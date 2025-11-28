'ఛావా' రికార్డ్స్ను బ్రేక్ చేసిన 'కాంతార'- 2025 హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా రిషభ్ శెట్టి
2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించిన కాంతార ఛాప్టర్ 1
Published : November 28, 2025 at 3:12 PM IST
Kantara Chapter 1 Worldwide Collections : సంస్కృతి, సంప్రదాయాల నేపథ్యంలో రూపుదిద్దుకున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ చిత్రం "కాంతార చాప్టర్ 1". హోంబలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై విజయ్ కిరగందూర్, చాలువే గౌడ్లు నిర్మించిన చిత్రం ఇది. గతంలో వచ్చిన 'కాంతార'కు ప్రీక్వెల్గా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాకు కూడా భారీ రెస్పాన్స్ దక్కింది. విజయవంతంగా ఎనిమిదో వారం థియేట్రికర్ రన్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది. దీంతో ఈ సినిమా ఓవరాల్గా వరల్డ్వైడ్ ఇప్పటివరకు రూ. 813.50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి చరిత్ర సృష్టించింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు
రిషబ్ శెట్టి నటించిన ఈ చిత్రం దేశీయంగా మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లతో అదరగొట్టింది. 2025లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ఓవరాల్గా భారత్లో అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన 7వ చిత్రంగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 13వ చిత్రంగా రికార్డుల్లోకెక్కింది. "కాంతార చాప్టర్ 1" బాక్సాఫీస్ రన్ దాదాపుగా ముగిసింది. ఈ చిత్రం ఎనిమిదో వారంలో దాదాపు రూ. 50 లక్షలు వసూలు చేసింది. భారత్లో మొత్తం రూ. 701 కోట్లు వసూలైంది. అలాగే ఓవర్సీస్లో మరో రూ. 112.50 కోట్లు (USD 12.63 మిలియన్లు) కలెక్షన్ చేసింది. దీంతో వరల్డ్వైడ్గా కాంతార ప్రీక్వెల్ వసూళ్లు రూ. 813.50 కోట్లుకు చేరాయి.
కన్నడలో రెండో అత్యధికం
ఈ క్రమంలోనే కాంతార మరో ఘనత సాధించింది. వరల్డ్వైడ్గా అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన రెండో కన్నడ సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. ఈ లిస్ట్లో కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2 టాప్లో ఉంది. 2022లో రిలీజైన ఈ సినిమా సుమారు రూ.1200 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ఇక ఈ చిత్రం హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా బాగానే ఆడింది. హిందీలో ఈ సినిమా రూ. 208 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు ఇలా!
ఒక్క కర్ణాటకలోనే ఈ సినిమా రూ. 235 కోట్లు సాధించింది. ఆ తర్వాత రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కలిపి రూ. 98.50 కోట్లు, తమిళనాడులో రూ. 69.50 కోట్లు, కేరళలో రూ. 55.50 కోట్లు రాబట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా రూ. 701.25 కోట్లు, ఓవర్సీస్ రూ. 112 కోట్లుగా ఉంది. ఓవర్సీస్లో ప్రాంతాలవారిగా చూస్తే, మిడిల్ ఈస్ట్లో రూ. 37 కోట్లు, USలో రూ. 38 కోట్లు, కెనడాలో రూ. 26 కోట్లు, ఆస్టేలియా- న్యూజిలాండ్ కలిపి రూ. 11 కోట్లు వసూలు చేసింది.
