ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద నివాళులు- సెక్యూరిటీని దాటుకుని తారక్ మీదకు దూసుకొచ్చిన వ్యక్తి- ఏం జరిగిందంటే?
Published : May 28, 2026 at 1:51 PM IST
Jr NTR At NTR Ghat : ఎన్టీఆర్ ఘాట్ దగ్గర వాతావరణం ఎప్పుడూ కూడా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అయితే గురువారం ఉదయం ఒక్కసారిగా హడావుడి కనిపించింది. భారీ భద్రత మధ్య నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మీదకు ఒక అభిమాని సడెన్గా దూసుకురావడం అక్కడ టెన్షన్ క్రియేట్ చేసింది. కళ్లు మూసి తెరిచేలోపే ఆ వ్యక్తి బ్యాలెన్స్ తప్పి నేరుగా తారక్ కాళ్ల దగ్గర పడిపోయాడు. దీంతో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక అందరూ కాస్త కంగారు పడ్డారు. కానీ ఆ తర్వాత తారక్ చేసిన పనికి ఫ్యాన్స్ అంతా ఫిదా అవుతున్నారు. అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది అనే వివరాల్లోకి వెళితే
ఎన్టీఆర్ ఘాట్కు తారక్
తన తాత, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి సందర్భంగా తారక్ అక్కడికి వచ్చారు. గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ దగ్గర తన అన్నయ్య కళ్యాణ్రామ్తో కలిసి ఆయన పూలమాలలు వేసి తాతకు దండం పెట్టుకున్నారు. ప్రతి ఏడాదీ జూ.ఎన్టీఆర్ ఈ కార్యక్రమానికి కచ్చితంగా వస్తారు కాబట్టి, ఆయన్ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా అక్కడికి చేరుకున్నారు. చుట్టూ వందలాది మంది అభిమానులతో ఆ ప్రాంతం అంతా కోలాహలంగా మారిపోయింది.
సడెన్గా కాళ్ల మీద పడిన ఫ్యాన్
ఎన్టీఆర్ ఘాట్లో తాతకు నివాళులు అర్పించిన తర్వాత తారక్ తిరిగి వెళ్తున్నారు. చుట్టూ జనం బాగా ఉండటంతో మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న టైమ్లో ఈ అనుకోని సంఘటన జరిగింది. ఒక అభిమాని ఎలాగైనా తన ఫేవరెట్ హీరోకి దగ్గరగా వెళ్లి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలని ఆత్రుతతో సెక్యూరిటీని దాటుకుని ముందుకు వచ్చాడు. ఆ కంగారులో అతనికి బ్యాలెన్స్ తప్పి నేరుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాళ్ల మీద పడిపోయాడు. దీంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్లంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
కంగారు పడిన సెక్యూరిటీ
అలా ఒక వ్యక్తి సడెన్గా హీరో మీదకు పడిపోవడంతో చుట్టూ ఉన్న బాడీగార్డ్స్ వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. ఆ వ్యక్తిని పక్కకు లాగేసి పరిస్థితిని కంట్రోల్ చేసేందుకు స్పీడ్గా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఆ హడావుడిలో ఆ అభిమానిని పక్కకు నెట్టేయడానికి ట్రై చేశారు. కానీ ఆ గందరగోళం మధ్య జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఏమాత్రం కోప్పడలేదు. చాలా కూల్గా బాడీగార్డ్స్ను ఆపి, కింద పడిపోయిన ఆ అభిమానిని తన చేతులతోనే పైకి లేపాడు.
ఆప్యాయంగా పలకరింపు
కింద పడిన అభిమానిని పైకి లేపడమే కాకుండా తారక్ అతనితో చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. ఏమీ కాలేదు కదా అన్నట్లుగా పలకరిస్తూ నవ్వుతూ అతనికి షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చాడు. అంత రద్దీలో కూడా టెన్షన్ పడకుండా తారక్ చూపించిన సహనం చూసి అక్కడున్న వారంతా సంతోషపడ్డారు. ఒక స్టార్ రేంజ్లో కాకుండా, ఒక సామాన్యుడిలా తనను ఇష్టపడే వ్యక్తి పట్ల చూపించిన ఈ సింపుల్ నేచర్ అందరి మనసులను గెలుచుకుంది.
ఎన్టీఆర్ ఘాట్ దగ్గర జరిగిన ఈ మొత్తం ఇన్సిడెంట్కు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమాని కాళ్ల మీద పడటం, తారక్ అతన్ని పైకి లేపి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం నెటిజన్లను బాగా ఎట్రాక్ట్ చేసింది. అంత హడావుడిగా ఉన్న టైమ్లో కోప్పడకుండా పరిస్థితిని హ్యాండిల్ చేసిన తీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. తన ఫ్యాన్స్తో తారక్కున్న ఎమోషనల్ బాండింగ్కు ఇదే అసలైన నిదర్శనం అంటూ ఆన్లైన్లో అందరూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
డ్రాగన్ లుక్తో ఫ్యాన్స్కు డబుల్ కిక్
ఇక సినిమాల ముచ్చట్లకు వస్తే, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న డ్రాగన్ మూవీ పనుల్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. రీసెంట్గా తారక్ పుట్టినరోజు నాడు రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది. 1967 నాటి డ్రగ్స్ మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ యాక్షన్ మూవీలో తారక్ లూగర్ అనే పవర్ఫుల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు. అనిల్ కపూర్, అశుతోష్ రాణా లాంటి స్టార్లు నటిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆడియన్స్ అంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
