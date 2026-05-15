'ప్రతీ హనీమూన్ సీన్ పారిస్లోనే తీయాలా?- సినిమా నిర్మాణ ఖర్చులు తగ్గిద్దాం!'- కమల్ హాసన్
ఆర్థిక సవాళ్ల నేపథ్యంలో సినీ పరిశ్రమకు కమల్ హాసన్ కీలక సూచనలు- అవసరం లేని విలాసవంతమైన ఖర్చులు తగ్గించాలని పిలుపు- విదేశీ షూటింగ్లకు బదులుగా భారతీయ ప్రదేశాలను వినియోగించుకోవాలని సూచన
Published : May 15, 2026 at 9:19 PM IST
Kamal Haasan On Industry Resources : భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించి ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్ పలు కీలక సూచనలు చేశారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా నిర్మాణం కోసం ఆచరణాత్మకమైన, స్థిరమైన కార్యచరణ పద్ధతులను రూపొందించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. యుద్ధం కారణంగా, ప్రపంచం ఒత్తిడికి గురవుతోందని, అందులో భారత్ కూడా ఉందని చెప్పారు. సినీ నిర్మాణ వ్యయాలు పెరగడం కేవలం సినిమా నిర్మాణంపైనే ప్రభావం చూపదని, ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ప్రేక్షకుల ఖర్చు చేసే విధానంలో కూడా మార్పులు వస్తాయని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సినీ రంగానికి చెందిన సభ్యులకు కమల్ హాసన్ రాసిన లేఖ రాశారు.
"దీని భారం నిర్మాతలు, కార్మికులు, థియేటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఫైనాన్షియర్లు సహా మొత్తం సినీ వ్యవస్థపై పడుతుంది. సినిమా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయి నిజంగా సినిమాకే ఉపయోగపడాలి కానీ కేవలం భారీస్థాయిలో ఉన్నట్లు చూపించడానికి కాదు"
- కమల్ హాసన్, నటుడు
సినీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చేసే ఏ సవరణ అయినా కార్మికులపై భారం మోపేవిధంగా ఉండకూడదని కమల్ హాసన్ స్పష్టం చేశారు. కార్మికుల వేతనాలు, భద్రత, గౌరవం, ఆహారం, రవాణా, వసతి వంటి అంశాల్లో ఎలాంటి కోతలు ఉండకూడదని, అత్యంత కష్టపడే వారిపైనే భారాన్ని మోపడం సరైంది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. సినీ పరిశ్రమలో పెరుగుతున్న అనవసర వ్యయాలపై కూడా కమల్ హాసన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం, అనవసర ప్రయాణాలు, షూటింగ్లో జాప్యం వంటి విషయాలపై ఆయన హెచ్చరించారు. అయితే, షూటింగ్ కోసం విదేశీ పర్యటనకు బదులుగా, భారతీయ ప్రదేశాలనే ఎంచుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి ప్రేమకథ కోసం పారిస్, ప్రతి హనీమూన్ సన్నివేశం కోసం స్విట్జర్లాండ్కే వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముందని ఆయన ప్రశ్నించారు. భారతదేశంలోనే అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయని, మన దేశంపై మనకే మరింత విశ్వాసాన్ని ఉండాలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
My appeal to our Industry.@ficci_india @producers_guild @tfpcin @TFPCOffl @kfpaofficial @TFCCofficial @imppa_official @federation_film @fwicemum @aifecsocial @aicwaofficial @tfapatn #SouthIndianFilmChamberOfCommerce #NorthernIndiaMotionPicturesAssociation… pic.twitter.com/24WXgYlbHN— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 15, 2026
మన ముందున్న ఆర్థిక సవాళ్లను చిత్ర పరిశ్రమ ఎలా అదిగమించాలన్న విషయంపై చిత్ర పరిశ్రమలోని నిర్మాతలు, నటులు, దర్శకులు, కార్మిక సంఘాలు, ఓటీటీ సంస్థలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కలిసి చర్చించికోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా బాధ్యతాయుత వినియోగం, ఖర్చుల తగ్గింపుపై ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతోందని కమల్ హాసన్ గుర్తుచేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్న సమయంలో ప్రతి రంగం కూడా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు.
సినీ పరిశ్రమ కూడా ఈ బాధ్యతను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఇది వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే జాతీయ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన సమయమని అన్నారు. సినిమా కేవలం వినోదానికి పరిమితం కాని బాధ్యతలను కూడా మోస్తుందన్నారు. ఈ రోజు సినిమా ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడగలిగితే, రేపటి సినిమా భవిష్యత్తును కాపాడినట్లేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
