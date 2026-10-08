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'సేనాపతి ఈజ్ బ్యాక్'- కమల్​హాసన్​ 'ఇండియన్ 3'పై మేకర్స్ సాలిడ్ అప్డేట్

కమల్​హాసన్ ఇండియన్ 3పై అప్టేట్​ను షేర్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ శంకర్ - స్పెషల్ పోస్టర్​ రిలీజ్ చేస్తూ త్వరలో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నట్లు క్లారిటీ

Kamal Haasan Indian 3
అగ్ర నటుడు కమల్​హాసన్ (Source: ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 2:26 PM IST

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Indian 3 Movie Update : అగ్రనటుడు కమల్​హాసన్- డైరెక్టర్ శంకర్ కాంబోలోని 'ఇండియన్ 3'పై మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్​టైనర్ 'భారతీయుడు 3 వార్ మోడ్' ట్యాగ్​లైన్​తో రానున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ లైకా ప్రొడక్షన్స్​ పేర్కొంది. ఈ మేరకు కొత్త పోస్టర్​ను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకుంది. 'అవినీతి ఏ మాత్రం సహించని సేనాపతి మళ్లీ తిరిగివచ్చాడు. సరికొత్త యుద్ధం మొదలైంది' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు.

కమల్​హాసన్ నటించిన 'భారతీయుడు' ఇండియన్ సినీ చరిత్రలో ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్​గా నిలిచింది. స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ దర్శకత్వంలో 1996లో వచ్చిన ఈ మూవీ అప్పట్లో బ్లాక్​బస్టర్ విజయాన్ని సాధించింది. దీనికి సీక్వెల్​గా 2024లో వచ్చిన 'ఇండియన్ 2' మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది. ఇక ఈ మూవీ క్లైమాక్స్​లో దీనికి కొనసాగింపుగా పార్ట్ 3 కూడా ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశారు. కానీ గత రెండేళ్లుగా ఎలాంటి అఫ్డేట్లు రాకపోవడంతో మూవీ టీమ్ పార్ట్ 3ని పక్కనపెట్టేసినట్లు ప్రచారం సాగింది. తాజాగా అప్డేట్ రావడంతో ఆ పుకార్లకు చెక్ పడినట్లైంది.

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