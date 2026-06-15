కంగనా రనౌత్ కొత్త సినిమా- ఆ రాష్ట్రంలో టాక్స్ ఎత్తేసిన BJP సీఎం!
థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న కంగనా రనౌత్ 'భారత్ భాగ్య విధాత'- ఆ రాష్ట్రంలో ఈ సినిమాకు పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చిన సీఎం
Published : June 15, 2026 at 11:03 AM IST
Kangana Ranaut Bharat Bhhagya Viddhaata : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్ లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'భారత్ భాగ్య విధాత' జూన్ 12న రిలీజై, ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. 26/11 ముంబయి దాడుల నేపథ్యంలో ఇది తెరకెక్కింది. అయితే రిలీజ్ తర్వాత కూడా కంగనా ఈ సినిమాను ఎక్కువగా ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే పలు రాష్ట్రాలు తిరుగుతూ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ చిత్రానికి పన్ను మినహాయింపు దక్కింది. మరి అది ఏ రాష్ట్రంలో అంటే?
స్పెషల్ స్క్రీనింగ్
తాజగా మూవీటీమ్ చండీగఢ్లో స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ చిత్ర ప్రదర్శనకు హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్తోపాటు, హరియాణా ముఖ్యమంత్రి నాయబ్ సింగ్ సైనీ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తమ రాష్ట్రం హరియాణాలో 'భారత్ భాగ్య విధాత' సినిమాను టాక్స్ ఫ్రీగా డిక్లేర్డ్ చేశారు. ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయక సినిమా అందరూ చూడాలని పన్ను మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 'ఇలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన చిత్రాలను మనమందరం చూడాలని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ చిత్రం మనకు స్ఫూర్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా మన బాధ్యతలను గుర్తుచేస్తుంది. అందుకే ఈ చిత్రానికి హరియాణాలో పన్ను రహితంగా ప్రకటించాలని నిర్ణయించాం' అని మీడియాతో సీఎం సైనీ వెల్లడించారు. కాగా, ఈ చిత్రానికి ఇటీవల దిల్లీలో కూడా పన్ను మినహాయింపు లభించగా, తాజాగా హరియాణాలో టాక్స్ ఫ్రీ గా డిక్లేర్డ్ చేశారు.
అయితే ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం పట్ల కంగనా రనౌత్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పన్ను మినహాయింపు దక్కడంతో ఈ చిత్రం రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ చేరుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 'రాష్ట్రంలో మహిళా సాధికారత కోసం హరియాణా ముఖ్యమంత్రి సైనీ అద్భుతమైన కృషి చేస్తున్నారు. అదే విధంగా, మా చిత్రానికి పన్ను మినహాయింపు కల్పించడం ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడికి ఈ చిత్రాన్ని చేరవేసే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన కల్పించారు' అని కంగన అన్నారు. అనంతరం కంగనా రనౌత్, సీఎం నాయబ్ సింగ్ సైనీ 'భారత్ భాగ్య విధాత' చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అందులో ముఖ్యమంత్రి సైనీకి కంగన ఆప్యాయంగా, గౌరవపూర్వకంగా స్వాగతం పలకడం కనిపించింది.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, కంగనతో పాటు గిరిజా ఓక్, స్మితా తాంబే, అమృతా నామ్దేవ్, ఇషా డే, ప్రియా బెర్డే, ఆశా షెలార్, సుహితా తట్టే, రసికా అఘాసే, ఆదిత్య మిశ్రా, జాహిద్ ఖాన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మనోజ్ తపాడియా దర్శకత్వం వహించారు. కంగనా రనౌత్, శైలేష్ ఆర్. సింగ్, ధవల్ గడా, బబితా అషివాల్, ఆది శర్మ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు.