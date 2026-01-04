'కబీర్ సింగ్'ను రిజెక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరో!- ఆ డెసిషనే షాహిద్కు కలిసొచ్చిందా?
Kabir Singh Movie First Choice : బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలో 'కబీర్ సింగ్' సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. 2019లో వచ్చిన ఈ సినిమా యూత్లో ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో మనందరికీ తెలుసు. తెలుగులో విజయ్ దేవరకొండ చేసిన 'అర్జున్ రెడ్డి' మ్యాజిక్ ను, హిందీలో సందీప్ రెడ్డి వంగా అంతే ఇంటెన్స్తో రీక్రియేట్ చేశారు. అప్పటి వరకు వరుస ప్లాపులతో సతమతమవుతున్న షాహిద్ కపూర్ కెరీర్ను ఈ సినిమా ఒక్కసారిగా పైకి లేపింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 379 కోట్లు కొల్లగొట్టి షాహిద్ను స్టార్ హీరోల లిస్ట్లో నిలబెట్టింది. తెరపై షాహిద్ కపూర్ చేసిన యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ పాత్ర, ఆ గడ్డం, ఆ కోపం చూసి జనాలు ఫిదా అయిపోయారు. కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే, ఈ పాత్ర కోసం సందీప్ రెడ్డి వంగా అనుకున్న మొదటి ఆప్షన్ షాహిద్ కపూర్ కాదట! అవును, మీరు విన్నది నిజమే. షాహిద్ కంటే ముందే ఈ స్క్రిప్ట్ మరో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ దగ్గరకు వెళ్లింది. అతను ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే.
దర్శకుడి ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఆ స్టారే!
సందీప్రెడ్డి వంగా ఈ కథను హిందీలో తీయాలనుకున్నప్పుడు, ఆ పాత్రలోని ఇంటెన్సిటీని, ఆ ఎనర్జీని క్యారీ చేయగల నటుడు కావాలని వెతికారు. ఆ సమయంలో ఆయనకు ఒక స్టార్ హీరో గుర్తుకొచ్చాడు. ఆ హీరోకి ఉన్న మాస్ ఇమేజ్, ఎలాంటి పాత్రనైనా సమర్థంగా చేయగల సత్తా చూసి, కబీర్ సింగ్ పాత్రకు ఆయనే న్యాయం చేయగలరని సందీప్ భావించారు.
వెంటనే ఆ హీరోని కలిసి కథ కూడా చెప్పారు. కానీ, ఆశ్చర్యకరంగా ఆ స్టార్ హీరో ఈ ప్రాజెక్ట్ను తిరస్కరించారు. దానికి ఆయన చెప్పిన కారణం కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంది. ఈ పాత్ర మరీ "డార్క్" గా ఉందని, ఇందులో ఉన్న ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రగుల్స్ను తాను చేయడానికి ఆసక్తి లేదని చెప్పి ఆఫర్ను వదులుకున్నారట.
ఆ స్టార్ హీరో ఎవరో కాదు
ఇంతకీ ఆఫర్ రిజెక్ట్ చేసిన ఆ హీరో మరెవరో కాదు, బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్. అవును, కబీర్ సింగ్ పాత్ర మొదట రణ్వీర్ దగ్గరికే వెళ్లింది. సందీప్ రెడ్డి వంగా, రణ్వీర్ సింగ్ ఇంటెన్సిటీని చూసి ఆయన్నే సంప్రదించారు. కానీ అప్పటికే 'బాజీరావు మస్తానీ', 'పద్మావత్' వంటి సీరియస్ పాత్రలు చేసి రణ్వీర్ అలసిపోయి ఉన్నారు. మళ్లీ వెంటనే అంత డార్క్గా, డిప్రెసివ్గా ఉండే పాత్ర చేయడం ఇష్టం లేక ఆయన నో చెప్పారు. దీంతో ఆ అదృష్టం షాహిద్ కపూర్ తలుపు తట్టింది. ఒకవేళ రణ్వీర్ కనుక ఒప్పుకుని ఉంటే, ఈరోజు కబీర్ సింగ్గా మనం మరొకరిని చూసేవాళ్ళం.
షాహిద్ కపూర్కు కలిసొచ్చిన కాలం
రణ్వీర్ సింగ్ నిర్ణయం, షాహిద్ కపూర్ పాలిట వరంగా మారింది. అప్పటికే కెరీర్ లో సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న షాహిద్, ఈ పాత్రను ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నారు. తనలోని నటుడిని పూర్తిగా బయటకు తీసి, కబీర్ సింగ్ పాత్రలో జీవించేశారు. ప్రేమికుడి బాధను, కోపాన్ని అతను చూపించిన విధానం ప్రేక్షకులకు గట్టిగా కనెక్ట్ అయ్యింది. షాహిద్ కెరీర్లో ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచి, ఆయనను బాలీవుడ్ టాప్ హీరోల సరసన నిలబెట్టింది. ఆ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది.
రణ్వీర్ మాత్రం తగ్గేదేలే!
కబీర్ సింగ్ సినిమాను వదులుకున్నంత మాత్రాన రణ్వీర్ సింగ్ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఆయన తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతూనే ఉన్నారు. 2025లో వచ్చిన లేటెస్ట్ సినిమా 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. ఈ సినిమా కేవలం ఇండియాలోనే రూ. 739 కోట్లు వసూలు చేసి, 2025లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన బాలీవుడ్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ పాత్ర కోసం రణ్వీర్ చేసిన మేకోవర్ కు ప్రశంసల జల్లు కురిసింది. ఒక పక్క షాహిద్కు కబీర్ సింగ్ లైఫ్ ఇస్తే, మరోపక్క రణ్వీర్ తన రికార్డులతో తానెప్పుడూ టాప్ స్టార్ అని నిరూపించుకుంటూనే ఉన్నారు.
ఏది ఏమైనా సినిమాల్లో కొన్ని పాత్రలు రాసిపెట్టి ఉంటాయంటారు. కబీర్ సింగ్ పాత్ర రణ్వీర్ కోసం రాసుకున్నా, అది షాహిద్ను వెతుక్కుంటూ వెళ్లింది. షాహిద్ ఆ పాత్రకు చేసిన న్యాయం వల్ల అది ఒక 'కల్ట్ క్లాసిక్' గా మిగిలిపోయింది. రణ్వీర్ చేసినా కూడా ఆ సినిమా హిట్ అయ్యేదేమో కానీ, షాహిద్ మార్క్ మాత్రం ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు. ఈ ఆసక్తికరమైన విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్ అవుతోంది