'కేరళ స్టోరీ 2' రిలీజ్పై స్టే విధించిన హైకోర్టు - విడుదలకు ఒక్క రోజు ముందు షాక్
Kerala Story 2 Release : కేరళ స్టోరీ 2 సినిమా రిలీజ్పై స్టే విధించిన హైకోర్టు- ఫిర్యాదులను సెన్సార్ బోర్డు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచన
Published : February 26, 2026 at 3:10 PM IST
Kerala Story 2 Release Date : 'ది కేరళ స్టోరీ 2 గోస్ బియాండ్' సినిమా విడుదలపై ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు మధ్యంతర స్టే విధించింది. సినిమా విడుదలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై జస్టిస్ కురియన్ థామస్ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ సినిమాను సర్టిఫై చేసే క్రమంలో సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బతీయకుండా చూసుకునే మార్గదర్శకాలను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) పాటించనట్లు కనిపిస్తోందని కోర్టు తన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. 15 రోజులపాటు ఈ తీర్పు అమలులో ఉండనుంది.
కాగా, ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 27న విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ట్రైలర్ రిలీజైంది. అయితే ఇందులో పలు సీన్లు వివాదానికి దారితీశాయి. కేరళ సంప్రదాయం, మతసామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, ఈ సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ కొందరు కోర్టును ఆశ్రయించారు. పిటిషన్లను విచారించిన ధర్మాసనం, రిలీజ్పై స్టే విధిస్తూ తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. దీంతో రేపు ఈ సినిమా విడుదల కావడం లేదు. కామాఖ్యా నారాయణ్ సింగ్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇందులో ఉల్క గుప్తా, ఐశ్వర్యా ఓజా, అదితి భాటియా కీలక పాత్రలు పోషించారు.