'ది కేరళ స్టోరీ 2' రిలీజ్కు కోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్!- స్టే ఎత్తివేసిన డివిజన్ బెంచ్
Published : February 27, 2026 at 4:50 PM IST
Kerala story 2 : 'ది కేరళ స్టోరీ 2' సినిమా మేకర్స్కు ఊరట లభించింది. ఈ సినిమా విడుదలపై కేరళ హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ విధించిన స్టే ను, తాజాగా డివిజన్ బెంచ్ ఎత్తివేసింది. 15 రోజులపాటు సినిమా రిలీజ్ను నిలిపివేస్తూ నిన్న కురియన్ థామస్ ఇచ్చిన స్టే ను, శుక్రవారం జస్టిస్ ధర్మాధికారి, జస్టిస్ బాలకృష్ణన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఎత్తివేసింది. దీంతో సినిమా రిలీజ్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చినట్లైంది.
వాస్తవానికి ఇవాళే సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే సినిమాలో పలు సీన్లు మతసామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, అందుకే సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ కొందరు ఇటీవల కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్ను గురువారం విచారించిన జస్టిస్ కురియన్ థామస్ విడుదలను 15 రోజులు నిలిపివేస్తూ స్టే ఇచ్చారు. ఈ తీర్పును మేకర్స్ డివిజన్ బెంచ్లో సవాల్ చేయగా, వాళ్లకు అనుకూలంగా ఇవాళ తీర్పు వచ్చింది.