ఎన్టీఆర్ న్యూ లుక్స్ వైరల్- 'డ్రాగన్​ కోసం' ఊర మాస్​ గెటప్ రెడీ!

ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్స్

Jr NTR New Look
Jr NTR New Look (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Jr NTR New Look : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​కు డ్రాగన్ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. కానీ ఆ తర్వాత మేకర్స్ ఎలాంటి అప్డేట్లు ఇవ్వడం లేదు. అయితే ఈ సినిమాను భారీ రేంజ్​లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని మాత్రం నిర్మాత మైత్రి రవిశంకర్ ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. దీంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు పీక్స్​కు వెళ్లిపోయాయి. ఇప్పుుడు ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్స్​ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

కొంతకాలంగా తారక్ ఫిట్​నెస్​పై దృష్టి పెట్టారు. అందుకే బరువు తగ్గుతూ వస్తున్నారు. మొన్నామధ్య ఆయన బావమరిది నార్నె నితిన్ పెళ్లిలో ఎన్టీఆర్ సందడి చేశారు. ఆయన చాలా సన్నగా అయ్యారు. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా కోసమే ఆ మేకోవర్ అని తెలుస్తోంది. ఫైనల్​గా ప్రశాంత్ అనుకున్న లుక్ వచ్చాక షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ అవుతుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్ చూస్తుంటే డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ అనుకున్న లుక్ వచ్చేసినట్లే! అని అనిపిస్తుంది.

ఎన్టీఆర్ ఎయిర్​పోర్టులో నుంచి బయటకు వస్తున్న వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి. బ్లూ జీన్స్, క్యాజువల్ చెక్ షర్ట్, పైన బ్లాక్ కలర్ జాకెట్ ధరించారు. గతనెలతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు కొద్దిలో కొద్దిగా బరువు పెరిగారు. ఆయన ముఖంలో కూడా కల కనిపిస్తుంది. లోపలి నుంచి బయటకు వస్తుండగా మీసం తిప్పుతూ కెమెరా వైపునకు ఓ లుక్ ఇచ్చారు. అంతే సోషల్ మీడియాలో తాజా లుక్ ట్రెండ్ సెట్ చేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ పేరు ట్రెండింగ్​లోకి వచ్చేసింది. ఇలాంటి లుక్​తో బిగ్ స్క్రీన్​పై తారక్ కనబడేతే మాత్రం థియటేర్లు బ్లాస్టే అని, టైగర్ మీసం మెలేస్తుందంటూ ఎన్టీఆర్​ అని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. అలాగే ఊర మాస్ లుక్ అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

