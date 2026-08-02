ETV Bharat / entertainment

హృతిక్ రోషన్ కామెంట్‌పై కంగనా రనౌత్ ఫైర్​- నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారిన పోస్ట్

హృతిక్ చేసిన కామెంట్‌పై మండిపడిన నటి కంగనా రనౌత్- తనను ఆన్‌లైన్‌లో వేధిస్తున్న వారిని ఖండించాలంటూ కామెంట్​

Kangana comments on Hrithik
Kangana comments on Hrithik (Source: ETV Bharat, Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kangana Ranaut Comments : బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో నటి కంగనా రనౌత్, హీరో హృతిక్ రోషన్ మధ్య వివాదం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. చాలా కాలంగా సైలెంట్‌గా ఉన్న ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వేడెక్కింది. ఇటీవల ఒక నెటిజన్ పెట్టిన పోస్ట్‌కు హృతిక్ రోషన్ స్పందించడం, దానికి కంగనా రనౌత్ తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇవ్వడంతో ఈ వ్యవహారం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. హృతిక్ రోషన్ చేసిన కామెంట్‌కు కంగనా రనౌత్ స్పందించడంతో బాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఇది హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలు ఈ వివాదం మళ్లీ ఎందుకు మొదలైంది? వీరిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో ఏమన్నారనే ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే!

హృతిక్ రోషన్ కామెంట్
ఇటీవల ఒక సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. ప్రపంచం మొత్తం హృతిక్ రోషన్‌కు క్షమాపణలు చెప్పాలి అని ఆ పోస్ట్‌లో రాసి ఉంది. దీనిపై స్పందించిన హృతిక్ రోషన్ కామెంట్స్ సెక్షన్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన మెసేజ్ పెట్టాడు. ఒకరు నచ్చలేదని మరొకరికి మద్దతు ఇవ్వడం సమాజంలో ఉన్న పెద్ద సమస్యకు చిన్న ఉదాహరణ అని ఆయన అన్నాడు. నిజాలు తెలిసి సరైన సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడితేనే న్యాయంగా ఉంటుందని, కానీ ఇప్పుడు ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు కదా అంటూ హృతిక్ కామెంట్ చేశాడు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి.

హృతిక్ పై ఫైర్ అయిన కంగనా
హృతిక్ రోషన్ చేసిన ఈ కామెంట్‌పై నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ స్పందించారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో హృతిక్ పేరు ప్రస్తావిస్తూ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. హృతిక్ తన జీవితంలో సబా ఆజాద్‌లాంటి సరైన జోడీని కనుగొన్నందుకు సంతోషంగా ఉందని, వారిద్దరూ కలిసి చాలా బాగున్నారని కంగనా పేర్కొన్నారు. ఒక సీరియస్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న హృతిక్‌కు ఒక మహిళను ఇలా టీజ్ చేయడం సరికాదని అన్నారు. ఈ వ్యవహారాన్ని మరింత పెంచకుండా, మీ భాగస్వామిని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి తీసుకురావొద్దని కంగనా ఘాటుగా రాసుకొచ్చారు.

వేధింపులను ఖండించాలంటూ!
అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియాలో తనను టార్గెట్ చేస్తున్న వారిపై కూడా కంగనా మండిపడింది. హృతిక్ రోషన్ పేరు వాడుకుని తనను ఆన్‌లైన్‌లో వేధిస్తున్న వారిని ఆయన ఖండించాలని కంగనా డిమాండ్ చేశారు. తాను ఏ అంశంపై మాట్లాడినా కొందరు కావాలనే హృతిక్ పేరును మధ్యలోకి తెచ్చి తనను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఆమె అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి వారిని ప్రోత్సహించకుండా హృతిక్ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కంగనా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్ చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

నిరసనలపై కంగనా సంచలన వ్యాఖ్యలు
నిజానికి ఈ వివాదం మొత్తం ఇటీవల కంగనా రనౌత్ విద్యార్థుల నిరసనలపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో మొదలైంది. జెన్ జీ విద్యార్థులు చేస్తున్న నిరసనల వీడియోలు చూస్తే వాంతులొచ్చేలా ఉన్నాయని ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రాసుకొచ్చింది. వారు మాట్లాడుతున్న తీరు, వాడుతున్న భాష చాలా అసహ్యంగా ఉన్నాయని ఆమె విమర్శించారు. యువత ప్రవర్తన చాలా దారుణంగా ఉందని, వారిని జనరేషన్ గట్టర్ అని పిలుస్తానని కంగనా సంచలన పోస్టులు పెట్టింది.

నెట్టింట ముదురుతున్న వివాదం
విద్యార్థులపై కంగనా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యల తర్వాతే కొందరు నెటిజన్లు హృతిక్ రోషన్‌కు మద్దతుగా పోస్టులు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. అందులో భాగంగానే హృతిక్‌కు క్షమాపణలు చెప్పాలనే పోస్ట్ వైరల్ కావడం, దానిపై హృతిక్ స్పందించడంతో వివాదం మరింత ముదిరింది. ఏది ఏమైనా చాలా రోజుల తర్వాత ఈ వ్యవహారం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చకు రావడంతో బాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. మునుముందు ఈ వివాదం ఎంతవరకు వెళుతుందో చూడాలి.

నా సినిమాల్లో సీన్స్​ చూపిస్తూ యువతను తప్పుదోవ పట్టించొద్దు: కంగన

కంగన 'ఎమర్జెన్సీ' సెన్సార్- ఆ కండీషన్స్​కు మేకర్స్ ఓకే! - Kanagana Ranaut Emergency

TAGGED:

HRITHIK ROSHAN AND KANGANA CLASH
KANGANA RANAUT ON HRITHIK
KANGANA ON SORRY HRITHIK TREND
HRITHIK ROSHAN VIRAL POST
KANGANA RANAUT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.