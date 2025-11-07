ETV Bharat / entertainment

పండంటి బాబుకు జన్మనిచ్చిన కత్రినా కైఫ్

బాబుకు జన్మనిచ్చిన కత్రినా కైఫ్- బీ టౌన్​ కపుల్​కు పేరెంట్స్​గా ప్రమోషన్

Katrina Kaif Baby Birth
Katrina Kaif Baby Birth (Source: Katrina kaif Insta Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Katrina Kaif Baby Birth : బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ కపుల్‌ కత్రినా కైఫ్‌, విక్కీ కౌశల్‌ పేరెంట్స్​గా ప్రమోషన్ పొందారు. ఈ రోజు (నవంబర్‌ 7) కత్రినా పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఈ ఆనందాన్ని షేర్​ చేసుకుంటూ విక్కీ కౌశల్‌ పోస్ట్‌ పెట్టారు. "ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మా ప్రేమకు చిహ్నంగా బాబు జన్మించాడు. మీ అందరి ఆశీస్సులు చిన్నారికి అందించండి" అంటూ విక్కీ ఈ శుభవార్తను షేర్​ చేశారు.

పోస్ట్​కు వస్తున్న రియాక్షన్
విక్కీ పెట్టిన పోస్ట్​ వైరల్​గా మారడంతో అందరు ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఫ్యాన్స్​తో పాటు, సినీ తారలు రెడ్ హార్ట్ ఎమోజీలు కామెంట్ చేశారు. ఈ పోస్టుకు పెట్టిన కొన్ని నిమిషాలకే లక్షల్లో లైక్ కొట్టారు నెటిజన్లు. అలానే వీరిద్దరి కుటుంబసభ్యులు కూడా​ కామెంట్స్​ రూపంలో వీరిద్దరిని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ఎప్పటినుంచో కత్రీనా తల్లి కాబోతున్నారంటూ సోషల్​ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, ఈ జంట రియాక్ట్​ అవ్వలేదు.

కానీ గల నెలలో దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనిని అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. ఇప్పుడు బేబీ బర్త్​ గురించి గుడ్​ న్యూస్​ అందరితో షేర్​ చేసుకున్నారు. బాలీవుడ్ మీడియా వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కత్రినా కైఫ్ మెటర్నిటీ బ్రేక్ తీసుకొని, కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం. ఈ బ్రేక్​లో ఆమె ఫ్యామిలీతో టైమ్ స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు.

వివాహం
కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ పెళ్లి బాలీవుడ్‌లో అత్యంత చర్చనీయాంశంగా నిలిచింది. 2021 డిసెంబర్ 9న రాజస్థాన్‌లోని సిక్స్‌ సెన్సెస్‌ ఫోర్ట్‌ బార్వారా ప్యాలెస్‌లో హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహానికి ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. పెళ్లి వేడుక పూర్తయ్యాక, కత్రినా–విక్కీలు షేర్‌ చేసిన అఫీషియల్ వెడ్డింగ్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో వైరల్​గా మారాయి. ప్రత్యేకంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆ ఫొటోలు అప్పటివరకు అత్యధిక లైక్‌లు వచ్చిన పోస్టులలో ఒకటిగా నిలిచాయి.

విక్కీ కౌశల్ బాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న స్టార్. వైవిధ్యమైన కథలు ఎంచుకుంటూ, ప్రతిసారి కొత్తగా కనిపించేందుకు కృషి చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన బ్యాడ్ న్యూజ్ లో కామెడీ రోల్‌తో ప్రేక్షకులను అలరించారు. అదే సమయంలో యాక్షన్ జాన్రాలో వచ్చిన 'ఛావా' మూవీతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకుని రికార్డులు సృష్టించారు. ఈ చిత్రం రూ.800+ గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. 2025లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఛావా టాప్​లో కొనసాగుతోంది. ఇక రొమాన్స్ నుంచి హిస్టారికల్, యాక్షన్ నుంచి కామెడీ వరకు విభిన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ, తనకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ సూపర్ స్టార్ స్థాయికి ఎదుగుతున్నారు విక్కీ కౌశల్.

విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్​ జంట బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నారా? అక్టోబర్​లో డెలివరీ అంటూ ప్రచారం!

'ఈ సారి కత్రినా కైఫ్​ పక్కా ప్రెగ్నెంటే!' - వీడియో వైరల్​ - Katrina Kaif Pregnant

TAGGED:

KATRINA KAIF PREGNENT NEWS
KATRINA KAIF BABY
KATRINA KAIF DELIVERY DATE
KATRINA BABY NAME
KATRINA KAIF BABY BIRTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.