'ది కేరళ స్టోరీ 2' రిలీజ్​కు కోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్!- స్టే ఎత్తివేసిన డివిజన్ బెంచ్

కేరళ స్టోరీ 2 సినిమాపై స్టే ఎత్తివేత - స్టే ఎత్తివేసిన కేరళ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్‌

Kerala story 2
Kerala story 2 (Movie : Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 27, 2026 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Kerala story 2 : 'ది కేరళ స్టోరీ 2' సినిమా మేకర్స్​కు ఊరట లభించింది. ఈ సినిమా విడుదలపై కేరళ హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్‌ విధించిన స్టే ను, తాజాగా డివిజన్ బెంచ్‌ ఎత్తివేసింది. 15 రోజులపాటు సినిమా రిలీజ్​ను నిలిపివేస్తూ నిన్న కురియన్ థామస్ ఇచ్చిన స్టే ను, శుక్రవారం జస్టిస్ ధర్మాధికారి, జస్టిస్ బాలకృష్ణన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఎత్తివేసింది. దీంతో సినిమా రిలీజ్​కు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చినట్లైంది.

వాస్తవానికి ఇవాళే సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే సినిమాలో పలు సీన్లు మతసామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, అందుకే సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ కొందరు ఇటీవల కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్​ను గురువారం విచారించిన జస్టిస్ కురియన్ థామస్ విడుదలను 15 రోజులు నిలిపివేస్తూ స్టే ఇచ్చారు. ఈ తీర్పును మేకర్స్ డివిజన్​ బెంచ్​లో సవాల్ చేయగా, వాళ్లకు అనుకూలంగా ఇవాళ తీర్పు వచ్చింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

