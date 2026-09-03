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కొత్త సినిమా ప్రకటించిన కమల్​హాసన్ - ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రివీల్

క్రేజీ డైరెక్టర్​తో కమల్​హాసన్ నెక్ట్స్ మూవీ- అఫిషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ చేసిన మేకర్స్- మాస్​ లుక్ రివీల్

Actor Kamal Haasan
నటుడు కమల్​ హాసన్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 5:32 PM IST

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Kamal Haasan New Movie Announcement : కొత్త తరం దర్శకులతో సినిమాలు చేసే విషయంలో లోకనాయకుడు కమల్​హాసన్ ముందుంటారు. ఇప్పటికే యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్​తో 'విక్రమ్'తో బ్లాక్​బస్టర్ కొట్టిన ఆయన, ఈసారి మరో యువ దర్శకుడితో చేతులు కలిపారు. సిద్ధార్థ్​తో 'చిన్న', చియాన్ విక్రమ్​తో 'వీర ధీర శూర' వంటి సినిమాలు చేసిన టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఎస్.యు. అరుణ్​కుమార్​తో మూవీ చేసేందుకు కమల్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ సినిమా అనౌన్స్​మెంట్ మాత్రం హడావుడిగా జరిగిపోయింది. ఎందుకంటే?

టెస్ట్ లుక్​ ఫొటో రివీల్
ఈ చిత్రం కమల్​హాసన్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ, రాజ్​ కమల్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్​పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి కమల్ హాసన్​తో నిర్వహించిన టెస్ట్ షూట్ స్టిల్​​ను తాజాగా మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. దీనికి 'వచ్చేస్తున్నాను' అనే అనే క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు. ఇందులో కమల్ ఓ చేత్తో కత్తి పట్టుకుని, స్టైలిష్​ మీసం, గడ్డంతో పవర్​ఫుల్​గా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన కళ్లలో ఇంటెన్సిటీ చూస్తుంటే యాక్షన్​ డ్రామాతో ఈ మూవీ తెరకెక్కనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ లుక్​ ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ లుక్​ మేకర్స్ రివీల్ చేయకముందే లీక్ అయ్యింది. దీంతో మేకర్స్ హడావుడిగా ఇవాళ అధికారికంగా సినిమా అనౌన్స్ చేసేశారు.

నటుడిగా, నిర్మాతగా కమల్ ఫుల్ బిజీ
కమల్​హాసన్ సినిమాల విషయానికొస్తే,​ ప్రస్తుతం ప్రభాస్ 'కల్కి2' లైన్​లో ఉండగా, రజనీతో మల్టీస్టారర్​ సినిమా చేయనున్నారు. ఇప్పుడు అరుణ్​కుమార్​తో కంప్లీట్​ ఫుల్ లెంగ్త్​ సినిమా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రజనీకాంత్ 'ధర్మన్', శివకార్తికేయన్ 'సేయోన్' చిత్రాలకు ఆయన నిర్మాతగానూ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇలా నటుడిగా, నిర్మాతగా కమల్​హాసన్ ఏకకాలంలోనే రెండు బాధ్యతల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు.

డిఫరెంట్ స్టోరీలతో అరుణ్ సినిమాలు
డైరెక్టర్ ఎస్​. యు. అరుణ్​కుమార్ విషయానికొస్తే, రొటీన్ కమర్షియల్ చిత్రాలకు పూర్తి భిన్నంగా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్​తో సినిమాలు తెరకెక్కిస్తారు. కెరీర్​పరంగా తీసినవి నాలుగే సినిమాలే అయినప్పటికీ అరుణ్ తన డిఫరెంట్ స్క్రీన్​ప్లేతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'పన్నైయారుమ్ పద్మినియుమ్' తీసి తన తొలి చిత్రంతోనే రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ చిత్రం అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. అదే విధంగా సిద్ధార్థ్​తో తీసిన 'చిన్న' సినిమాకుగాను బెస్ట్ డైరెక్టర్​గా ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డును అందుకున్నారు.

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