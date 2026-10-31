బాలీవుడ్ దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా కన్నుమూత
బాలీవుడ్ దర్శక, నిర్మాత, స్క్రీన్రైటర్ సంజయ్ గుప్తా ఆకస్మికంగా మృతి చెందారు. బాత్రూమ్లో జారిపడటంతో తలకు బలమైన గాయమై కన్నుమూశారు.
Published : October 31, 2026 at 12:30 PM IST
Director Sanjay Gupta Passed Away : బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా (59) కన్నుమూశారు. శుక్రవారం ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్లు సంజయ్ గుప్తా స్నేహితుడు మిలాప్ ఝవేరి వెల్లడించారు. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల ప్రాంతంలో సంజయ్ గుప్తా తమ ఇంట్లో ప్రమాదవశాత్తూ కిందపడిపోయారు. దీంతో ఆయన తలకు బలమైన గాయమైంది. ఆయన తన సినీ జీవితంలో అనేక యాక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రాలను రూపొందించారు. ముఖ్యంగా సంజయ్ దత్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'కాంటే' (2002), 'ముసాఫిర్' (2004), 'జిందా' (2006), 'షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్వాలా' (2007) సినిమాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
1991లో జరిగిన యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్వాలా' చిత్రానికి సంజయ్ గుప్తా దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా, నిర్మాతగా, సహ రచయితగా కూడా వ్యవహరించారు. ఆ తర్వాత 2013లో 'షూటౌట్ ఎట్ వడాలా' చిత్రంతో మరొకసారి క్రైమ్ జాన్రాలో తనదైన మార్కు చూపించారు. హృతిక్ రోషన్ కథానాయకుడిగా ఆయన తెరకెక్కించిన 'కాబిల్' చిత్రం కూడా మంచి విజయాన్ని సాధించింది.
#BREAKING: Filmmaker Sanjay Gupta passed away last night after reportedly falling in his bathroom. According to Mumbai Police, the incident came to light early this morning. Versova Police have registered an Accidental Death Report (ADR), and an investigation is underway. Police said no foul play has been found so far— IANS (@ians_india) October 31, 2026