'ఇది కదా కావాల్సింది'- తారక్ లేటెస్ట్ లుక్ మైండ్​ బ్లోయింగ్​

ఎన్టీఆర్ లేటెస్ట్ లుక్ వైరల్- ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ షేప్ వచ్చినట్లే!

Jr NTR Latest LOOK
Jr NTR Latest LOOK (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Jr NTR Latest LOOK : మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్​తో డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈనెలలోనే కొత్త షెడ్యూల్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకోసం తారక్ పూర్తిగా కొత్త అవతార్​లోకి మారిపోయారు. ఆయన మేకోవర్ ఇప్పటికే ఫ్యాన్స్​ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎన్టీఆర్​కు సంబంధించిన మరో ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ఎన్టీఆర్ లేటెస్ట్ లుక్ ఆడియెన్స్​ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో పర్ఫెక్ట్ షేప్​తో కూడిన గడ్డం, పూర్తి ఫిట్​గా కనిపిస్తున్నారు. కళ్లకు గాగుల్స్ ధరించి, సోఫాలో సింపుల్​గా ఫోజులో కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ తాజా లుక్​కు ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఇది తదుపరి షెడ్యూల్​ కోసం లుక్​ అని తెలుస్తోంది. ఓవరాల్​గా చెప్పాలంటే తారక్ లేటెస్ట్ లుక్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఈ పర్ఫెక్షన్ కోసమే ప్రశాంత్ నీల్ షూటింగ్​ ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ కటౌట్​లో యాక్షన్ సీన్స్​ పడితే సినిమా అదిరిపోతుందని అంటున్నారు. నేషన్​ను షేక్ చేసందుకు టైగర్ రెడీ అయ్యిందంటూ ఫ్యాన్స్​ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. 'ఇలాంటి లుక్​ కోసమే ఇన్ని రోజులు ఎదురుచూశాం' అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే వార్ 2 సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్ చాలా సన్నగా మారిపోయారు. పూర్తిగా ఫిట్​నెస్​పైన దృష్టి పెట్టి వర్కౌట్లు చేశారు. అయితే తొలుత ఈ లుక్​ పట్ల ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కానీ, ఆ లుక్​కు ఇప్పుడు పర్ఫెక్షన్ వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది.

JR NTR LATEST LOOK
JR NTR DRAGON UPDATE
JR NTR

