'NBK 111' అప్జేట్- హీరోయిన్ పోస్టర్ రివీల్
'NBK 111' నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- హీరోయిన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర బృందం- క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లో మరో స్టార్ నటి!
Published : June 19, 2026 at 1:53 PM IST
Kajal Aggarwal NBK 111 Poster : నందమూరి బాలకృష్ణ- గోపిచంద్ మలినేని కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న NBK 111 (వర్కింగ్ టైటిల్)లో హీరోయిన్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్నట్లు మూవీటీమ్ శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో షేర్ చేసింది.
నేడు కాజల్ అగర్వాల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. "అందరి చూపు ఆమె పైనే, ప్రతి తుపాను వెనుక ఒక కారణం ఉంటుంది" అనే ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్తో కూడిన గ్లింప్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసిన పోస్టర్లో కాజల్ చీరకట్టుతో కళ్లజోడు ధరించి ఉంది. బ్యాగ్రౌండ్లో కొన్ని పత్రాలు, స్టాంపింగ్లు ఉండడంతో అది ప్రభుత్వ కార్యాలయంలా కనిపిస్తుంది. ఈ లెక్కన ఈ సినిమాలో కాజల్ ప్రభుత్వ అధికారిణి పాత్రలో కనిపిచే ఛాన్స్ ఉందని ఫ్యాన్స్ గెస్ చేస్తున్నారు.