ఇట్స్ అఫీషియల్ : 'శివుడి కుమారుడు- పార్వతి గర్వం'- ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ మూవీ అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్
ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- కుమారస్వామి కథేనా?
Published : June 29, 2026 at 5:13 PM IST
NTR Trivikram Movie Announcement : జూనియర్ ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ కాంబో ప్రాజెక్ట్ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. కొన్ని నెలలుగా ఊరిస్తూ వస్తున్న మేకర్స్ సోమవారం ఈ ప్రాజెక్ట్ను అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తూ సినిమాను కన్ఫర్మ్ చేశారు. 'శివుని కుమారుడు, పార్వతీదేవి గర్వం, శాశ్వత సేనాని' అనే క్యాప్షన్ను జోడించారు. ఈ పోస్టర్లో త్రిశూలం, బ్యాగ్రౌండ్లో యుద్ధ భూమి వాతావరణం ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా ఇది ఆసక్తిని పెంచుతుంది.
తాజా అప్డేట్తో ఇది కుమారస్వామి బ్యాక్డ్రాప్లోనే తెరకెక్కనుందని క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే ఈ సినిమా టైటిల్ను మాత్రం అనౌన్స్ చేయలేదు. ఏదైతేనేం ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న తారక్ ఫ్యాన్స్కు ఇది ఫుల్మీల్ లాంటి అప్డేట్ అని చెప్పవచ్చు! ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, హారిక హసిన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
The Son of Shiva.— Jr NTR (@tarak9999) June 29, 2026
The Pride of Parvathi.
The Eternal Commander.
And, once again with TRIVIKRAM.#NTRxTrivikram pic.twitter.com/oIW7o4PETu