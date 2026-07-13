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ఆ రోజే రాజకీయాల్లోకి ఎన్టీఆర్?- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్- ఏం చెప్పిందంటే?

ఎన్టీఆర్‌ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ- 'ఊరు-వాడ' కార్యక్రమానికి తారక్ పొలిటికల్ ఎంట్రీకి సంబంధం లేదన్న అభిమానుల సంఘం

Jr NTR Political Entry
Jr NTR Political Entry (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 1:32 PM IST

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NTR Fans Association On Political Entry Rumours : యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్‌ జులై 18న రాజకీయాల్లోకి రానున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలపై క్లారిటీ వచ్చింది. వీటిపై స్పందించిన ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం ఓ లేఖను రిలీజ్ చేసింది. ఆ రోజు నిర్వహించనున్న 'ఊరు-వాడ' కార్యక్రమానికి తారక్‌ పొలిటికల్‌ ఎంట్రీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇది ఒక సామాజిక కార్యక్రమం మాత్రమేనని వెల్లడించింది.

'జులై 18న జరగనున్న ఊరు-వాడ కార్యక్రమానికి ఎప్పుడో ప్రణాళికలు రూపొందించాం. దీన్ని రాజకీయాలతో ముడిపెట్టొద్దు. అసత్య ప్రచారాలను నమ్మొద్దు. ఇలాంటి వాటిని ప్రచారం చేయొద్దని మీడియా సంస్థలు, సోషల్‌ మీడియా పేజీలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దీని వల్ల అభిమానులు అనవసరంగా అయోమయానికి గురవుతున్నారు' అని ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం ఆ లేఖలో పేర్కొంది. దీనిపై ఎన్టీఆర్‌ స్పందన కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దాంతో ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ అనే సమాచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని అర్థమైంది.

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