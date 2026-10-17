'కావ్య మారన్ అనిరుధ్ పెళ్లి'- రూమర్స్ నుంచి రియల్ దాకా- ఎంత స్పెషల్ అంటే?
కావ్య మారన్- అనిరుధ్ రవిచందర్ రిలేషన్లో ఉన్నారంటూ కొంతకాలంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అలా రూమర్స్గా మొదలైన ప్రచారం ఇప్పుడు రిసెప్షన్ కార్డుల వరకు వచ్చేసింది.
Published : October 17, 2026 at 5:25 PM IST
Kavya Anirudh Relationship : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ల సమయంలో కావ్య మారన్ ఎంత ఫేమస్ అయ్యారో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. మరోవైపు తమిళ సినిమాల్లో వరుస భారీ ప్రాజెక్టులతో అనిరుధ్ బిజీగా ఉన్నారు. అయితే కొంతకాలం కిందటే ఈఇద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారంటూ వార్తలు మొదలయ్యాయి. ఇది సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరలైంది. అయితే చాలామంది దాన్ని రెగ్యులర్ సెలబ్రిటీ రూమర్గానే తీసుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత ఒక్కోసారి బయటకు వచ్చిన ఫొటోలు ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూర్చాయి. ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఇప్పుడు పెళ్లి కార్డుల వరకు వచ్చింది. మరి రూమర్స్ నుంచి రియాల్టీలో దాకా వచ్చిన వీళ్ల ప్రేమ జర్నీపై ఓ లుక్కేద్దామా?
ఫారిన్ ట్రిప్ ఫొటోలతో మొదలైన టాక్
కావ్య - అనిరుధ్ రిలేషన్షిప్ మాత్రం అత్యంత సీక్రెట్గానే నడిచింది. దీని గురించి ఎవరు కూడా చిన్న హింట్ కూడా దొరక్కుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. అయినప్పటికీ వీళ్లు రిలేషన్లో ఉన్నారనే ప్రచారం 2025లో ఎక్కువగా వినిపించింది. ఇద్దరూ విదేశాల్లో కనిపించారంటూ కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా లాస్ వెగాస్లో ఇద్దరూ డిన్నర్కు వెళ్లారనే పోస్టులు రావడంతో విషయం పెళ్లి వరకు వెళ్లింది. తర్వాత అవి ఫేక్ ఫొటోలు అని కూడా కామెంట్స్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే వాళ్లిద్దరూ తమ రిలేషన్ గురించి అప్పట్లో ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో కొంతకాలం ఈ వార్తలు తగ్గిపోయినా, మళ్లీ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇద్దరి పేర్లు ట్రెండింగ్లోకి వస్తూనే ఉన్నాయి.
అనిరుధ్ అప్పట్లో ఏమన్నారంటే?
పెళ్లి వార్తల డోస్ మరీ ఎక్కువ కావడంతో అనిరుధ్ మాత్రం ఒకసారి స్పందించారు. 2025 జూన్లో తన పెళ్లిపై వస్తున్న ప్రచారాన్ని సోషల్ మీడియాలో కొట్టిపారేశారు. పెళ్లా అంటూ సరదాగా స్పందిస్తూ రూమర్స్ ప్రచారం చేయొద్దని చెప్పారు. కావ్య మాత్రం ఈ విషయంపై పబ్లిక్గా ఏమీ మాట్లాడలేదు. దీంతో అప్పటికి పెళ్లి వార్తలకు బ్రేక్ పడినట్లే అనిపించింది. అయితే ఈ ఏడాది అనిరుధ్ మామ వై.జీ. మహేంద్ర కూడా వీళ్ల పెళ్లి గురించి మాట్లాడడంతో మళ్లీ టాక్ మొదలైంది.
ఈసారి కార్డుతో కన్ఫర్మ్!
ఇప్పుడు కావ్య తల్లిదండ్రులు కళానిధి మారన్, కావేరి మారన్ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని హైదరాబాద్లోని ఆయన నివాసంలో కలిశారు. నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరగనున్న కావ్య మారన్ - అనిరుధ్ రవిచందర్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్కు రావాలని ఆహ్వానించారు. తెలంగాణ సీఎంవో అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ నుంచే ఈ వివరాలు రావడంతో కావ్యా- అనిరుధ్ పెళ్లి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది! పెళ్లిని తేదీ ప్రకటించకపోయినా, రిసెప్షన్ తేదీ మాత్రం ధికారికంగా బయటకు వచ్చింది.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
పెళ్లి గ్రీస్లోనా?
ప్రస్తుతం వస్తున్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం నవంబర్ 11న గ్రీస్లో కావ్య - అనిరుధ్ వివాహం జరగవచ్చని సమాచారం. కుటుంబ సభ్యులు, అతి కొద్దిమంది సన్నిహితుల మధ్య అక్కడ పెళ్లి తంతు జరిపించి, నవంబర్ 21న చెన్నైలో ఘనంగా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే గ్రీస్లో పెళ్లి, నవంబర్ 11 తేదీపై రెండు కుటుంబాల నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఇప్పటివరకు కన్ఫర్మ్ అయిన విషయం మాత్రం చెన్నైలో జరిగే రిసెప్షన్ తేదీనే.
ప్రముఖులకు ఆహ్వానాలు
రిసెప్షన్ కోసం ఆహ్వానాలు కూడా మొదలయ్యాయి. కళానిధి మారన్ కుటుంబం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిసి ఆహ్వానించిన ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను కూడా రిసెప్షన్కు ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశాల్లో అనిరుధ్ కూడా కనిపించారు. నవంబర్ 21న చెన్నైలో జరిగే రిసెప్షన్కు సినిమా, రాజకీయ, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
அழைப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து, காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு அழைப்பிதழை வழங்கினார் சன் டிவி குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன். காவேரி கலாநிதி, அனிருத் ரவிச்சந்தரின் பெற்றோர் லட்சுமி, ரவிச்சந்தர் உடன் இருந்தனர். #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | #PMModi— Sun News (@sunnewstamil) October 17, 2026
స్పెషల్ కపుల్స్
కావ్య మారన్ సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో ఆమెకు ఉన్న అనుబంధంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు కూడా బాగా పరిచయమయ్యారు. అనిరుధ్ ప్రస్తుతం సౌత్లో బిజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లలో ఒకరు. 'జైలర్', 'జవాన్', 'లియో' నుంచి ఇటీవల వచ్చిన భారీ సినిమాల వరకు వరుసగా సంగీతం అందించారు. ఇలా డిఫరెంట్ రూట్లలో పాపులర్ అయిన ఇద్దరు స్టార్ సెలబ్రిటీలు కలవడం నిజంగా స్పెషల్ మూమెంట్. స్పెషల్ సెలబ్రెటీ కపుల్స్లలో ఈ ఇద్దరు టాప్ ట్రెండింగ్ లిస్టులో ఉండడం గ్యారెంటీ. ఇక ఇద్దరూ తమ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడంతో ఇన్నాళ్లు రిలేషన్ వార్తలు రూమర్స్గానే తిరిగాయి. ఇప్పుడు కుటుంబం రిసెప్షన్ ఆహ్వానాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టడంతో నవంబర్లో జరగబోయే వేడుకలపై ఫోకస్ పెరిగింది.
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