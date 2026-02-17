ETV Bharat / entertainment

అల్లు అర్జున్​కు క్షమాపణలు- ఆ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నా: కావేరి బారువా

అల్లు అర్జున్​ను కలవాలంటే రూల్స్​ పాటించాలన్న రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ బ్రాండ్​ స్ట్రాటజీ విభాగం మేనేజర్​ కావేరి బారువా- సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​- తాజాగా తన వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణలు కోరిన కావేరి

Published : February 17, 2026 at 8:33 PM IST

Kaveri Baruah And Allu Arjun : ఐకాన్​ స్టార్​ అల్లుఅర్జున్​పై, రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ బ్రాండ్​ స్ట్రాటజీ విభాగం మేనేజర్​ కావేరి బారువా చేసిన కామెంట్స్​ టాలీవుడ్​లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. బన్నీని కలవాలంటే 42 రూల్స్​ పాటించాలని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్​లో దుమారం రేపాయి.​ ఈ నేపథ్యంలో కావేరి బారువా, అల్లు అర్జున్​కు క్షమాపణలు చెప్పారు. బన్నీపై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకున్నట్లు కావేరి పేర్కొన్నారు. అల్లు అర్జున్​ టీమ్​ తనకు ఎటువంటి నోట్​ ఇవ్వలేదని​ ఆమె స్పష్టం చేశారు. అయితే, తన వ్యాఖ్యల వల్ల ఇబ్బంది కలిగి ఉంటే అందుకు క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు కావేరి బారువా పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, తాను అల్లు అర్జున్​ను నటనను గౌరవిస్తానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

"ఇటీవల నేను ఓ ప్యాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడాను. అయితే, ఆ సంభాషణలో బన్నీని కలుసుకునే ముందు ఎలా ఉండాలో చెప్పే విషయం గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశాను. అయితే, ప్యాడ్​కాస్ట్​ అనంతరం ఆలోచిస్తే నేను చాలా తప్పుగా మాట్లాడానని అనిపించింది. నా కామెంట్స్‌కి సంబంధించి నా వద్ద ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. క్లారిటీగా చెప్పాలంటే 42 లిస్ట్ నాకెవరూ ఇవ్వలేదు. ప్యాడ్​కాస్ట్​ సంభాషణలో భాగంగా నేను ఆ వ్యాఖ్యలు చేశాను. కానీ, వాటికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. నేను అలా మాట్లాడినందుకు, దానివల్ల అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టినందుకు క్షమాపణ కోరుతున్నా. అలాగే, నా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నా. ఆయనపై నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది" అని కావేరి బారువా నోట్‌లో పేర్కొన్నారు.

అసలేం జరిగింది?
రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బ్రాండ్ స్ట్రాటజీ విభాగం మేనేజర్​ కావేరి బారువా ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో అల్లు అర్జున్​ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బన్నీతో యాడ్​ షూటింగ్​ చేయాలంటే కఠినమైన రూల్స్​ ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఆయనతో షూట్​ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు దాదాపు 42 రూల్స్​తో ఒక నోట్​ ఇచ్చారని ఆమె తెలిపారు. అంతేకాదు అల్లు అర్జున్​ కళ్లలోకి చూడకూడదని, ఆయనకు షేక్​ హ్యాండ్​ ఇవ్వకూడదని ఆమె తెలిపారు. అలాగే మేనేజర్లు సెక్యూరిటీ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. మేనేజర్లపైన మేనేజర్లు ఉంటూ సెక్యూరిటీని పర్యవేక్షిస్తారని ఆమె పాడ్‌కాస్ట్‌లో వివరించారు. ఒక స్టార్ హీరోని కలవాలంటే ఇన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయా ఆ వీడియోలో తన ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

బన్నీకి ఫ్యాన్స్ మద్ధతు​!
దీంతో కావేరి బారువా వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్​లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. అంతేకాదు, సోషల్​ మీడియాలోనూ ఈ విషయం తెగ వైరల్​ అయ్యింది. కొందరు నెటిజన్లు ఒక స్టార్ హీరోకి ఇంత సెక్యూరిటీ అవసరమా అంటూ సోషల్​ మీడియాలో కామెంట్స్​ చేశారు. మరోవైపు, బన్నీ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారు. ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో బయటకు వచ్చినప్పుడు భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా అలాంటి ప్రోటోకాల్స్ తప్పవని వారు వాదిస్తున్నారు. పైగా అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్‌ని కలిసినప్పుడు ఎప్పుడూ చాలా సరదాగా ఉంటారని, వారితో సెల్ఫీలు దిగుతారని, ఈ రూల్స్ అన్నీ కేవలం ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్స్, సెక్యూరిటీ కోసమేనని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఇలాంటి వార్తలను నమ్మవద్దు!
​దీంతో బన్నీ టీమ్ స్పందించింది. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని పేర్కొంది. కావేరి చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అవాస్తవాలను ఎవరు నమ్మవద్దని కోరింది. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలకు వెనుకాడబోమని హెచ్చరించింది. బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది.

