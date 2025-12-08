నటుడు దిలీప్కు ఊరట- ఎనిమిదేళ్ల నాటి లైంగిక వేధింపుల కేసులో నిర్దోషిగా తీర్పు
ప్రముఖ నటుడు దిలీప్ నిర్దోషి అని తేలుస్తూ తీర్పునిచ్చిన కేరళలోని ఎర్నాకుళం కోర్టు
Published : December 8, 2025 at 12:25 PM IST
Kerala Actress Assault Case Verdict : మలయాళ నటిపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రముఖ నటుడు దిలీప్కు ఊరట లభించింది. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం కేరళలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసులో దిలీప్ను నిర్దోషిగా తేలుస్తూ ఎర్నాకులం ప్రిన్సిపల్ సెషన్స్ కోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ కేసులో నటుడు ప్రమేయాన్ని నిరూపించడంలో ప్రాసిక్యూషన్ విఫలమైందని కోర్టు వెల్లడించింది.
2017లో మలయాళ నటి కిడ్నాప్ కేసు సంచలనం రేపింది. కొంతమంది దుండగులు ఆ నటిని కిడ్నాప్ చేసి కారులో ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఉదంతంలో నటుడు దిలీప్పై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కేసులో దిలీప్ సహా పదిమందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తర్వాత దిలీప్ బెయిల్పై విడుదలయ్యాడు. ఈ కేసుపై తాజాగా విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం దిలీప్ సహా మరో ముగ్గురిని నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. ప్రధాన నిందితుడు సునీల్ NS అలియాస్ పల్సర్ సునీల్ సహా మరో ఆరుగురిని దోషులగా తేలుస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. అనంతరం స్పందించిన నటుడు దిలీప్ తనపై కుట్ర చేసి తనను ఈకేసులో ఇరికించారని ఆరోపించారు