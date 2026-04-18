సమ్మర్ బాక్సాఫీస్ క్లాష్- అగ్ర హీరోల మధ్య గట్టి పోటీ- రిస్క్ చేస్తున్నట్లేనా?
వేసవిలో రావాల్సిన భారీ చిత్రాలన్నీ జూన్ నెలకు షిఫ్ట్- ఒకే నెలలో పలు పెద్ద సినిమాలు- ఇండస్ట్రీకి లాభమా? నష్టమా?
Published : April 18, 2026 at 3:20 PM IST
Summer 2026 Box Office Movie : సాధారణంగా సమ్మర్ సీజన్ అంటే టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్కు పెద్ద పండగ లాంటిది. అయితే ఈ ఏడాది లెక్కలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. వేసవి సెలవుల్లో థియేటర్లను షేక్ చేయాల్సిన కొన్ని భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు పలు కారణాల వల్ల జూన్ నెలకు షిఫ్ట్ అయ్యాయి. దీంతో జూన్ బాక్సాఫీస్ ఇప్పుడు ఒక పెను సవాల్ను ఎదుర్కోబోతోంది. అగ్ర హీరోలందరూ ఒకేసారి బరిలోకి దిగుతుండటంతో అంచనాలు హై రేంజ్లో ఉన్నా, మరోవైపు ఒకే నెలలో ఇన్ని సినిమాలు రావడం పెద్ద రిస్క్ అనే చర్చ కూడా నడుస్తోంది. అటు నిర్మాతలకు ఇటు ప్రేక్షకులకు ఈ జూన్ నెల ఒక అగ్నిపరీక్షలా మారబోతోంది. అసలు ఈ భారీ పోటీ వెనుక ఉన్న లాభనష్టాలు ఏంటి?
టాక్సిక్, పెద్ది సమ్మర్ నుంచి జూన్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న టాక్సిక్ గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది ఈ ఏడాది మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసుకున్న సినిమాలు. వాస్తవానికి ఈ రెండు సినిమాలు ఏప్రిల్లోనే విడుదల కావాల్సి ఉన్నా, ఇప్పుడు జూన్కు షిఫ్ట్ అయ్యాయి. యశ్ టాక్సిక్ జూన్ 4న వస్తుండగా, రామ్ చరణ్ పెద్ది ఏప్రిల్ 30 నుంచి జూన్కు వాయిదా పడింది. రిలీజ్ డేట్ ఇంకా మేకర్స్ ప్రకటించలేదు. ఈ రెండు చిత్రాలు వేల కోట్ల బిజినెస్తో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఒకే నెలలో రెండు పాన్ ఇండియా చిత్రాలు రావడం వల్ల వసూళ్ల పరంగా కొంత చీలిక వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది నిర్మాతలకు కొంత ఆందోళన కలిగించే విషయమే.
పెద్ది కోసం త్యాగం చేసినా తప్పని పోటీ
అఖిల్ అక్కినేని నటిస్తున్న లెనిన్ సినిమా నిజానికి మే 1న రావాల్సి ఉంది. రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా ఏప్రిల్ 30న వస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో పోటీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతో అఖిల్ తన సినిమాను జూన్ 26కు వాయిదా వేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు చరణ్ పెద్ది ఏప్రిల్ నుంచి వాయిదా పడింది. ఇది జూన్ 25 లేదా 27కు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో అఖిల్కు మళ్లీ క్లాష్ తప్పేలా లేదు. చరణ్తో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కొద్దీ అఖిల్ తన సినిమాను వెనక్కి జరిపినా, బాక్సాఫీస్ లెక్కల ప్రకారం జూన్ నెలాఖరులో ఈ రెండు సినిమాలు ఎదురెదురుగా క్లాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండడంతో ఇప్పుడు ట్రేడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అఖిల్కు ఇది చాలా కీలకమైన సినిమా కాబట్టి, ఈ పోటీని ఎలా అధిగమిస్తారో చూడాలి.
ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ కూడా అప్పుడేనా?
యశ్, రామ్ చరణ్, అఖిల్ మాత్రమే కాకుండా మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న డ్రాగన్ కూడా జూన్ నెలను టార్గెట్ చేసింది. ఈ సినిమా జూన్ 26న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ గతేడాదే ప్రకటించారు. కానీ, ఈ సినిమాకు వర్క్ ఇంకా చాలా వరకు బ్యాలెన్స్ ఉండడంతో ఇది వాయిదా పడే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సినీవర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది. ఒకవేళ జూన్లోనే వస్తే మాత్రం అగ్ర హీరోలంతా ఒకేసారి పోటీ పడటం అరుదనే చెప్పాలి. పెద్ది, లెనిన్, డ్రాగన్ ఒకే వారం గ్యాప్లో విడుదలైనా కూడా అది బాక్సాఫీస్ వద్ద రిస్క్ అనే చెప్పాలి. ప్రశాంత్ నీల్ మేకింగ్ స్టైల్పై ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా ఈ సినిమాకు భారీ ఓపెనింగ్స్ రావడం ఖాయం, కానీ అదే సమయంలో ఇతర సినిమాలకు థియేటర్ల కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
జైలర్ 2- కోలీవుడ్ నుంచి గట్టి పోటీ
తెలుగు, కన్నడ హీరోలతో పాటు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ జైలర్ 2 కూడా జూన్ రేసులో ఉందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. జూన్ 12న ఈ సినిమా వచ్చే అవకాశం ఉందని కోలీవుడ్ వర్గాల టాక్. ఒకవేళ రజనీకాంత్ కూడా బరిలోకి దిగితే బాక్సాఫీస్ వద్ద పరిస్థితి మరింత వైరల్గా మారుతుంది. సౌత్ఇండియాలోని అన్ని ఇండస్ట్రీల నుంచి పెద్ద సినిమాలు ఒకేసారి రావడం థియేటర్ల యజమానులకు కూడా తలనొప్పిగా మారుతుంది. ఏ సినిమాకు ఎన్ని స్క్రీన్లు ఇవ్వాలి? షోలు ఎలా సర్దుబాటు చేయాలి? అనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కలెక్షన్లపై దెబ్బ పడే ఛాన్స్
ప్రస్తుతం ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబం థియేటర్కు వెళ్లి సినిమా చూడాలంటే భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. టికెట్ రేట్లతో పాటు ఫుడ్ ట్రావెల్ ఖర్చులు కలిపితే ఒక సినిమాకు కనీసం రెండు వేల రూపాయల వరకు అవుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకే నెలలో నాలుగు, ఐదు భారీ సినిమాలు వస్తే, మధ్యతరగతి ప్రేక్షకులు ఏ సినిమా చూడాలి? ఏది వదిలేయాలి? అని ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. కంటెంట్ ఎంత బాగున్నా కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల అన్ని సినిమాలు థియేటర్లో చూడటం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. దీంతో సినిమాల కలెక్షన్లపై దెబ్బ పడే ఛాన్స్ ఉంది.
కంటెంట్ అద్భుతంగా ఉన్నా కూడా కొన్నిసార్లు క్లాష్ వల్ల సినిమాలు నష్టపోతుంటాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ పెద్ద సినిమాలు ఉన్నప్పుడు ప్రేక్షకుల ఫోకస్ అలాగే డబ్బులు రెండుగా విడిపోతాయి. దీనివల్ల లాంగ్ రన్లో రావాల్సిన వసూళ్లు తగ్గిపోతాయి. జూన్ నెలలో రాబోతున్న ఈ సినిమాల బడ్జెట్ వందల కోట్లలో ఉంది కాబట్టి, ప్రతి రూపాయి నిర్మాతలకు కీలకమే. కచ్చితంగా ఈ పోటీలో కొందరు వెనక్కి తగ్గక తప్పదని తెలుస్తోంది. మరి ఆ త్యాగం ఎవరు చేస్తారో చూడాలి.