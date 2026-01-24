'కల్కి 2' అప్డేట్- బిగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
కల్కి 2 పై అప్డేట్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ - సీక్వెల్లో ఈ మూడు పాత్రలే మెయిన్ - ఆలస్యానికి గల కారణం భారీ లైన్అప్
Published : January 24, 2026 at 11:05 AM IST
Kalki 2 Movie Update : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ భారీ లైనప్తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. రీసెంట్గా 'రాజాసాబ్' సినిమాలో వింటేజ్ లుక్తో సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇటీవల విడుదలైన 'స్పిరిట్' సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కూడా ఆ చిత్రంపై భారీగా అంచనాలను పెంచేసింది. దీంతోపాటు త్వరలో తెరపైకి వెళ్లనున్న ప్రాజెక్ట్లపై ఫ్యాన్స్ ఎన్నో అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అందులో కల్కి సీక్వెల్ ఒకటి. ఈ సీక్వెల్పై రోజురోజుకూ క్రేజ్ పెరిగిపోతుంది. కల్కి 2898 AD భారీ విజయం తర్వాత, ప్రేక్షకులంతా 'కల్కి 2- ది సినిమాటిక్ యూనివర్స్' కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రేక్షకులకు ఓ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
అప్డేట్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
2024లో ప్రభాస్ నటించిన పౌరాణిక సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం కల్కి 2898 AD భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంగీత దర్శకుడు సంతోష్ నారాయణన్ సీక్వెల్ గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "కల్కి 2 నా కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ చిత్రంగా నిలుస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. దీని కోసం మేం చాలా కృషి చేస్తున్నాము. కల్కి 2898 AD మా అందరికీ ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పటికే కల్కి పార్ట్- 2పై ఇప్పటికే పని ప్రారంభమైంది. ఇందులో నటించేవారందరూ మెగాస్టార్లే. వాళ్ల డేట్స్ కుదిరిన వెంటనే షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది" అని తెలిపారు.
సీక్వెల్లో ఆ పాత్రలే మెయిన్
గతంలో నిర్మాత అశ్వనీదత్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో కల్కి 2 గురించి మాట్లాడారు. రెండో పార్ట్లో ఎక్కువగా కమల్హాసన్ ఉంటారని తెలిపారు. ప్రభాస్, కమల్ హాసన్ల మధ్య సన్నివేశాలు ఉంటాయని, అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్రకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుందని చెప్పారు. సీక్వెల్లో ఈ మూడు పాత్రలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని చెప్పారు. వీళ్లే ఆ సినిమాకు మెయిన్ అని అన్నారు.
భారీ లైనప్ కారణంగానే!
కల్కి సీక్వెల్ షూటింగ్ 2026 ఫిబ్రవరిలో దీని రెండో భాగం షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని సమాచారం. ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్' చిత్రాలతో బిజీగా ఉండటమే ఈ సీక్వెల్ ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా చిత్రీకరణకు దాదాపు 70 నుంచి 100 రోజుల కాల్షీట్లను ప్రభాస్ కేటాయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పార్ట్-1 షూటింగ్ సమయంలోనే దాదాపు 20 నుంచి 30 శాతం వరకు పార్ట్-2 కి సంబంధించిన చిత్రీకరణను పూర్తి చేశారని సమాచారం. పార్ట్-2 లో అమితాబ్ బచ్చన్ (అశ్వత్థామ), కమల్ హాసన్ (సుప్రీమ్ యాస్కిన్) పాత్రల మధ్య జరిగే ఘర్షణ ప్రభాస్ (భైరవ/కర్ణుడు) పాత్ర విశ్వరూపంపై దర్శకుడు మరింత దృష్టి సారించనున్నారు.
ప్రభాస్ మూవీ లైనప్!
- సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో భారీ యాక్షన్ చిత్రం 'స్పిరిట్' 2027లో విడుదల కానుంది
- సలార్ పార్ట్ 2 (శార్యంగ పర్వం) : ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది
- ఫౌజీ (Fauji): హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో చరిత్రాత్మక నేపథ్యంతో కూడిన చిత్రం
- ఇవే కాకుండా, లోకేష్ కనగరాజ్, ప్రశాంత్ వర్మ వంటి దర్శకులతో కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి
ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?
'బిజ్జలదేవ నుంచి కుంభ దాకా'- టాలీవుడ్లో కొత్త ట్రెండ్- ఈ విలన్లు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బాబోయ్!