'మీరేమైనా రిలేషన్షిప్ కౌన్సెలరా? లాయరా?'- విజయ్, రష్మిక ట్రోల్స్పై కరణ్ జోహార్ ఫుల్ ఫైర్!
Karan Johar On Vijay And Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక దంపతులకు మద్దతుగా బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ నిలిచారు. సోషల్ మీడియాలో వారిపై వస్తున్న ట్రోలింగ్పై ఘాటుగా స్పందించారు.
Published : November 11, 2026 at 10:20 AM IST
బ్యూటిఫుల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న దంపతులకు బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు కరణ్ జోహార్ మద్దతుగా నిలిచారు. ఇటీవల ఆయన హోస్ట్ చేస్తున్న ప్రముఖ టాక్ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9' లో ఈ జంట పాల్గొన్న తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఎదురైన ట్రోలింగ్పై కరణ్ జోహార్ ఘాటుగా స్పందించారు. సెలబ్రిటీల గురించి ప్రజలకు తమ అభిప్రాయాలు వెల్లడించే స్వేచ్ఛ ఉందని, కానీ కొన్ని హద్దులను దాటకూడదని ఓ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.
మీరెవరు ప్రశ్నించడానికి?: కరణ్ జోహార్
'ఒక సెలబ్రిటీపై ఎవరికైనా ఒక అభిప్రాయం ఉండే హక్కు ఉంది. కానీ ఒక భార్యాభర్తలు తమ బంధాన్ని ఎలా కొనసాగించాలో, వారి పెళ్లిని ఎలా నడపాలో నిర్ణయించడానికి మీరెవరు? మీరేమైనా రిలేషన్షిప్ కౌన్సెలరా? లాయరా? లేక వారి కుటుంబ సభ్యులా? సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత విషయాలను విమర్శిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులను అవమానించడం అత్యంత దారుణం' అని కరణ్ జోహార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
వారి నిజాయితీని జడ్జ్ చేయొద్దు
గతంలో దీపికా పదుకొణె - రణ్వీర్ సింగ్ జోడీకి కూడా ఈ షోలో (కాఫీ విత్ కరణ్) నిజాయితీగా మాట్లాడినందుకు ఇలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైందని కరణ్ జోహార్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. సెలబ్రిటీలు తమ జీవితాల గురించి పబ్లిక్గా అంత ఓపెన్గా మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని అభినందించాలే తప్ప, ఇలా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి విమర్శించకూడదని హితవు పలికారు.
అసలు ఏమైందంటే?
ఇటీవల 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9' రెండవ ఎపిసోడ్లో విజయ్, రష్మిక జంటగా పాల్గొన్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి ఆ టాక్ షోలో తమ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడటం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. ఆ షోలో విజయ్ దేవరకొండ సరదాగా మాట్లాడుతూ రష్మిక తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒక ఏడాది పాటు దాదాపు '100 సార్లు' అడిగిన తర్వాతే తాను పెళ్లికి ఒప్పుకున్నానని, బంధంపై పూర్తి నమ్మకం వచ్చాకే ఉదయ్పుర్లో మోకాళ్లపై నిలబడి ప్రపోజ్ చేశానని చెప్పారు.
ఆ తర్వాత విజయ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను కొందరు నెటిజన్లు ట్రోలింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో తాజాగా ఈ వివాదంపై కరణ్ జోహార్ స్పందిస్తూ సోషల్ మీడియా సంస్కృతిని 'వెనుకబడిన ఆలోచన' అని కొట్టిపారేశారు. వారు ఒకరినొకరు అద్భుతంగా ప్రేమించుకుంటున్నారని, వారు తమ జీవితాల గురించి నిజాయితీగా ఉన్నారన్నారు. ఆ నిజాయితీని మనం మెచ్చుకోవాలే కానీ విమర్శించడం ఏంటని ట్రోలర్స్కు కరణ్ జోహార్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఇటీవల రష్మిక వివరణ
ఈ వివాదంపై రష్మిక మందన్న కూడా ఇటీవల స్పందించారు. విజయ్ పెళ్లికి సమయం తీసుకోవడం వెనుక ఉద్దేశం ఇద్దరం జీవితాంతం కలిసి ఉండే బంధంపై పూర్తి స్పష్టత తెచ్చుకోవడానికేనని, అతని కోసం తాను 100 సార్లు కాదు. అవసరమైతే '1000' సార్లు అడగడానికైనా సిద్ధమేనని ట్రోలర్స్కు గట్టి సమాధానమిచ్చారు. 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' షోలో పాల్గొన్న తర్వాత విజయ్, రష్మికపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు కథనాలతో పాటు ఏఐ (AI) ద్వారా మార్ఫ్ చేసిన వీడియోలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. దీంతో వారి టీమ్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ షోలో విజయ్, రష్మిక వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తూ కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఫేక్ పోస్టులకు సంబంధించిన లింకులు, ఆధారాలను సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు అందజేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపిన తర్వాత తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు విజయ్ వ్యక్తిగత టీమ్కు హామీ ఇచ్చారు.
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