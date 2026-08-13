డోంట్ వర్రీ తారక్ ఫ్యాన్స్ - వచ్చే నెలలోనే డ్రాగన్ షూటింగ్ రీ స్టార్ట్! - ప్రశాంత్ నీల్ ప్లాన్ అదుర్స్!
డ్రాగన్ మూవీ షూటింగ్ అప్డేట్- ఎన్టీఆర్కు గాయమైన చిత్రీకరణ కొనసాగించే ప్లాన్లో మేకర్స్!
Published : August 13, 2026 at 11:31 AM IST
Jr NTR Dragon Update : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గాయపపడంతో డ్రాగన్ మూవీ షూటింగ్ ఆగిపోనుందంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. ఎన్టీఆర్కు వైద్యులు 2 -3 నెలల విశ్రాంతి సూచించచడంతో అప్పటిదాకా చిత్రీకరణ నిలిపేస్తారని పుకార్లు వినిపించాయి. ఆయన ఈ గ్యాప్లో ప్రశాంత్ సలార్ 2 పనులు మొదలుపెట్టాలని భావిస్తున్నారని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. దీంతో తారక్ ఫ్యాన్స్ కాస్త నిరాశ చెందారు. అనుకున్న డేట్కు సినిమా రిలీజ్ అవ్వదేమో అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఫ్యాన్స్కు ఊరటనిచ్చే విషయం ఒకటి బయటకు వచ్చింది. ఓవైపు ఎన్టీఆర్ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పటికీ, మరోవైపు షూటింగ్ మాత్రం కొనసాగించాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట! అందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను కూడా ఫిక్స్ చేసినట్లు ఫిల్మ్ సర్కిల్స్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.
వచ్చే నెలలోనే!
సెప్టెంబర్ 03న చిత్రీకరణ పునః ప్రారంభించాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారని తెలిసింది. అయితే ఇందులో ఎన్టీఆర్పై సన్నివేశాలు కాకుండా ఇతర నటీనటులపై సీన్స్ షూట్ చేస్తారని సమాచారం. అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ చిన్నప్పటి పాత్రకు సంబంధించి సన్నివేశాలు ఇందులో ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది. అలాగే కొంతమేర టాకీ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేసే విధంగా ప్రశాంత్ నీల్ ప్లాన్ వేశారని సమాచారం. ఎన్టీఆర్ సెట్స్కు వచ్చే అవసరం లేకుండానే మిగిలిన కాస్ట్ అండ్ క్రూతో షూటింగ్ పూర్తి చేయాలని ఆయన అనుకుంటున్నారని ఇన్సైట్ టాక్ వినిపిస్తుంది.
సమయం వృథా కాకుండా ఎన్టీఆర్ కోలుకుంటున్న ఈ టైమ్లో ఆయన ఫ్రేమ్లో ఉండని మిగిలిన సన్నివేశాలు తెరకెక్కాయాలని ప్రశాంత్ అండ్ టీమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. దీనిపై మూవీటీమ్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. కానీ ఒకరకంగా ఆలోచిస్తే, మేకర్స్ ఇలాంటి ప్లాన్తో ముందుకెళ్లే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేం. ఎందుకంటే ఈ టైమ్ను కూడా మేకర్స్ ఇలా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడంతో షూటింగ్ పూర్తి చేయాలన్న ఒత్తిడి కూడా మేకర్స్పై ఉంటుంది.
మూడో వారంలో సెట్స్లోకి ఎన్టీఆర్?
అలాగే ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నారు. ఆయనకు డాక్టర్లు 2 నుంచి 3 నెలల విశ్రాంతి సూచించారు. ఒకవేళ రికవరీ ప్రోగ్రెస్ స్పీడ్గా ఉంటే ఆయన ఒక నెలలోనే సెట్స్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం కూడా ఉందని తెలుస్తోంది. సెప్టెంబర్ తొలి వారంలో షూటింగ్ రీస్టార్ట్ అవుతే, అదే నెల మూడు లేదా నాలుగో వారంలో ఆయన సెట్స్కు వెళ్తారని కూడా ప్రచారం నడుస్తోంది. కానీ, ఇదంతా ఆయన రికవరీ, డాక్టర్ల సూచనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిపై త్వరలోనే క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది!
కాగా, గతనెల 27న జిమ్లో వర్కౌట్లు చేస్తుండగా తారక్ భుజానికి గాయమైంది. దీనికి ఈనెల 12న సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నారు.