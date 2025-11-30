ప్రముఖ హాస్య నటుడు కన్నుమూత - ఆరు దశాబ్దాల్లో 350లకు పైగా చిత్రాలు!
ఆరు దశాబ్ధాలకు పైగా పరిశ్రమలో - నటనతో పాటు పాటలు కూడా !
Published : November 30, 2025 at 12:47 PM IST
Kannada Actor Umesh Death: తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న సీనియర్ కన్నడ నటుడు ఎం.ఎస్. ఉమేష్ (80) ఈరోజు కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఉమేష్ ఆదివారం ఉదయం 8:30 గంటల సమయంలో ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ నటుడు 350కు పైగా చిత్రాలలో నటించి, ఆరు దశాబ్దాలకుపైగా కన్నడ పరిశ్రమలో పనిచేశారు.
ఏప్రిల్ 22, 1945న మైసూర్లో జన్మించిన ఉమేష్ 1948 నుంచి థియేటర్, సినిమా కళాకారుడిగా పనిచేశారు. బి.ఆర్. పంతులు దర్శకత్వం వహించిన చిల్డ్రన్స్ స్టేట్ సినిమా ద్వారా 1960లో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు. భాగ్యవంతుడు, ఖిలాడి జోడి, కమనాబిల్లు, గురు శిష్యుడు, భూమిగే బండ భగవంత్, హాలు జేను, శ్రుతి సెయిరిడా, నన్నసేయ హూవే, జాకీ, ముస్సంజే మతు, డేర్డెవిల్ ముస్తఫా, హగలువీష వంటి 350కి పైగా చిత్రాలలో ఆయన నటించారు.
1960లో ప్రధాన పాత్ర
1960లో, 'మక్కల్ రాజ్య' చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడం ద్వారా వెండితెరపైకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత నాటక రంగానికి తిరిగి వచ్చారు. మళ్లీ, పుట్టన్న కనగల్ దర్శకత్వం వహించిన 'కథాసంగమం' చిత్రంలోని 'ముని తాయి' విభాగంలో తిమ్మరై పాత్ర ద్వారా వెండితెర అవకాశాన్ని పొందారు. ఆ చిత్రం అతనికి రాష్ట్ర అవార్డును తెచ్చిపెట్టింది. అప్పటి నుంచి, 350 చిత్రాలలో నటించిన ఉమేష్, హాస్య పాత్రలకు కొత్త ఒరవడిని తెచ్చారు. 'బెంకి' చిత్రంలో హీరోగా నటించి, 'వెంకట్ ఇన్ సంకట'లో మెల్లగా రూపాంతరం చెందారు.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಉಮೇಶ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ನವಿರಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ನಟರು.— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) November 30, 2025
'ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು', 'ಹಾಲು ಜೇನು', 'ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ' ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದ… pic.twitter.com/107LHCGy0I
వాయించడం - పాడటం రెండూ చేస్తాడు
ఉమేష్ పియానో, హార్మోనియం రెండింటిలోనూ ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. వాయించడం, పాడటం కూడా వచ్చు. తరువాత ఆయన కన్నడ నాటక రంగం, సినిమా రెండింటిలోనూ హాస్యనటుడిగా కీర్తిని పొందారు. ఆయన అసాధారణ హాస్య సంభాషణలకు, హాస్య సమయం, వ్యక్తీకరణలకు ప్రసిద్ధి చెందారు.
అవార్డులు
1975లో, మూడు భాగాల చిత్రం కథ సంగమలో తమరై పాత్రకు కర్ణాటక ఉత్తమ సహాయ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. 1994లో నాటక అకాడమీ అవార్డును, 1997లో మహానగర పాలికే అవార్డును కూడా పొందారు.
అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పాత్రల
బాలల రాజ్యం, భాగ్యవంతరు, ఖిలాడీ జోడి, గురు శిష్యరు, భూమిగే పద భగవంతం, హాలు జేను, కమనబిల్లు, అపూర్వ సంగమం, శృతి సెరింగడ, మేఘ మందార, ఆడవన్, సర్వర్ సోమన్న, నన్న హోమ సేన, మేఘామలేవోవ్, మేఘామలేవోవ్ వంటి చిత్రాలలో అతని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పాత్రలు ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది విడుదలైన కమల్ శ్రీదేవి చిత్రంలో ఆయన చివరిగా నటించారు.
ప్రముఖుల సంతాపం
ఉమేష్ కన్నడ ప్రముఖ నటులు డాక్టర్ రాజ్ కుమార్, విష్ణువర్ధన్, అంబరీష్, పునీత్ రాజ్ కుమార్, శివరాజ్ కుమార్ వంటి అనేక మంది నటుల చిత్రాలలో నటించారు. ఆరు దశాబ్దాలుగా కన్నడ సినీ ప్రేమికులను అలరించిన ప్రముఖ కళాకారుడి మరణం పట్ల చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన నటులు, నటీమణులు , రాజకీయ నాయకులు సంతాపం తెలుపుతున్నారు.
800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?
థియేటర్స్లో 460రోజులు- బడ్జెట్ కన్నా 100రెట్లు లాభం- కట్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ ఇంటిపై IT రైడ్స్!