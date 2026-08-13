హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్ఛార్జ్ అయిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్- ఫొటో రిలీజ్
సర్జరీ తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జ్ అయిన ఎన్టీఆర్- అధికారికంగా హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేసిన ఆసుపత్రి వర్గాలు
Published : August 13, 2026 at 5:22 PM IST
Jr NTR Health Bulletin : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రి నుంచి గురువారం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. గతనెల 27న ఆయన భుజానికి గాయం కాగా, బుధవారం కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు సర్జరీ జరిగింది. ఆర్దోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ పూర్ణచంద్ర తేజస్వి, డాక్టర్ నితిన్ బెజ్జంకి, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రావు,డాక్టర్ మధుసుదన్ రావు బృందం ఎన్టీఆర్ భుజానికి సర్జరీని సక్సెస్ఫుల్గా చేసింది. ఇక ఇవాళ ఆయనను డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ మేరకు ఆయనతో దిగిన ఫొటోను డాక్టర్ల బృందం సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఎన్టీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ హెల్త్ బులిటెన్ విడుదల చేసింది.
'డాక్టర్ ఆర్. ఎ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి, డాక్టర్ నితిన్ బెజ్జంకి ఆధ్వర్యంలో విజయవంతంగా ఆర్థ్రోస్కోపిక్ భుజ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న నటుడు ఎన్టీఆర్ సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని తెలియజేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఆయన ఆరోగ్యం క్షేమంగా ఉంది. పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఇప్పుడు వైద్య పర్యవేక్షణలో రిహబిలిటేషన్లో ఉంటారు. మా సీఎండి డాక్టర్ బి. భాస్కర్ రావు ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఎన్టీఆర్కు నిరంతరం బలం చేకూరాలని, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం' అని కిమ్స్ తమ అఫీషియల్ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. దీంతో ఎన్టీఆర్ త్వరగా కోలుకొని షూటింగ్ సెట్స్లో అడుగుపెట్టాలని ఆయన అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
We’re pleased to share that actor N.T.R has been successfully discharged from KIMS Hospitals, Secunderabad, following a successful arthroscopic shoulder surgery led by Dr. R. A. Purnachandra Tejaswi, and Dr. Nithin Bejjanki.— KIMS Hospitals (@kimshospitals) August 13, 2026
He is doing well and will now continue with a… pic.twitter.com/Klp7IAL72s
కాగా, గతనెల జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తుండగా తారక్కు గాయమైంది. దీనికి బుధవారం ఎన్టీఆర్ భజానికి సర్జరీ జరిగింది. డాక్టర్ నితిన్ బెజ్జంకి, డాక్టర్ మధుసుదన్ రావు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రావు బృందం ఆయనకు సర్జరీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. వైద్యులు ఎన్టీఆర్కు మూడు నెలల విశ్రాంతిని సూచించారు. అలాగే తన గాయంపై తారక్ కూడా బుధవారం రాత్రి అప్డేట్ ఇచ్చారు. సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తైందని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. కిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్య బృందానికి, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు చూపించిన ప్రేమకు థాంక్స్ చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఆయన లీడ్ రోల్లో డ్రాగన్ తెరకెక్కుతుంది. డ్రగ్ మాఫియా, యాక్షన్ డ్రామాగా ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. అయితే ఎన్టీఆర్కు గాయం కావడంతో షూటింగ్ ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో ఎన్టీఆర్ లుగర్ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది జూన్ 11న విడుదల కానుంది.