'సేనాపతి ఈజ్ బ్యాక్'- కమల్హాసన్ 'ఇండియన్ 3'పై మేకర్స్ సాలిడ్ అప్డేట్
కమల్హాసన్ ఇండియన్ 3పై అప్టేట్ను షేర్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ శంకర్ - స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తూ త్వరలో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్నట్లు క్లారిటీ
Published : October 8, 2026 at 2:26 PM IST
Indian 3 Movie Update : అగ్రనటుడు కమల్హాసన్- డైరెక్టర్ శంకర్ కాంబోలోని 'ఇండియన్ 3'పై మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'భారతీయుడు 3 వార్ మోడ్' ట్యాగ్లైన్తో రానున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ లైకా ప్రొడక్షన్స్ పేర్కొంది. ఈ మేరకు కొత్త పోస్టర్ను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకుంది. 'అవినీతి ఏ మాత్రం సహించని సేనాపతి మళ్లీ తిరిగివచ్చాడు. సరికొత్త యుద్ధం మొదలైంది' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు.
కమల్హాసన్ నటించిన 'భారతీయుడు' ఇండియన్ సినీ చరిత్రలో ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ దర్శకత్వంలో 1996లో వచ్చిన ఈ మూవీ అప్పట్లో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని సాధించింది. దీనికి సీక్వెల్గా 2024లో వచ్చిన 'ఇండియన్ 2' మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది. ఇక ఈ మూవీ క్లైమాక్స్లో దీనికి కొనసాగింపుగా పార్ట్ 3 కూడా ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశారు. కానీ గత రెండేళ్లుగా ఎలాంటి అఫ్డేట్లు రాకపోవడంతో మూవీ టీమ్ పార్ట్ 3ని పక్కనపెట్టేసినట్లు ప్రచారం సాగింది. తాజాగా అప్డేట్ రావడంతో ఆ పుకార్లకు చెక్ పడినట్లైంది.
Senapathy is back with zero tolerance. 🔥 The resurgence begins in #Indian3 🇮🇳 War Mode. ⚔️ Ulaganayagan @ikamalhaasan @shankarshanmugh @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @anirudhofficial #Siddharth @MSKajalAggarwal @priya_Bshankar @actorsimha @iam_SJSuryah @dop_ravivarman @muthurajthangvl @sundarksam @teamaimpr #Hindustani3 🇮🇳 #Bharateeyudu3 🇮🇳 #WarMode— Lyca Productions (@LycaProductions) October 8, 2026