'గడ్డం పెంచి, సిగరెట్లు తాగితేనే హీరోలా?' - బాలీవుడ్ 'ఆల్ఫా మేల్' ట్రెండ్‌పై కరణ్ జోహార్ ఫైర్!

బాలీవుడ్‌లో పెరుగుతున్న హైపర్ సినిమాలపై కరణ్ జోహార్ విమర్శలు- బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక సినిమా హిట్టయితే అందరూ దాన్నే ఫాలో అవుతున్నారని వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 2:49 PM IST

Karan Johar On Bollywood : బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు రొమాంటిక్ సినిమాలు బాగా క్లిక్కయ్యేవి. కానీ గత కొంత కాలంగా హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో ధోరణి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా భారీ యాక్షన్, రక్తపాతం, హీరోల అగ్రెసివ్ మనస్తత్వం చుట్టూనే కథలు తిరుగుతున్నాయి. ఈ 'హైపర్ మాస్కులిన్' ట్రెండ్‌పై ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత కరణ్ జోహార్ ఘాటుగా స్పందించారు. కేవలం కండలు పెంచి, గడ్డంతో కనిపిస్తూ, సిగరెట్లు తాగితేనే హీరోలు అనుకునే స్థాయికి బాలీవుడ్ చేరుకుందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఈ 'ఆల్ఫా మేల్' సినిమాల ట్రెండ్ గురించి కరణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు కరణ్ జోహార్ అంతలా ఎందుకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారంటే?

సినిమా సక్సెస్ అయితే చాలు!
బాలీవుడ్ మేకర్స్ ప్రస్తుతం మార్కెట్ ట్రెండ్స్ వెంట పడుతున్నారని కరణ్ జోహార్ విమర్శించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏదైనా ఒక జాన్రా సినిమా క్లిక్ అయితే, వెంటనే దానికి సంబంధించిన మరో పది సినిమాలు వరుసగా వచ్చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. "ప్రస్తుతం మనం టెస్టోస్టెరాన్ ఎక్కువగా ఉన్న సినిమాల దశలో ఉన్నాం. ఎటువంటి కారణం లేకుండా హీరోలు స్లో మోషన్‌లో నడుస్తుంటారు. వారికి గడ్డాలు ఉంటాయి, వారు నిరంతరం సిగరెట్లు తాగుతుంటారు. బహుశా మహిళలకు ఇలాంటివి చూడటం ఇష్టమని మగవారు భావిస్తున్నారేమో" అని కరణ్ ఎద్దేవా చేశారు. కథలో బలం కంటే ఎక్కువగా ఇలాంటి ఇమేజ్‌కే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

రాకీ ఔర్ రాణి కథక్ సీన్- అప్పట్లో వచ్చిన విమర్శలపై క్లారిటీ
తను దర్శకత్వం వహించిన 'రాకీ ఔర్ రాణి కి ప్రేమ్ కహానీ' చిత్రంలోని ఒక సన్నివేశాన్ని కరణ్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సినిమాలో రణ్​వీర్ సింగ్, తోటా రాయ్ చౌదరి కలిసి 'డోలా రే డోలా' పాటకు కథక్ నృత్యం చేస్తారు. మగవారు శాస్త్రీయ నృత్యం చేయడాన్ని ఇప్పటికీ కొందరు అంగీకరించలేకపోతున్నారని కరణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఒక మగాడిని అలా ఎలా చూపిస్తావు?" అని తనను చాలామంది ప్రశ్నించారని ఆయన వెల్లడించారు. మగతనం అంటే కేవలం కండలు చూపించడం మాత్రమే కాదని, కళలను ఆస్వాదించడం కూడా అని నిరూపించడానికి తాను ఆ సీన్ పెట్టానని కరణ్ స్పష్టం చేశారు.

నేను పుట్టుకతోనే ఫెమినిస్ట్!
తన ఆలోచనా విధానంపై తన చుట్టూ ఉన్న మహిళల ప్రభావం ఎంతో ఉందని కరణ్ జోహార్ చెప్పుకొచ్చారు. "నేను పుట్టుకతోనే ఫెమినిస్ట్‌ను. ఒక బలమైన మహిళా శక్తి (తల్లి) నన్ను పెంచింది. నా టీమ్‌లో కూడా ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప మహిళలు ఉన్నారు. అందుకే నా సినిమాల్లో జెండర్‌కు సంబంధించిన విషయాలను చాలా భిన్నంగా చూపిస్తాను" అని ఆయన అన్నారు. కేవలం ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటారనో లేదా మార్కెట్‌లో ఆ ట్రెండ్ నడుస్తుందనో తాను తన నమ్మకాలను వదులుకోనని కరణ్ తేల్చి చెప్పారు. తనకు నచ్చిన, తాను నమ్మిన కథలనే తెరకెక్కిస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

వరుస పరాజయాలు!
వృత్తిపరంగా కరణ్ జోహార్‌కు ఈ మధ్య కాలం అంతగా కలిసి రావడం లేదు. ఆయన నిర్మాణంలో కార్తీక్ ఆర్యన్, అనన్యా పాండే నటించిన 'తు మేరీ మైన్ తేరా' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో క్లిక్ కాలేదు. ఈ సినిమా ఫలితం కరణ్‌పై కొంత ఒత్తిడి పెంచిందని చెప్పవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆయన తన నిర్మాణ సంస్థ ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా డిఫరెంట్ సినిమాలను రూపొందించే పనిలో ఉన్నారు. ట్రెండ్ వెనుక పరుగెత్తడం కంటే కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే తపన ఆయనలో కనిపిస్తోంది. అందుకే ప్రస్తుత మాస్ సినిమాలపై ఆయన ఇంత ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారని నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

కరణ్ జోహార్ ప్రస్తుతం 'చాంద్ మేరా దిల్' అనే క్రేజీ ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో అనన్యా పాండేతో పాటు లక్ష్య లల్వానీ నటిస్తున్నారు. అలాగే కార్తీక్ ఆర్యన్ హీరోగా 'నాగ్‌జిల్లా' అనే సినిమాను కూడా ఆయన బ్యాక్ చేస్తున్నారు. తనపై ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా, తన సినిమాల ద్వారా ఒక సందేశాన్ని లేదా కొత్త కోణాన్ని చూపించడానికి కరణ్ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. భారీ బడ్జెట్ సినిమాల కంటే కథాబలం ఉన్న సినిమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేది ఆయన ప్రస్తుత ప్లాన్ అని అనిపిస్తోంది. మరి రాబోయే సినిమాలు ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటాయో చూడాలి.

తేజ సజ్జా 'మిరాయ్​'కు కరణ్ జోహార్ సపోర్ట్​- హిందీలో భారీ స్థాయిలో రిలీజ్​ చేయడానికి ప్లాన్​!

'ఇతర అబ్బాయిలలాగా నేనెందుకు లేను?' - ఆ సమస్యతో బాధపడ్డ కరణ్ జోహార్​! - Karan Johar Body Dysmorphia

