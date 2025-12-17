'కేడీ' సినిమా డైరెక్టర్ కె కిరణ్ కుమార్ కన్నుమాత
డైరెక్టర్ కె కిరణ్ కుమార్ మృతి- ప్రముఖుల సంతాపం
Published : December 17, 2025 at 3:07 PM IST
Kiran Kumar Passed Away : టాలీవుడ్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ దర్శకుడు కె. కిరణ్ కుమార్ మృతి చెందారు. అనారోగ్యంతో ఇటీవల ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం ఉదయం కిరణ్ కన్నుమూశారు. ఆయన మృతి పట్ల ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలుపుతున్నారు.
కాగా, 2010లో అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా 'కేడి' (Kedi) సినిమాను కిరణ్ తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాతోనే ఆయన ఇండస్ట్రీలో వచ్చారు. ఆ తర్వాత చాలాకాలం బ్రేక్ తర్వాత కిరణ్ రీసెంట్లో కేజేక్యూ (KJQ) సినిమా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా రీసెంట్గా మీడియా ప్రెస్మీట్లోనూ పాల్గొన్నారు.
అయితే ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్న సందీప్రెడ్డి వంగ, శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ ఇద్దరూ కూడా గతంలో కిరణ్ వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా పనిచేశారు.