రజనీకాంత్‌- కమల్‌ కాంబో డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్- సంక్రాంతికే రిలీజ్!

'అరుణాచలం' తర్వాత 27 ఏళ్లకు రజినీ-సుందర్‌ సి కాంబో-2027 పొంగల్‌కు ప్రేక్షకుల ముందుకు

Rajinikanth Kamal Hassan Movie
Rajinikanth Kamal Hassan Movie (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Rajinikanth Kamal Hassan Movie: సూపర్​స్టార్​ రజనీకాంత్​- కమల్​ హాసన్​ కాంబినేషన్​లో సినిమా వస్తున్నట్లు వార్తలు ఫుల్​ వైరల్​గా మారింది. దీనిని ఈ స్టార్లు కూడా కన్ఫార్మ్ చేశారు. తాజాగా ఈ కాంబోలో రానున్న సినిమాపై కమల్​ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరి కాంబో ప్రాజెక్ట్​కు డైరెక్టర్​ ఖరారైనట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. కానీ ఇక్కడే ఒక ట్విస్ట్​ ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ ట్విస్ట్​ ఫ్యాన్స్​ను సర్​ప్రైజ్​ చేస్తుంది. అదేంటంటే ?

ఈ ప్రాజెక్ట్​ 'తలైవర్‌ 173'గా తెరకెక్కనుంది. ఈ సినిమాకి సుందర్‌.సి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశాకు. ఈ ప్రాజెక్ట్​లో కమల్ హాసన్ భాగమే. కానీ, ఆయన ఇందులో రజనీతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోరు. ఈ సినిమాకు కమన్ హాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్​ ఏంటంటే, కమల్ ఈ సినిమాను కేవలం ప్రొడ్యూస్​ మాత్రమే చేస్తున్నారు​.

27ఏళ్ల తర్వాత
'అరుణాచలం' తర్వాత 27 ఏళ్లకు రజనీ- సుందర్‌ సి కాంబో మళ్లీ కలుస్తోంది. సుందర్‌ సి మార్క్‌ ఫ్యామిలీ కామెడీగా తెరకెక్కె ఈ సినిమా 2027 పొంగల్‌కు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ముగ్గురి కలయికలో సినిమా ఓకే అయినప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి, అంచనాలు మొదలయ్యాయి.

Rajinikanth Kamal Hassan Movie
'తలైవర్‌ 173' అధికారిక ప్రకటన (ETV Bharat)

ఈ సినిమా గురించి కమల్‌ స్వయంగా Xలో పోస్టర్‌తో పాటు తాను రాసిన కవితను కూడా జత చేశారు. "నా స్నేహితుడి సినిమాను నేను నిర్మించి మీ అందరికి పండుగ బహుమతిగా ఇవ్వనున్నాను" అంటూ ఆనందాన్ని షేర్​ చేసుకున్నారు. 'రాజ్‌కమల్‌ ఫిల్మ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌' పతాకంపై కమల్‌హాసన్, ఆర్‌.మహేంద్రన్‌ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇది రెడ్‌ జెయింట్‌ మూవీస్‌ బ్యానర్​పై ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. 'తలైవర్‌ 173'తో రజనీ మళ్లీ పండగ సీజన్‌లో దుమ్ము లేపనున్నాడు. ఇద్దరు సూపర్‌స్టార్ల స్నేహం, ఒక్క సినిమాలో కలిస్తే ఫ్యాన్స్​కు ధమాకానే. ఆ ధమాకా 2027 పొంగల్​ను గ్రాండ్​ ఫెస్టివల్‌గా మార్చనుంది!' అని అభిమానులు పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

Rajinikanth Kamal Hassan Movie
రజనీకాంత్‌ - కమల్‌హాసన్‌ కాంబో (ETV Bharat)

మరి కలిసి నటించరా?
రజనీ- కమల్‌ కలిసి నటిస్తారని, లోకేష్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే వీళ్లద్దరూ కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం పక్కానే. కానీ ఈ సినిమా 'తలైవా 173' మాత్రం కాదు. అది వేరే ప్రాజెక్ట్. తలైవర్​ 173 మూవీని తెరకెక్కించే అవకాశం మాత్రం సీనియర్‌ దర్శకుడు సుందర్‌. సి సొంతం చేసుకొన్నారు. కానీ రజనీ- కమల్​ కాంబోకు దర్శకుడు ఎవరు అనేది ఇంకా ఖరారు కాలేదు.

