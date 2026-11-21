చెన్నైలో గ్రాండ్ రిసెప్షన్- సన్ గ్రూప్ ఉద్యోగులకు కావ్య అదిరిపోయే గిఫ్ట్!
Kavya Wedding Gifts : కావ్యా మారన్ పెళ్లి సందర్భంగా సన్ గ్రూప్ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక గిఫ్ట్ బాక్సులు పంపిణీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గిఫ్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి షాకైన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Published : November 21, 2026 at 12:59 PM IST
పెళ్లి వేడుకల నేపథ్యంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సీఈఓ కావ్యా మారన్ తన సంస్థ ఉద్యోగులకు భారీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె, ఈ శుభ సందర్భంగా సన్ గ్రూప్ సిబ్బందికి విలువైన గిప్ట్స్ను అందించారనే వార్త నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఉద్యోగులకు బంగారు ఉంగరాలను బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు చూపుతున్న పలు వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఉద్యోగులకు బంగారు ఉంగరాలు
వైరల్ వీడియోల ప్రకారం, ఉద్యోగులకు ప్రత్యేకంగా ప్యాక్ చేసిన గిఫ్ట్ బాక్సులను పంపిణీ చేశారు. ఆ పెట్టెల్లో వెడ్డింగ్ కార్డు, చాక్లెట్లతో పాటు ఒక బంగారు ఉంగరం కూడా ఉండటం విశేషం. సాధారణంగా బంగారు నాణేలు ఇస్తారని తాము అనుకున్నామని, కానీ ఇలా బంగారు ఉంగరాలు రావడం ఊహించని ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని ఓ ఉద్యోగి వీడియోలో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఈ గిప్ట్స్ను మొత్తం ఎంతమందికి ఇచ్చారు, వాటి బరువు లేదా ధర ఎంతనే వివరాలపై సన్ గ్రూప్ యాజమాన్యం అధికారికంగా స్పందించలేదు.
💍 పెళ్లి వేళ కావ్య మారన్ కానుక.. 📌 Sun Group ఉద్యోగులందరికీ SRH CEO కావ్య మారన్ బంగారు ఉంగరాలను బహుమతిగా ఇచ్చారు, ఇచ్చిన సంగతి నీ #SRH group ఉద్యోగి social media లో పోస్ట్ చేసారు. 📌 సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్తో కావ్య పెళ్లి రిసెప్షన్ నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరగనుంది. #KavyaMaran #SunGroup— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) November 20, 2026
నేడే చెన్నైలో గ్రాండ్ రిసెప్షన్
ఇదిలా ఉండగా, నవంబర్ 25న సిబ్బంది కోసం ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆ ఆహ్వాన పత్రికలో ఉంది. మరోవైపు, శనివారం చెన్నైలో కావ్యా మారన్, అనిరుధ్ల వివాహ రిసెప్షన్ ఘనంగా జరగనుంది. ఈ వేడుకలకు సినీ, క్రికెట్, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు. మాజీ దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్ డేల్ స్టెయిన్ ఇప్పటికే తన కుటుంబంతో కలిసి చెన్నైకి చేరుకున్నట్లు తెలిసింది. షారుక్ఖాన్, కమల్ హాసన్, అల్లు అర్జున్, అజిత్ కుమార్ వంటి ప్రముఖులకు ఈ రిసెప్షన్కు సంబంధించి ఆహ్వానాలు అందినట్లు సమాచారం. ఈ రిసెప్షన్కు సంబంధించి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో సహా, టాలీవుడ్ ప్రముఖులకు అహ్వానాలు అందించారు. ఇప్పటికే ఐపీఎల్ ద్వారా క్రికెట్ అభిమానులకు చేరువైన కావ్య, ఇప్పుడు తన మ్యారేజ్ రిసెప్షన్తో కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుండటం విశేషం.
ఆత్మగౌరవంతో ఒక్కటయ్యారు
నవంబరు 11న గ్రీస్లో కుటుంబసభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు, ప్రముఖుల సమక్షంలో కావ్య - అనిరుధ్ పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. అయితే ఈ జంట 'ఆత్మగౌరవ వివాహం' (Self Respect Wedding)తో ఒక్కటైనట్లు సన్నిహితులు తెలిపారు. దీని ప్రకారం ఒకరికొకరు పూలమాలలు, గొలుసులు మార్చుకున్నారు. కావ్య- అనిరుధ్ ఒకరికొకరు పూలమాలలు వేసుకున్నారు. అనంతరం తలైవార్ (ఎంకే స్టాలిన్) కావ్యకు గొలుసును అందించగా, సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ అనిరుధ్కు గొలుసు ఇచ్చారు. వధూవరులిద్దరూ ఆ గొలుసులు మార్చుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు.
Our hearts are full. Your love and blessings mean more to us than words can express. Thank you for making this new beginning even more special 🙏🏻 We carry all your love with us 🫶 – Kaviya and Anirudh https://t.co/9veMfMMezK— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 20, 2026
దీనికి చట్టబద్ధత ఉందా?
ఈ వివాహ పద్ధతికి చట్టబద్ధత ఉంది. 1967లో తమిళనాడులో హిందూ వివాహ చట్టానికి చేసిన సవరణ ద్వారా, సంప్రదాయ మతపరమైన వేడుకలు లేకుండా ఆత్మగౌరవ వివాహాలు చట్టబద్ధంగా జరిపించడానికి అనుమతి లభించింది. దీంతో ఈ 'ఆత్మగౌరవ వివాహ' పద్ధతి చట్టపరమైన గుర్తింపు పొందింది. సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ - కావేరి కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్ ఐపీఎల్లో 'సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్' జట్టు సీఈఓగా అందరికీ సుపరిచితమే.
సన్రైజర్స్ జట్టును కావ్య స్వయంగా దగ్గర నుంచి పర్యవేక్షిస్తారు. మ్యాచ్ల సమయంలో స్టేడియంలో కావ్య సందడి చేస్తూ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తుంటారు. మరోవైపు, అనిరుధ్ తెలుగు, తమిళం, కన్నడలో ఇప్పటికే అనేక సినిమాలకు సంగీతం అందించారు. కొన్ని నెలలుగా వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ ప్రచారం నడిచింది. కానీ రూమర్లపై వీళ్లు ఎక్కడా స్పందించలేదు. గతనెల తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రముఖులకు కళానిధి మారన్ తన కుమార్తె రిసెప్షన్ వేడుకకు సంబంధించి ఆహ్వానం అందించడంతో రిలేషన్పై సస్పెన్స్ వీడింది.
ట్రెండింగ్లో అనిరుధ్- కావ్య పెళ్లి వేడుక- ఈ 'ఆత్మగౌరవ వివాహం' గురించి మీకు తెలుసా?
ఒక్కటైన అనిరుధ్- కావ్యా మారన్- గ్రీస్లో గ్రాండ్గా పెళ్లి వేడుక