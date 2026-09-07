40పైగా దేశాలు, 135 చిత్రాలు- కశ్మీర్లో తొలి ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్
సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 10 వరకు రంగ్-ఎ-సినిమా పేరిట వేడుకలు- 1,100కుపైగా ఎంట్రీల నుంచి 135 చిత్రాల ఎంపిక- తొమ్మిది అవార్డు విభాగాల్లో రూ.96 లక్షల ప్రైజ్మనీ
Published : September 7, 2026 at 10:32 AM IST
International Film Festival JK : ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరైన కశ్మీర్, మరోసారి సినీ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించేందుకు సిద్ధమైంది. జమ్ముకశ్మీర్లో తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభమైంది. రంగ్-ఎ-సినిమా అనే థీమ్తో నాలుగు రోజుల పాటు వేడుకలు జరగనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 10 వరకు నిర్వహించే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు భారత్తో పాటు విదేశాల నుంచి సినీ ప్రముఖులు, దర్శకులు, నటులు, కళాకారులు, విద్యావేత్తలు, సినిమా ప్రియులు హాజరుకానున్నారు.
జమ్ముకశ్మీర్ సమాచార, ప్రజా సంబంధాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన భారీ స్పందన వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మొత్తం 92 దేశాల నుంచి 1,100కుపైగా సినిమాలు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ కోసం ఎంట్రీలుగా వచ్చాయి. వాటిలో 135 చిత్రాలను స్క్రీనింగ్ కోసం ఎంపిక చేశారు. 40కిపైగా దేశాలకు చెందిన సినిమాలు ఈ ఉత్సవంలో ప్రదర్శితం కానున్నాయి.
కశ్మీర్ మళ్లీ సినిమా హబ్గా?
దశాబ్దాలుగా బాలీవుడ్ సినిమాలకు కశ్మీర్ ఎంతో ఇష్టమైన లొకేషన్. మంచు కొండలు, సరస్సులు, పచ్చని మైదానాలు, తోటలు ఇలా కశ్మీర్ అందాలు ఎన్నో సినిమాల్లో కనిపించాయి. ముఖ్యంగా హిందీ సినిమా పాటలు, సన్నివేశాల్లో కశ్మీర్ ప్రకృతి అందాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే మారిన పరిస్థితులతో కొంతకాలంగా సినీ పరిశ్రమకు, కశ్మీర్కు మధ్య దూరం పెరిగింది. ఇప్పుడు ఆ అనుబంధాన్ని మళ్లీ బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ను నిర్వహిస్తున్నారు. కేవలం సినిమాల షూటింగ్కు అందమైన ప్రాంతంగా కాకుండా.. సినిమా నిర్మాణం, సృజనాత్మక చర్చలు, ఫిల్మ్ టూరిజం, సాంస్కృతిక మార్పిడికి వేదికగా జమ్ముకశ్మీర్ను తీర్చిదిద్దాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల రాక
ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు 300 మందికిపైగా ప్రతినిధులు హాజరవుతారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. విదేశీ, భారతీయ సినీ రంగానికి చెందిన నిపుణులతో స్థానిక దర్శకులు, కళాకారులు, విద్యార్థులు నేరుగా మాట్లాడే అవకాశం లభించనుంది. సినిమా నిర్మాణంలో కొత్త ఆలోచనలు, సాంకేతికత, అంతర్జాతీయ అవకాశాలపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఈ వేదిక ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రధాన కార్యక్రమాలు శ్రీనగర్లోని షెర్-ఇ-కాశ్మీర్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ సెంటర్లో జరగనున్నాయి. ఐనాక్స్లోనూ సినిమాల ప్రదర్శనలు, ఇతర కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఇక కాశ్మీర్ ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చూపించేలా గుల్మార్గ్లో ఒకరోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దాల్ లేక్లో ఫ్లోటింగ్ సినిమా కూడా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పలు విభాగాల్లో సినిమాలు
ఎంపికైన 135 సినిమాలను పలు విభాగాల్లో ప్రదర్శించనున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ పనోరమా, భారత్ పనోరమా, సినిమా ఆఫ్ ది వరల్డ్, డాక్యుమెంటరీ, హైబ్రిడ్ డాక్యుమెంటరీ, జమ్ముకశ్మీర్ సెలెక్ట్ వంటి విభాగాల్లో చిత్రాలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. కేవలం సినిమా ప్రదర్శనలకే ఫెస్టివల్ను పరిమితం చేయలేదు. మాస్టర్క్లాసులు, వర్క్షాప్లు, ప్యానెల్ చర్చలు, రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు, సినీ ప్రముఖులతో ప్రత్యేక సంభాషణలు నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్యంగా జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన యువతకు ఇవి ఉపయోగపడనున్నాయి. దర్శకత్వం, రచన, నిర్మాణం, సాంకేతిక విభాగాలపై నిపుణుల నుంచి నేరుగా తెలుసుకునే అవకాశం లభించనుంది.
రూ.96 లక్షల ప్రైజ్మనీ
ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అవార్డులకు కూడా భారీ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. మొత్తం తొమ్మిది కేటగిరీల్లో కలిపి రూ.96 లక్షల ప్రైజ్మనీ అందించనున్నారు. ఇందులో బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డుకు అత్యధికంగా రూ.25 లక్షల నగదు బహుమతి ఉంది. బెస్ట్ డైరెక్టర్, బెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ కేటగిరీలకు చెరో రూ.15 లక్షలు ఇవ్వనున్నారు. జమ్ముకశ్మీర్ సెలెక్ట్ విభాగంలో బెస్ట్ ఫిల్మ్కు రూ.10 లక్షల బహుమతి అందించనున్నారు. ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ను కేవలం సినిమా కార్యక్రమంగా కాకుండా కాశ్మీర్ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే వేదికగా కూడా ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. గుల్మార్గ్లో పర్యాటక ప్రాంతాలు, అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్, స్థానిక సంస్కృతి, వసతి సదుపాయాలు, పర్యాటక మౌలిక వసతులను ప్రతినిధులకు పరిచయం చేయనున్నారు.
ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా
వచ్చే అతిథులకు ఇబ్బందులు లేకుండా పారిశుద్ధ్యం, ఆరోగ్య సదుపాయాలు, అత్యవసర సేవలపై కూడా అధికారులు దృష్టిపెట్టారు. నార్బల్-గుల్మార్గ్ మార్గంలో శుభ్రత, సుందరీకరణ, బ్రాండింగ్ పనులు చేపట్టారు. దాల్ లేక్లో ఫ్లోటింగ్ సినిమా కోసం కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సినిమా, ప్రకృతి, సంస్కృతి, పర్యాటకాన్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తున్న ఆ ఫెస్టివల్ను భవిష్యత్తులో ప్రతి ఏడాది నిర్వహించాలని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. విజయవంతమైతే జమ్ముకశ్మీర్ అంతర్జాతీయ సినిమా నిర్మాణాలకు, ఫిల్మ్ టూరిజానికి, సృజనాత్మక రంగానికి కొత్త గమ్యస్థానంగా మారే అవకాశం ఉంది.