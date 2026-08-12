ఎన్టీఆర్ భుజానికి శస్త్రచికిత్స విజయవంతం- హెల్త్ బులిటెన్ విడుదల
2-3 నెలల్లో ఆయన పూర్తిగా కోలుకుంటారని చెప్పిన వైద్యులు
Published : August 12, 2026 at 4:40 PM IST
Junior NTR Shoulder Surgery : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భుజానికి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తైంది. ఈ మేరకు వైద్యులు ప్రకటించారు. సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో బుధవారం వైద్యులు ఆపరేషన్ చేశారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఆస్పత్రి యాజమాన్యం హెల్త్ బులిటెన్ను విడుదల చేసింది. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. 2-3 నెలల్లో ఆయన పూర్తిగా కోలుకుంటారని చెప్పారు.
'ఇటీవల గాయపడ్డ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ త్వరగా కోలుకోవడానికి శస్త్ర చికిత్స అవసరమైంది. సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లోని ఆర్దోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ పూర్ణచంద్ర తేజస్వి, డాక్టర్ నితిన్ బెజ్జంకి, డాక్టర్ మధుసుదన్ రావు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రావు బృందం ఆయన భుజానికి సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. ఆయన ప్రస్తుతం వైద్యబృందం సమక్షంలో రిహబిలిటేషన్లో ఉన్నారు. ఆయన పూర్తిగా కోలుకోవడానికి 2-3 నెలల సమయం పడుతుంది' అని కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ బులిటెన్ విడుదల చేసింది. కాగా, భుజానికి సర్జరీ కోసం ఎన్టీఆర్ ఇవాళ ఉదయాన్నే సికింద్రాబాద్ కిమ్స్కు చేరుకున్నారు. సర్జరీ చేయడానికి ముందు జరిగే ఎన్టీఆర్కు వైద్యులు పలు టెస్ట్లు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయనకు ఆర్దోపెడిక్ బృందం సర్జరీ చేసింది.
గతనెల 27న తారక్ జిమ్లో వర్కౌట్లు చేస్తుండగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఆయన భుజానికి గాయమైంది. ఈ విషయాన్ని ఆయన టీమ్ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. ఆయనకు ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్సం అందించారు. ఎన్టీఆర్ కోలుకోవడానికి 6 నుంచి 8 వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరమవుతుందని తొలుత వైద్యులు చెప్పారు. అనంతరం వైద్యుల సూచనల మేరకు ఇవాళ భుజానికి సర్జరీ చేయుంచుకున్నారు.
సినిమాపై ఎఫెక్ట్
ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో డ్రాగన్ సినిమా చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జూన్లో విడుదల కానుంది. అయితే ఇప్పుడు తారక్కు గాయం కావడంతో మూడు నెలలపాటు షూటింగ్కు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. దీంతో ఇది సినిమాపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడంతో మేకర్స్ చిత్రీకరణ వీలైనంత త్వరగా ముగించాలని ఒక ప్రణాళిక ప్రకారంగా ముందుకెళ్తుంటారు. ఇందులో భాగంగానే ఆయనపై శ్రీలంకలో కీలక సన్నివేశాలు తెరకెక్కించేలా ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. కానీ తాజా ఘటనతో ఆ షెడ్యూల్ ఆగిపోయింది!
దీంతో సినిమా షూటింగ్ మరింత ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అయితే మేకర్స్ సినిమాను తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం, హీరోకు చెందిన సన్నివేశాలు మినహా మిగతా నటీనటులపై సీన్స్ తెరకెక్కించే అవకాశం ఉంది. ఇది లార్క్ స్కేల్లో రూపొందకున్న కథ కాబట్టి ఇందులో అనేక పాత్రలు ఉన్నట్లు టీజర్ గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. అందుకే ఇతర నటీనటులకు సంబంధించిన చిత్రీకరణ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్తారో చూడాలి.
డ్రాగన్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బాలీవుడ్ లెజెండ్ అనిల్ కపూర్ ఇటీవల హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఇందులో కీలక షెడ్యూల్లో పాల్గొనేందుకే ఆయన ఇక్కడ దిగారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఆయన పాత్రకు సంబంధించి ఎంతవరకు షూటింగ్ పూర్తయ్యిందో మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది. ఇందులో అనిల్ కపూర్ నార్కోటిక్ చీఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్గా రఘువీర్ రాథోడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
'నాకు రామాయణ ట్రైలర్ నచ్చలేదు- కైకేయి అంత మోడ్రన్గా ఉంటుందా?'- మహాభారతం నటుడి సంచలన కామెంట్స్