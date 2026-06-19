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'NBK 111' అప్జేట్- హీరోయిన్ పోస్టర్ రివీల్

'NBK 111' నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- హీరోయిన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర బృందం- క్రేజీ ప్రాజెక్ట్​లో మరో స్టార్ నటి!

NBK 111
NBK 111 (Source Movie)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 1:53 PM IST

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Kajal Aggarwal NBK 111 Poster : నందమూరి బాలకృష్ణ- గోపిచంద్ మలినేని కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న NBK 111 (వర్కింగ్ టైటిల్)లో హీరోయిన్​ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్​లో కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్నట్లు మూవీటీమ్ శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆమె ఫస్ట్ లుక్​ పోస్టర్​ను సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో షేర్ చేసింది.

నేడు కాజల్ అగర్వాల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఆమె ఫస్ట్ ​లుక్ పోస్టర్​ను విడుదల చేశారు. "అందరి చూపు ఆమె పైనే, ప్రతి తుపాను వెనుక ఒక కారణం ఉంటుంది" అనే ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​తో కూడిన గ్లింప్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసిన పోస్టర్​లో కాజల్ చీరకట్టుతో కళ్లజోడు ధరించి ఉంది. బ్యాగ్రౌండ్​లో కొన్ని పత్రాలు, స్టాంపింగ్​లు ఉండడంతో అది ప్రభుత్వ కార్యాలయంలా కనిపిస్తుంది. ఈ లెక్కన ఈ సినిమాలో కాజల్ ప్రభుత్వ అధికారిణి పాత్రలో కనిపిచే ఛాన్స్ ఉందని ఫ్యాన్స్ గెస్ చేస్తున్నారు.

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KAJAL AGGARWAL JOINED NBK 111
KAJAL AGGARWAL FIST LOOK IN NBK 111
NBK 111 HEROIN

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