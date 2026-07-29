రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన గౌరవం - 'లీడర్షిప్ ఇన్ సినిమా' అవార్డు అందుకోనున్న కాంతార హీరో
'కాంతార' తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రిషబ్ శెట్టి - భారతీయ చిత్రపరిశ్రమకు చేసిన కృషికి గాను అరుదైన అవార్డు
Rishab Shetty Got Rare Award (Source: ETV Bharat)
Published : July 29, 2026 at 12:43 PM IST
Rishab Shetty Got Leader Ship in Cinema Award: 'కాంతార' చిత్రాలతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాత రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన గౌరవం లభించింది. భారతీయ సినిమాలకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తీసుకొచ్చినందుకు గాను ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్బోర్న్ 'లీడర్షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డు'తో సత్కరించనున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న ఈ ఉత్సవానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరుకానున్న రిషబ్ శెట్టికి ఆగస్టు 13న ఈ అవార్డును ప్రదానం చేయనున్నట్లు నిర్వాహకులు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.