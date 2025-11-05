ఎన్టీఆర్ న్యూ లుక్స్ వైరల్- 'డ్రాగన్ కోసం' ఊర మాస్ గెటప్ రెడీ!
ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్స్
Published : November 5, 2025 at 4:07 PM IST
Jr NTR New Look : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు డ్రాగన్ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. కానీ ఆ తర్వాత మేకర్స్ ఎలాంటి అప్డేట్లు ఇవ్వడం లేదు. అయితే ఈ సినిమాను భారీ రేంజ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని మాత్రం నిర్మాత మైత్రి రవిశంకర్ ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. దీంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు పీక్స్కు వెళ్లిపోయాయి. ఇప్పుుడు ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కొంతకాలంగా తారక్ ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టారు. అందుకే బరువు తగ్గుతూ వస్తున్నారు. మొన్నామధ్య ఆయన బావమరిది నార్నె నితిన్ పెళ్లిలో ఎన్టీఆర్ సందడి చేశారు. ఆయన చాలా సన్నగా అయ్యారు. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా కోసమే ఆ మేకోవర్ అని తెలుస్తోంది. ఫైనల్గా ప్రశాంత్ అనుకున్న లుక్ వచ్చాక షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ అవుతుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్ చూస్తుంటే డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ అనుకున్న లుక్ వచ్చేసినట్లే! అని అనిపిస్తుంది.
ఎన్టీఆర్ ఎయిర్పోర్టులో నుంచి బయటకు వస్తున్న వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. బ్లూ జీన్స్, క్యాజువల్ చెక్ షర్ట్, పైన బ్లాక్ కలర్ జాకెట్ ధరించారు. గతనెలతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు కొద్దిలో కొద్దిగా బరువు పెరిగారు. ఆయన ముఖంలో కూడా కల కనిపిస్తుంది. లోపలి నుంచి బయటకు వస్తుండగా మీసం తిప్పుతూ కెమెరా వైపునకు ఓ లుక్ ఇచ్చారు. అంతే సోషల్ మీడియాలో తాజా లుక్ ట్రెండ్ సెట్ చేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ పేరు ట్రెండింగ్లోకి వచ్చేసింది. ఇలాంటి లుక్తో బిగ్ స్క్రీన్పై తారక్ కనబడేతే మాత్రం థియటేర్లు బ్లాస్టే అని, టైగర్ మీసం మెలేస్తుందంటూ ఎన్టీఆర్ అని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. అలాగే ఊర మాస్ లుక్ అంటూ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
The Fierce 🐉🔥#ManOfMassesNTR @tarak9999 @NTRNeelFilm pic.twitter.com/uPHf5y6Yz9— NTR Trends (@NTRFanTrends) November 5, 2025