కండలు తిరిగిన దేహంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ న్యూ పోస్ట్ - ఫిదా అవుతున్న అభిమానులు
సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న ఎన్టీఆర్ న్యూ పోస్ట్ - ఎన్టీఆర్ ఫిజిక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా- ఈ మూవీలో యాక్షన్ సీన్లు ఒక రేంజ్లో ఉండొచ్చన్న చర్చ
Published : April 13, 2026 at 2:25 PM IST
Junior NTR New Instagram Post: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, స్టార్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'డ్రాగన్' (వర్కింగ్ టైటిల్). ఈ సినిమా కోసం తారక్ అభిమానులు ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల లుక్స్ విషయంలో ఆయన ట్రోల్స్కు కూడా గురయ్యారు. అయితే తాజాగా ఆయన షేర్ చేసిన ఫొటో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
కండలు తిరిగిన శరీరంతో కూడిన ఆ ఫొటోకు 'బిల్ట్, నాట్ బాట్' అనే అదిరిపోయే క్యాప్షన్ కూడా పెట్టి తనపై వచ్చిన ట్రోల్స్కు అదిరిపోయే కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ ఫొటోలో ఎన్టీఆర్ ఫిజిక్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ సినిమా కోసం తారక్ తన శరీరాకృతిని పూర్తిగా మార్చేశారు. 'బీస్ట్ మోడ్'లోకి మారిపోయారు. ఇప్పుడు బీస్ట్ మోడ్లో ఉన్న ఆ లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తారక్ ఫిట్నెస్ను చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సీన్లు ఒక రేంజ్లో ఉండొచ్చని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు.
మే 20న స్పెషల్ ఏంటి?
ఇదిలా ఉండగా, మే 20న ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ లేదా టైటిల్ టీజర్ను విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, సినిమా షూటింగ్ ఆగిపోయిందని వస్తున్న వార్తలను చిత్ర బృందం కొట్టిపారేసింది. తర్వాతి షెడ్యూల్ త్వరలోనే ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపింది. ఈ రెండు వార్తలతో అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సినిమాపై భారీ అంచనాలు
'ఆర్ఆర్ఆర్', 'దేవర' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత ఎన్టీఆర్ నటిస్తోన్న సినిమా కావడం, 'కే.జీ.ఎఫ్', 'సలార్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్స్ అందించిన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ నెలకొన్నాయి. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో తారక్ మునుపెన్నడూ చేయని మాస్ పాత్రలో విభిన్నమైన లుక్తో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో కన్నడ నటి రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రవి బస్రూర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా 2026 చివరిలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఎన్టీఆర్ను ఢీకొట్టే విలన్గా షాహిద్!
ఈ సినిమాకు సంబంధించి విలన్ ఎవరనేది ప్రస్తుతం అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాల్లో హీరో ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటారో, విలన్ పాత్ర కూడా అంతే ధీటుగా ఉంటుంది. తొలుత మలయాళ నటుడు టోవినో థామస్ను విలన్ కోసం సంప్రదించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, డేట్స్ సర్దుబాటు కాకపోవడంతో ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు ఆ పవర్ఫుల్ విలన్ పాత్ర కోసం బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షాహిద్ కపూర్ పేరు వినిపిస్తోంది. ఎన్టీఆర్ను ఢీకొట్టే విలన్గా షాహిద్ అయితే బాగుంటుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే ఆయనతో చర్చలు జరిగాయని, త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీలో టాక్ నడుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే, వెండితెరపై ఎన్టీఆర్ - షాహిద్ కపూర్ల కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులకు కనువిందుగా మారనుంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఎన్టీఆర్ చేతినిండా భారీ ప్రాజెక్టులతో ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'దేవర 1' ఘనవిజయం సాధించడంతో, దీని సీక్వెల్ షూటింగ్ కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ సినిమాలు కూడా ఎన్టీఆర్ లైనప్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
