లిద్దరి పెళ్లి జరగడం ఖాయమనే ప్రచారం జరిగింది. హైదరాబాద్లో తమ నిశ్చితార్ధం వేడుక జరిగిందనే వార్తలను అధికారికంగా ఇద్దరూ ధ్రువీకరించలేదు. అయినా దీనిపై మీడియాలో కథనాలు వైరల్ అయ్యాయి. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడుతుందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు.
2026 ఫిబ్రవరి : పెళ్లి పుకార్లు
రష్మిక, విజయ్ల పెళ్లి జరగబోతోందనే పుకార్లు 2026 ప్రారంభంలోనూ చక్కర్లు కొట్టాయి. ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోగా రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పుర్ సమీపంలో ఉన్న ఒక లగ్జరీ రిసార్ట్లో రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి జరగబోతోందనే కథనాలు వచ్చాయి. ఈ విధంగా 2018లో మొదలైన రష్మిక, విజయ్ల లవ్ స్టోరీ ఇప్పుడు పెళ్లి స్టేజ్కు చేరింది. ఫిబ్రవరి 26న (గురువారం) వీరి పెళ్లి వేడుక జరగనుంది!
పెళ్లి కోసం హైదరాబాద్ టు ఉదయ్పుర్- ఎయిర్పోర్ట్లో 'విరోష్' సందడి