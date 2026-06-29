ETV Bharat / entertainment

ఇట్స్ అఫీషియల్ : 'శివుడి కుమారుడు- పార్వతి గర్వం'- ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ మూవీ అనౌన్స్​ చేసిన మేకర్స్

ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- కుమారస్వామి కథేనా?

NTR Trivikram Movie Announcement
NTR Trivikram Movie Announcement (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NTR Trivikram Movie Announcement : జూనియర్ ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ కాంబో ప్రాజెక్ట్​ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. కొన్ని నెలలుగా ఊరిస్తూ వస్తున్న మేకర్స్ సోమవారం ఈ ప్రాజెక్ట్​ను అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తూ సినిమాను కన్ఫర్మ్ చేశారు. 'శివుని కుమారుడు, పార్వతీదేవి గర్వం, శాశ్వత సేనాని' అనే క్యాప్షన్​ను జోడించారు. ఈ పోస్టర్​లో త్రిశూలం, బ్యాగ్రౌండ్​లో యుద్ధ భూమి వాతావరణం ఉన్నాయి. ఓవరాల్​గా ఇది ఆసక్తిని పెంచుతుంది.

తాజా అప్డేట్​తో ఇది కుమారస్వామి బ్యాక్​డ్రాప్​లోనే తెరకెక్కనుందని క్లారిటీ వచ్చేసింది. అయితే ఈ సినిమా టైటిల్​ను మాత్రం అనౌన్స్ చేయలేదు. ఏదైతేనేం ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న తారక్ ఫ్యాన్స్​కు ఇది ఫుల్​మీల్ లాంటి అప్డేట్ అని చెప్పవచ్చు! ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, హారిక హసిన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

TAGGED:

NTR TRIVIKRAM MOVIE UPDATE
NTR TRIVIKRAM MOVIE ANNOUNCEMENT
NTR GOD OF WAR STORY
NTR TRIVIKRAM COMBO
NTR TRIVIKRAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.