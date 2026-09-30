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'కాఫీ విత్ కరణ్' టాక్​ షోకు ఎండ్​కార్డ్ - కరణ్ జోహార్ ప్రకటన

22 ఏళ్ల టాక్​ షోకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టనున్న కరణ్ జోహార్ - కాఫీ విత్ కరణ్​ ప్రోగ్రామ్​పై హోస్ట్ కీలక ప్రకటన

Koffee With Karan
కరణ్ జోహార్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 2:03 PM IST

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Koffee With Karan Talk Show End : బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత, వ్యాఖ్యాత కరణ్ జోహార్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఆయన హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్న 'కాఫీ విత్ కరణ్' టాక్​ షో ను పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు తెలిపారు. మరో రెండు వారాల్లో ప్రారంభం కానున్న తొమ్మిదో సీజనే ఈ టాక్​ షోకు ఆఖరిది అని చెప్పారు. దీనిని కృతజ్ఞతా భావంతో ముగించనున్నట్లు కరణ్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ జియోహాట్​స్టార్ ఎక్స్​లో షేర్ చేసింది.

ఎమోషనల్ మెసెజ్
"కొన్ని ప్రయాణాలను ముగించాలని మనం ముందుగా అనుకోము. వాటిని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాలో మన అంతరాత్మకు లోతుగా తెలుస్తుంది. 'కాఫీ విత్ కరణ్' నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన భాగంగా నిలిచింది. ఇది నాకు స్నేహితులను, జ్ఞాపకాలను, ఉల్లాసభరితమైన క్షణాలను, ఎంతో ప్రేమను ఇచ్చింది. వివాదాలను కూడా అందించింది. కానీ వీటన్నింటిలోనూ మద్దతుగా నిలిచింది మాత్రం ప్రేక్షకులు మాత్రమే. ప్రేక్షుకులు మాతో కలిసి నవ్వారు, మాతో వాదించారు, మమ్మల్ని ట్రోల్ చేశారు, మమ్మల్ని ఆదరించారు. అయితే వీడ్కోలు చెప్పడం భావోద్వేగంతో కూడుకున్నదే. అయినా, అది సరైన నిర్ణయమనిపిస్తోంది. 'కాఫీ విత్ కరణ్'ను ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చిన వారందరితో కలిసి చివరిసారిగా ఈ సీజన్​ను కృతజ్ఞతతో నిర్వహిస్తాను. కాబట్టి, నాతో కలిసి చివరిసారిగా ఒక కప్పు కాఫీ తాగడానికి రండి" అని వీడియోలో కరణ్ తెలిపారు.

వేడుకగా జరుపుకుంటాం
అయితే కరణ్ ప్రకటనపై జియోస్టార్ హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బిజినెస్ (స్ట్రీమింగ్, టీవీ అండ్ స్టూడియోస్) విభాగం అధిపతి అలోక్ జైన్ స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, ఈ టాక్ షో చాలా తక్కువ ఎపిసోడ్స్​కే అనేక మంది అభిమానులను సంపాదించుకుందని అన్నారు. "రెండు దశాబ్దాలకు పైగా, ప్రేక్షకులు ఇష్టపడే వ్యక్తుల జీవితాలను చాలా సన్నిహితంగా, చమత్కారంగా ఊహించని కోణంలో చూసే అవకాశాన్ని ఈ టాక్ షో కల్పించింది. తద్వారా ఇది పాప్-కల్చర్​లో భాగంగా మారింది. కరణ్ ​​చివరిసారిగా ఈ షోను హోస్ట్ చేస్తున్న తరుణంలో ప్రేక్షకులతో బలమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్న ఈ షో విశిష్టమైన ప్రస్థానాన్ని మేం వేడుకగా జరుపుకుంటున్నాము. ప్రేక్షకులకు అత్యుత్తమ వినోదాన్ని అందించేందుకు మా జియోస్టార్ కట్టుబడి ఉంది" అని జైన్ పేర్కొన్నారు.

రెండు దశాబ్దాల జర్నీ
కాగా, 2004లో ఈ షో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో ఇది స్టార్ వరల్డ్ (Star World)లో ప్రసారమైంది. సెలబ్రిటీలతో చిట్ చాట్, రాపిడ్ ఫైర్​తో ఆడియెన్స్​లో ఈ షోకు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. ఇప్పటిదాకా 8 సీజన్లు సక్సెస్​ఫుల్​గా పూర్తయ్యాయి. ఇందులో మొత్తం 161 ఎపిసోడ్లలో హిందీ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన అనేకమంది ప్రముఖులు, నటీనటులు పాల్గొన్నారు. ఈ జాబితాలో తెలుగు స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నారు. ఆయన హీరోగా తెరకెక్కిన లైగర్ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా హీరోయిన్ అనన్య పాండేతో కలిసి విజయ్ ఈ షోలో పాల్గొన్నారు. అయితే 2022లో 'కాఫీ విత్ కరణ్' టాక్​ షో టెలికాస్ట్ నుంచి స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు మారింది. ఇక కాఫీ విత్ కరణ్ షో తొమ్మిదో సీజన్​ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 14న ప్రారంభం కానుంది. ఈ షో జియోహాట్‌స్టార్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

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