'కల్కి 2' అప్డేట్- బిగ్​ స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్

కల్కి 2 పై అప్​డేట్​ ఇచ్చిన మ్యూజిక్​ డైరెక్టర్ ​- సీక్వెల్​లో ఈ మూడు పాత్రలే మెయిన్ - ఆలస్యానికి గల కారణం భారీ లైన్​అప్​

Kalki 2 Movie Update
Kalki 2 Movie Update (Movie Poster)
ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Kalki 2 Movie Update : రెబల్​ స్టార్​ ప్రభాస్​ భారీ లైనప్​​తో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. రీసెంట్​గా 'రాజాసాబ్'​ సినిమాలో వింటేజ్ లుక్​తో సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇటీవల విడుదలైన 'స్పిరిట్'​ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ కూడా ఆ చిత్రంపై భారీగా అంచనాలను పెంచేసింది. దీంతోపాటు త్వరలో తెరపైకి వెళ్లనున్న ప్రాజెక్ట్​లపై ఫ్యాన్స్​ ఎన్నో అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అందులో కల్కి సీక్వెల్​ ఒకటి. ఈ సీక్వెల్​పై రోజురోజుకూ క్రేజ్​ పెరిగిపోతుంది. కల్కి 2898 AD భారీ విజయం తర్వాత, ప్రేక్షకులంతా 'కల్కి 2- ది సినిమాటిక్ యూనివర్స్' కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా మ్యూజిక్​ డైరెక్టర్​ ప్రేక్షకులకు ఓ అప్డేట్ ఇచ్చారు.

అప్డేట్​ ఇచ్చిన మ్యూజిక్​ డైరెక్టర్​
2024లో ప్రభాస్ నటించిన పౌరాణిక సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం కల్కి 2898 AD భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంగీత దర్శకుడు సంతోష్ నారాయణన్ సీక్వెల్ గురించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "కల్కి 2 నా కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ చిత్రంగా నిలుస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. దీని కోసం మేం చాలా కృషి చేస్తున్నాము. కల్కి 2898 AD మా అందరికీ ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పటికే కల్కి పార్ట్- 2పై ఇప్పటికే పని ప్రారంభమైంది. ఇందులో నటించేవారందరూ మెగాస్టార్లే. వాళ్ల డేట్స్ కుదిరిన వెంటనే షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది" అని తెలిపారు.

సీక్వెల్​లో ఆ పాత్రలే మెయిన్
గతంలో నిర్మాత అశ్వనీదత్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూలో కల్కి 2 గురించి మాట్లాడారు. రెండో పార్ట్​లో ఎక్కువగా కమల్‌హాసన్ ఉంటారని తెలిపారు. ప్రభాస్‌, కమల్‌ హాసన్‌ల మధ్య సన్నివేశాలు ఉంటాయని, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ పాత్రకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుందని చెప్పారు. సీక్వెల్​లో ఈ మూడు పాత్రలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని చెప్పారు. వీళ్లే ఆ సినిమాకు మెయిన్‌ అని అన్నారు.

భారీ లైనప్ కారణంగానే!​
కల్కి సీక్వెల్ షూటింగ్ 2026 ఫిబ్రవరిలో దీని రెండో భాగం షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని సమాచారం. ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్' చిత్రాలతో బిజీగా ఉండటమే ఈ సీక్వెల్ ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా చిత్రీకరణకు దాదాపు 70 నుంచి 100 రోజుల కాల్షీట్లను ప్రభాస్ కేటాయించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పార్ట్-1 షూటింగ్ సమయంలోనే దాదాపు 20 నుంచి 30 శాతం వరకు పార్ట్-2 కి సంబంధించిన చిత్రీకరణను పూర్తి చేశారని సమాచారం. పార్ట్-2 లో అమితాబ్ బచ్చన్ (అశ్వత్థామ), కమల్ హాసన్ (సుప్రీమ్ యాస్కిన్) పాత్రల మధ్య జరిగే ఘర్షణ ప్రభాస్ (భైరవ/కర్ణుడు) పాత్ర విశ్వరూపంపై దర్శకుడు మరింత దృష్టి సారించనున్నారు.

ప్రభాస్​ మూవీ లైనప్​!​

  • సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో భారీ యాక్షన్ చిత్రం 'స్పిరిట్' 2027లో విడుదల కానుంది
  • సలార్​ పార్ట్​ 2 (శార్యంగ పర్వం) : ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది
  • ఫౌజీ (Fauji): హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో చరిత్రాత్మక నేపథ్యంతో కూడిన చిత్రం
  • ఇవే కాకుండా, లోకేష్ కనగరాజ్, ప్రశాంత్ వర్మ వంటి దర్శకులతో కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి

KALKI MOVIE UPDATE
PRABHAS MOVIE UPDATES
KALKI MOVIE SHOOTING DATE
SPIRIT MOVIE UPDATES
KALKI 2 MOVIE UPDATE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

