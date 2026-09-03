కొత్త సినిమా ప్రకటించిన కమల్హాసన్ - ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రివీల్
క్రేజీ డైరెక్టర్తో కమల్హాసన్ నెక్ట్స్ మూవీ- అఫిషియల్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన మేకర్స్- మాస్ లుక్ రివీల్
Published : September 3, 2026 at 5:32 PM IST
Kamal Haasan New Movie Announcement : కొత్త తరం దర్శకులతో సినిమాలు చేసే విషయంలో లోకనాయకుడు కమల్హాసన్ ముందుంటారు. ఇప్పటికే యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్తో 'విక్రమ్'తో బ్లాక్బస్టర్ కొట్టిన ఆయన, ఈసారి మరో యువ దర్శకుడితో చేతులు కలిపారు. సిద్ధార్థ్తో 'చిన్న', చియాన్ విక్రమ్తో 'వీర ధీర శూర' వంటి సినిమాలు చేసిన టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఎస్.యు. అరుణ్కుమార్తో మూవీ చేసేందుకు కమల్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ సినిమా అనౌన్స్మెంట్ మాత్రం హడావుడిగా జరిగిపోయింది. ఎందుకంటే?
టెస్ట్ లుక్ ఫొటో రివీల్
ఈ చిత్రం కమల్హాసన్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ, రాజ్ కమల్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి కమల్ హాసన్తో నిర్వహించిన టెస్ట్ షూట్ స్టిల్ను తాజాగా మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. దీనికి 'వచ్చేస్తున్నాను' అనే అనే క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. ఇందులో కమల్ ఓ చేత్తో కత్తి పట్టుకుని, స్టైలిష్ మీసం, గడ్డంతో పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నారు. ఆయన కళ్లలో ఇంటెన్సిటీ చూస్తుంటే యాక్షన్ డ్రామాతో ఈ మూవీ తెరకెక్కనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ లుక్ ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ లుక్ మేకర్స్ రివీల్ చేయకముందే లీక్ అయ్యింది. దీంతో మేకర్స్ హడావుడిగా ఇవాళ అధికారికంగా సినిమా అనౌన్స్ చేసేశారు.
தோ வாரேன் 🔥@ikamalhaasan #SUArunkumar#KamalHaasan #Mahendran@RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram pic.twitter.com/1GMUOdcSH6— Raaj Kamal Films International (@RKFI) September 3, 2026
నటుడిగా, నిర్మాతగా కమల్ ఫుల్ బిజీ
కమల్హాసన్ సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ప్రభాస్ 'కల్కి2' లైన్లో ఉండగా, రజనీతో మల్టీస్టారర్ సినిమా చేయనున్నారు. ఇప్పుడు అరుణ్కుమార్తో కంప్లీట్ ఫుల్ లెంగ్త్ సినిమా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రజనీకాంత్ 'ధర్మన్', శివకార్తికేయన్ 'సేయోన్' చిత్రాలకు ఆయన నిర్మాతగానూ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇలా నటుడిగా, నిర్మాతగా కమల్హాసన్ ఏకకాలంలోనే రెండు బాధ్యతల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు.
డిఫరెంట్ స్టోరీలతో అరుణ్ సినిమాలు
డైరెక్టర్ ఎస్. యు. అరుణ్కుమార్ విషయానికొస్తే, రొటీన్ కమర్షియల్ చిత్రాలకు పూర్తి భిన్నంగా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్తో సినిమాలు తెరకెక్కిస్తారు. కెరీర్పరంగా తీసినవి నాలుగే సినిమాలే అయినప్పటికీ అరుణ్ తన డిఫరెంట్ స్క్రీన్ప్లేతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'పన్నైయారుమ్ పద్మినియుమ్' తీసి తన తొలి చిత్రంతోనే రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ చిత్రం అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. అదే విధంగా సిద్ధార్థ్తో తీసిన 'చిన్న' సినిమాకుగాను బెస్ట్ డైరెక్టర్గా ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డును అందుకున్నారు.