అమితాబ్- సంజయ్ దత్ సాంగ్స్ వార్- ఒకే ట్యూన్​తో రెండు పాటలు- కాపీ కొట్టింది ఎవరు? ఆ మిస్టరీ వెనుక అసలు ఇదే!

ఆఫ్రికన్ సాంగ్ నుంచి పుట్టిన జుమ్మా చుమ్మా, తమ్మా తమ్మా పాటలు- సంగీత దర్శకుల మధ్య క్రెడిట్ వార్- మూడు దశాబ్దాలు గడిచినా ఇంకా క్రేజ్ తగ్గని బాలీవుడ్ ఐకానిక్ సాంగ్స్

Sanjay Dutt - Amitabh Bachchan (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 6:58 PM IST

Jumma Chumma vs Tamma Tamma : భారతీయ సినిమాల్లో కొన్ని పాటలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆడియెన్స్‌కు సంగీతం అంటే ఒక రకమైన ప్రాణం. అయితే ఇప్పుడు మనం వింటున్న చాలా ఐకానిక్ సాంగ్స్ వెనుక మనకు తెలియని కొన్ని చేదు నిజాలు దాగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 90వ దశకంలో ఇంటర్నెట్ లేని కాలంలో విదేశీ ట్యూన్స్‌ను వాడేసి తమ సొంతం అని చెప్పుకోవడం బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లకు ఒక అలవాటుగా ఉండేది. అలా పుట్టినవే మనం ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేసే 'జుమ్మా చుమ్మా', 'తమ్మా తమ్మా' పాటలు. ఈ రెండు పాటలు ఒకే ట్యూన్ ఆధారంగా వచ్చినప్పటికీ, ఆ క్రెడిట్ కోసం ఇద్దరు దిగ్గజ మ్యూజిక్ కంపోజర్లు అప్పట్లో ఒకరిపై ఒకరు కామెంట్స్ చేసుకున్నారు. ఇంతకు ఆ పాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆ వివాదం ఏంటి?

ఆఫ్రికన్ ట్యూన్- బాలీవుడ్‌లో రెండు పాటలు
గైనీ దేశానికి చెందిన సింగర్ మోరీ కాంటే 1980ల చివరలో 'తమా', 'యే కే యే కే' అనే సాంగ్స్‌ను రిలీజ్ చేశారు. అవి అప్పట్లో గ్లోబల్ హిట్ అయ్యాయి. ఈ ట్యూన్స్ విన్న మన బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు బప్పీ లహరి, లక్ష్మీకాంత్ - ప్యారేలాల్ (భారతీయ సంగీత దర్శకుల ద్వయం) వెంటనే ఎట్రాక్ట్ అయ్యారు. ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ ట్యూన్‌ను తీసుకుని హిందీలో రెండు వేర్వేరు పాటలను కంపోజ్ చేశారు. లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ 'హమ్' సినిమా కోసం 'జుమ్మా చుమ్మా' అని, బప్పీ లహరి 'థానేదార్' సినిమా కోసం 'తమ్మా తమ్మా' అని రికార్డ్ చేశారు. ఒకే ఒరిజినల్ సాంగ్ నుంచి రెండు హిందీ సాంగ్స్ రావడం అప్పట్లో పెద్ద సెన్సేషన్ అయ్యింది.

క్రెడిట్ వార్- ఎవరిది ఒరిజినల్?
ఈ రెండు పాటలలో తమదే ముందంటూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల మధ్య వార్ మొదలైంది. 'జుమ్మా చుమ్మా' పాటను తామే మొదట రికార్డ్ చేశామని లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ వాదిస్తే, ఆ పాట గురించి తనకు అసలు తెలియదని బప్పీ లహరి చెప్పుకొచ్చారు. బప్పీ లహరి ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ "ఈ వివాదం ఎందుకో నాకు అర్థం కావడం లేదు, ఎందుకంటే ఈ ట్యూన్ ఆయనది కాదు, నాది కాదు. మేమిద్దరం ఆ మోరీ కాంటే సాంగ్ నుంచి ట్యూన్ తీసుకున్నాం" అని పచ్చిగా ఒప్పుకున్నారు. ఒకరిని ఒకరు 'అన్ ఎథికల్' అని విమర్శించుకున్నా, చివరికి ఇద్దరూ పక్కాగా కాపీ కొట్టారు అన్నది వాస్తవం.

అమితాబ్ ఒత్తిడి వల్లే కాపీ కొట్టాం- ప్యారేలాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్
లక్ష్మీకాంత్ మరణించిన తర్వాత ప్యారేలాల్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అసలు విషయం బయట పెట్టారు. 'జుమ్మా చుమ్మా' పాటను తాము కావాలని కాపీ కొట్టలేదు అని, కేవలం అమితాబ్ బచ్చన్ ఒత్తిడి వల్లే ఆ పని చేశామని ఆయన చెప్పారు. బిగ్ బికి ఆ ట్యూన్ బాగా నచ్చడంతో అది కచ్చితంగా తన సినిమాలో ఉండాలని కోరారట. తాము తమ కెరీర్‌లో చేసిన 500 సినిమాల్లో కనీసం 50 పాటలను కేవలం హీరోలు, ప్రొడ్యూసర్ల ఒత్తిడి వల్లే కాపీ కొట్టాల్సి వచ్చింది అని ఆయన నిర్మొహమాటంగా వెల్లడించారు.

సంజయ్ దత్ కష్టం- మాధురీ దీక్షిత్‌తో డాన్స్ అంటే టెన్షన్
'తమ్మా తమ్మా' పాట కొరియోగ్రఫీని సరోజ్ ఖాన్ చేశారు. ఈ పాట కోసం సంజయ్ దత్ ఎంతో కష్టపడ్డారు. మాధురీ దీక్షిత్ వంటి గొప్ప డాన్సర్ పక్కన తను సరిగ్గా చేయగలనా అని ఆయన చాలా భయపడ్డారు. దీంతో సరోజ్ ఖాన్ సంజయ్‌తో వారాల తరబడి రిహార్సల్స్ చేయించారు. అలాగే ఈ పాటలో చైర్స్‌తో చేసే ఒక డాన్స్ సీక్వెన్స్ అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ అయ్యింది. అయితే అది కూడా హాలీవుడ్ సింగర్ జానెట్ జాక్సన్ 'మిస్ యూ మచ్' మ్యూజిక్ వీడియో నుంచి ఇన్‌స్పైర్ అయ్యి చేసిందే. మాధురి ఈ పాటలోని ఒక సీక్వెన్స్ కోసం ఏకంగా 40 రీటేక్స్ తీసుకుంది అంటే ఆ పాట కోసం ఎంత శ్రమించారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఆ స్టెప్ 'వల్గర్' అన్న బిగ్ బి- జయ బచ్చన్ రాకతో సీన్ రివర్స్
మరోవైపు 'జుమ్మా చుమ్మా' సాంగ్ షూటింగ్‌లో అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక హుక్ స్టెప్ విషయంలో చాలా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారట. ఆ స్టెప్ చూడటానికి కొంచెం 'వల్గర్'గా ఉందని, తన ఇమేజ్‌కి అది సెట్ అవ్వదు అని బిగ్ బి ఫీల్ అయ్యారట. కానీ కొరియోగ్రాఫర్ చిన్ని ప్రకాశ్ మాత్రం అది బాగుంటుంది అని చెప్పారు. షూటింగ్ మధ్యలో జయ బచ్చన్ సెట్స్‌కి వచ్చి ఆ స్టెప్ చూసి ఫిదా అయ్యారు. "అమిత్, ఇదొక ఐకానిక్ స్టెప్ అవుతుంది" అని ఆమె చెప్పడంతో అమితాబ్‌కి నమ్మకం కలిగింది. ఆ మరుసటి రోజు నుంచి ఆయన పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్‌తో ఆ స్టెప్ వేసి దానికి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ తెచ్చారు.

కాలం దాటిన క్రేజ్- మళ్లీ మళ్లీ రీమిక్స్‌లు!
ఈ రెండు పాటలు కాపీ అయినప్పటికీ, అవి సాధించిన సక్సెస్ మాత్రం అంతా ఇంతా కాదు. మూడు దశాబ్దాలు గడిచినా ఇప్పటికీ ఏ ఫంక్షన్‌లోనైనా ఈ పాటలు ప్లే అవ్వాల్సిందే. 'తమ్మా తమ్మా' పాటను 2017లో వరుణ్ ధావన్, ఆలియా భట్ నటించిన 'బద్రీనాథ్ కీ దుల్హనియా'లో రీమిక్స్ చేశారు. ఇక రీసెంట్​గా వచ్చిన 'ధురంధర్ 2'లోనూ సంజయ్ దత్​కు సంబంధించిన ఓ సన్నివేశంలో ఈ పాటను ప్లే చేశారు.

అలాగే 'జుమ్మా చుమ్మా' సాంగ్‌ని కూడా చాలా సినిమాల్లో మళ్లీ వాడుకున్నారు. ఒరిజినల్ ఆఫ్రికన్ సాంగ్‌కి రాని గుర్తింపు బాలీవుడ్ వల్ల వచ్చిందని కొందరు విమర్శించినా, ఈ పాటలు హిందీ సినిమా హిస్టరీలో చెరగని ముద్ర వేశాయి అన్నది మాత్రం నిజం. అయితే ఒకే సాంగ్‌ను ఇద్దరు కంపోజర్లు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ కాపీ కొట్టడం అనేది అప్పట్లో పెద్ద వివాదానికి దారి తీసింది. అదే ఈ కాలంలో ఇటువంటి పనులు చేస్తే సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్‌తో ఊపిరి ఆడనివ్వరు, కానీ అప్పట్లో అవి సూపర్ హిట్లుగా నిలిచిపోయాయి.

