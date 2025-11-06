రజనీకాంత్- కమల్ కాంబో డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్- సంక్రాంతికే రిలీజ్!
'అరుణాచలం' తర్వాత 27 ఏళ్లకు రజినీ-సుందర్ సి కాంబో-2027 పొంగల్కు ప్రేక్షకుల ముందుకు
Published : November 6, 2025
Rajinikanth Kamal Hassan Movie: సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్- కమల్ హాసన్ కాంబినేషన్లో సినిమా వస్తున్నట్లు వార్తలు ఫుల్ వైరల్గా మారింది. దీనిని ఈ స్టార్లు కూడా కన్ఫార్మ్ చేశారు. తాజాగా ఈ కాంబోలో రానున్న సినిమాపై కమల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరి కాంబో ప్రాజెక్ట్కు డైరెక్టర్ ఖరారైనట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. కానీ ఇక్కడే ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ ట్విస్ట్ ఫ్యాన్స్ను సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది. అదేంటంటే ?
ఈ ప్రాజెక్ట్ 'తలైవర్ 173'గా తెరకెక్కనుంది. ఈ సినిమాకి సుందర్.సి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశాకు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో కమల్ హాసన్ భాగమే. కానీ, ఆయన ఇందులో రజనీతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోరు. ఈ సినిమాకు కమన్ హాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే, కమల్ ఈ సినిమాను కేవలం ప్రొడ్యూస్ మాత్రమే చేస్తున్నారు.
27ఏళ్ల తర్వాత
'అరుణాచలం' తర్వాత 27 ఏళ్లకు రజనీ- సుందర్ సి కాంబో మళ్లీ కలుస్తోంది. సుందర్ సి మార్క్ ఫ్యామిలీ కామెడీగా తెరకెక్కె ఈ సినిమా 2027 పొంగల్కు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ముగ్గురి కలయికలో సినిమా ఓకే అయినప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి, అంచనాలు మొదలయ్యాయి.
ఈ సినిమా గురించి కమల్ స్వయంగా Xలో పోస్టర్తో పాటు తాను రాసిన కవితను కూడా జత చేశారు. "నా స్నేహితుడి సినిమాను నేను నిర్మించి మీ అందరికి పండుగ బహుమతిగా ఇవ్వనున్నాను" అంటూ ఆనందాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. 'రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్' పతాకంపై కమల్హాసన్, ఆర్.మహేంద్రన్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇది రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. 'తలైవర్ 173'తో రజనీ మళ్లీ పండగ సీజన్లో దుమ్ము లేపనున్నాడు. ఇద్దరు సూపర్స్టార్ల స్నేహం, ఒక్క సినిమాలో కలిస్తే ఫ్యాన్స్కు ధమాకానే. ఆ ధమాకా 2027 పొంగల్ను గ్రాండ్ ఫెస్టివల్గా మార్చనుంది!' అని అభిమానులు పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
మరి కలిసి నటించరా?
రజనీ- కమల్ కలిసి నటిస్తారని, లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే వీళ్లద్దరూ కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం పక్కానే. కానీ ఈ సినిమా 'తలైవా 173' మాత్రం కాదు. అది వేరే ప్రాజెక్ట్. తలైవర్ 173 మూవీని తెరకెక్కించే అవకాశం మాత్రం సీనియర్ దర్శకుడు సుందర్. సి సొంతం చేసుకొన్నారు. కానీ రజనీ- కమల్ కాంబోకు దర్శకుడు ఎవరు అనేది ఇంకా ఖరారు కాలేదు.
