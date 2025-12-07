'ఇది కదా కావాల్సింది'- తారక్ లేటెస్ట్ లుక్ మైండ్ బ్లోయింగ్
Published : December 7, 2025 at 11:48 AM IST
Jr NTR Latest LOOK : మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్తో డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈనెలలోనే కొత్త షెడ్యూల్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకోసం తారక్ పూర్తిగా కొత్త అవతార్లోకి మారిపోయారు. ఆయన మేకోవర్ ఇప్పటికే ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎన్టీఆర్కు సంబంధించిన మరో ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఎన్టీఆర్ లేటెస్ట్ లుక్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో పర్ఫెక్ట్ షేప్తో కూడిన గడ్డం, పూర్తి ఫిట్గా కనిపిస్తున్నారు. కళ్లకు గాగుల్స్ ధరించి, సోఫాలో సింపుల్గా ఫోజులో కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ తాజా లుక్కు ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఇది తదుపరి షెడ్యూల్ కోసం లుక్ అని తెలుస్తోంది. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే తారక్ లేటెస్ట్ లుక్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఈ పర్ఫెక్షన్ కోసమే ప్రశాంత్ నీల్ షూటింగ్ ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
🐯🐯@tarak9999 Anna🐯🐯🐯 pic.twitter.com/rqMpIV84lj— NandipaTi muRali (@NtrMurali9999) December 6, 2025
ఈ కటౌట్లో యాక్షన్ సీన్స్ పడితే సినిమా అదిరిపోతుందని అంటున్నారు. నేషన్ను షేక్ చేసందుకు టైగర్ రెడీ అయ్యిందంటూ ఫ్యాన్స్ పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. 'ఇలాంటి లుక్ కోసమే ఇన్ని రోజులు ఎదురుచూశాం' అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే వార్ 2 సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్ చాలా సన్నగా మారిపోయారు. పూర్తిగా ఫిట్నెస్పైన దృష్టి పెట్టి వర్కౌట్లు చేశారు. అయితే తొలుత ఈ లుక్ పట్ల ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కానీ, ఆ లుక్కు ఇప్పుడు పర్ఫెక్షన్ వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది.