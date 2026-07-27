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NTR భుజానికి గాయం- వైద్యులు ఏం అన్నారంటే?

డా.జె.మధుసూదన్‌రావు, డా.ఆర్‌.ఎ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నేతృత్వంలోని బృందం పూర్తిస్థాయి వైద్య పరీక్షలు

JR NTR Got Injured
JR NTR Got Injured (Source: ETV Bharat))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 9:57 PM IST

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JR NTR Got Injured : ప్రముఖ నటుడు జూనియర్​ ఎన్టీఆర్‌ గాయపడ్డారు. సోమవారం సాయంత్రం భుజానికి స్వల్ప గాయమైనట్లు ఆయన కార్యాలయం వెల్లడించింది. ఆయనకు డా.జె.మధుసూదన్‌రావు, డా.ఆర్‌.ఎ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నేతృత్వంలోని బృందం పూర్తిస్థాయి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది. ఎన్టీఆర్‌ పూర్తిగా కోలుకునేందుకు 6-8 వారాల విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు చెప్పింది. అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తామని ప్రకటనలో పేర్కొంది.

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JR NTR GOT INJURED
JR NTR GOT INJURED

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