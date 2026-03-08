'మహిళలను గౌరవించేలాగే నా కొడుకులను పెంచుతాను'- వుమెన్స్ డేపై తారక్ కామెంట్స్
బెంగళూరులో హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్- తారక్ను చూసేందుకు ఎయిర్పోర్ట్, రోడ్డుపైకి భారీగా చేరుకున్న అభిమానులు
Published : March 8, 2026 at 3:56 PM IST
Jr NTR Latest Looks : "నేను ఒకవేళ డాక్టర్ అయితే , పిల్లల స్పెషలిస్ట్ను కావాలనుకునే వాడిని. ఎందుకంటే, నాకు పిల్లలంటే ఇష్టం. పిల్లల పెరుగుదలను చూడటానికి నేను ఇష్టపడతాను" అని అన్నారు పాన్ఇండియా స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఆదివారం ఓ ప్రైవేటు హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి తారక్ హాజరయ్యారు. అక్కడ ఈవెంట్లో హాస్పిటల్ ఎండీ అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు తారక్ ఇలా సమాధానమిచ్చారు.
ఏ స్పెషలిస్ట్ కావాలనుకుంటారు?
హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సం తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్లో తారక్ పాల్గొన్నారు. కర్ణాటకు రావడం అంటే తనకు అమ్మమ్మగారి ఇంటికొచ్చినట్లు ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. ఇక ఈ క్రమంలోనే ఆయనను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగ్గా, సమాధానమిచ్చారు. 'ఒకవేళ మీరు డాక్టర్ అయితే, ఏ స్పెషలిస్ట్ కావాలని అనుకుంటారు?' అని అడగ్గా, 'కచ్చితంగా నేను చిన్న పిల్లల డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటా. నాకు పిల్లలంటే ఇష్టం. వాళ్లు మన కళ్లముందు పెరుగుతుంటే చూడడానికి ఇష్టపడతాను' అని ఎన్టీఆర్ అన్నారు. అలాగే ఇంకో 25ఏళ్ల తర్వాత ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటారు? అన్న ప్రశ్నకు, అప్పుడు నన్ను 67 సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తిగా చూస్తారు అని సరదాగా జవాబిచ్చారు.
మహిళలను గౌరవించేలా నా పిల్లలను పెంచుతాను!
అలాగే ఇవాళ మహిళల దినోత్సవం సందర్భంగా, ఓ లేడీ డాక్టర్ 'సమాజంలో మహిళలను ఎలా గౌరంవించాలో చెప్పండి' అని అడిగారు. దీనికి ఆయన స్పందింస్తూ, 'మహిళను గౌరవించాలని పదే పదే గుర్తుచేయకూడదు. పుట్టుకతోనే ప్రతీ మగాడు మహిళను గౌరవించాలి. అలా చిన్నప్పటి నుంచే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు నేర్పించాలి. నాకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. మహిళలను గౌరవించేలానే వాళ్లను పెంచుతా' అని రిప్లై ఇచ్చారు.
బెంగళూరులో భారీగా ఫ్యాన్స్
ఎన్టీఆర్కు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటుగా దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో ఆయనకు భారీగానే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఆయన ఆదివారం బెంగళూరుకు వస్తున్నారని తెలుసుకున్న ఫ్యాన్స్ తారక్ను చూసేందుకు రోడ్లపైకి భారీగా చేరుకున్నారు. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఆసుపత్రి దాకా రోడ్డుకు ఇరువైపులా అభిమానుల హడావుడి కనిపించింది. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తలెత్తాయి.
ముఖ్యంగా ఆసుపత్రి ప్రాంగణం వద్ద వేలాదిమంది అభిమానులు గుమిగూడారు. ఆయనను ఒక్కసారైనా చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్స్ అక్కడికి వచ్చారు. అనున్నదానికంటే ఎక్కువ క్రౌడ్ రావడంతో పోలీసులకు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. దీంతో తన కారు రూఫ్ టాప్నుంచి అభిమానులకు ఎన్టీఆర్ అభివాదం చేస్తూ లోపలికి వెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాగే డ్రాగన్ సినిమాకు సంబంధించిన లుక్స్ కూడా రివీల్ అయ్యాయి!