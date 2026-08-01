నా సినిమాల్లో సీన్స్ చూపిస్తూ యువతను తప్పుదోవ పట్టించొద్దు: కంగన
కంగనా రనౌత్ కామెంట్స్పై ట్రోల్స్ వైరల్ - ఇన్స్టాలో పోస్టు ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చిన నటి
Published : August 1, 2026 at 2:38 PM IST
Kangana on Trolls : బాలీవుడ్ హీరోయిన్, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ ట్రోలర్స్పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇటీవల కంగనా చేసిన వ్యాఖ్యలపై సినిమాల్లో సీన్స్ చూపిస్తూ విమర్శలు చేస్తోన్న వారికి ఈ ఆమె గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కొందరు హిందూ యువతులు బాధ్యత లేకుండా స్వేచ్ఛ పేరిట తిరుగుతున్నారనీ, వారిని 'గట్టర్ జనరేషన్' అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో కంగనా రనౌత్ యువతను ఉద్దేశించి కంగనా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేగింది. దీంతో కొందరు నెటిజన్లు కంగనా వ్యాఖ్యలను తప్పుబడుతూ ఆమె సినిమాల్లోని కొన్ని పాత్రలను, పాత వీడియోలను కొంతమంది ట్లోలర్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. దీనికి కంగనా మాట్లాడుతూ దయచేసి యువతను తప్పుదోవ పట్టించొద్దని ఈ సందర్భంగా ట్రోలర్స్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ట్రోలింగ్పై సంబంధించి ఎంపీ కంగనా రనౌత్ ఇన్స్టా వేదికగా రియాక్ట్ అయ్యారు.
ట్రోల్స్పై కంగనా రనౌత్ ఇన్స్టా పోస్టు
'సినిమాల్లో నేను పోషించిన క్యారెక్టర్లకు, రియల్ లైఫ్కు దయచేసి ముడిపెట్టొద్దు. నేను సినిమాల్లో రూ.కోట్లు రెమ్యునరేషన్గా తీసుకుంటూ కొన్ని పాత్రల్లో నటిస్తాను. అదే విధంగా కొన్ని పెద్ద ఈవెంట్స్లో పాల్గొన్నప్పుడు నా చుట్టూ కట్టుదిట్టమైన భద్రత అనేది ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని (సినిమాల్లో కల్పిత క్యారెక్టర్స్ను) ఉదాహరణగా చూపిస్తూ పబ్లలో, రోడ్ల మీద, ఫంక్షన్లలో సైతం యువత అలాగే ప్రవర్తించొచ్చని అంటారా? ఈ రెండూ ఒకటే అవుతాయా? ఓ పాత్రను పోషించే నటిగా నా వృత్తికి అనుగుణంగా డిఫరెంట్ కోణాలున్న కోణాలు పోషిస్తాను. ఈ విషయంలో నేను సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు. దయచేసి దేశ యువతను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఈరోజు ఇతరుల పిల్లలను మీరు తప్పుదోవ పట్టించినట్లయితే, రేపు ఆ పరిస్థితి మీ పిల్లలకూ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి' అని ఈ సందర్భంగా కంగనా రనౌత్ పేర్కొన్నారు.
'జెన్-జీ' నిరసనకారులపై కంగన చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన నేపథ్యంలో ఆమెకు ఇటీవల కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్కు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. దాంతో జెన్ జీ నిరసనకారులను గట్టర్ జనరేషన్ (మురిక కాలువ) అంటూ కంగన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే నిరసనకారులపై ఆమె వాడిన భాష అభ్యంతరకరంగా ఉందని పలువురు విమర్శించారు. ఇక ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ట్రోల్స్ ఎక్కువైన తరుణంలో కంగనా దీనిపై స్పందించడం గమనార్హం.
వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా కంగనా
ఇక కంగనా సినిమాల విషయానికొస్తే ఇటీవల 'భారత్ భాగ్య విధాత' ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఇది 26/11 ముంబయి దాడుల బ్యాక్డ్రాప్ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ఇందులో కంగనాతో పాటు గిరిజా ఓక్, స్మితా తాంబే, అమృతా నామ్దేవ్, ఇషా డే, ప్రియా బెర్డే, ఆశా షెలార్, సుహితా తట్టే, రసికా అఘాసే, ఆదిత్య మిశ్రా, జాహిద్ ఖాన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మనోజ్ తపాడియా దర్శకత్వం వహించగా, కంగనా రనౌత్, శైలేశ్ ఆర్. సింగ్, ధవల్ గడా తదితరులు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
కంగనా ఓ పక్క ఎంపీగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే మరోవైపు వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆర్. మాథవన్తో ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లో నటిస్తున్నారు. అదే విధంగా క్వీన్2, తను వెడ్స్ మను3 సీక్వెల్స్ను సైతం కంగనా పట్టాలెక్కించనున్నారు. ఇవే కాకుండా కంగనా హిస్టారికల్ సక్సెస్ఫుల్ మూవీ మణికర్ణిక2 ను కూడా తీయనున్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన పనులు ఇంకా చర్చల దశలో ఉన్నాయి.
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