దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్- కారణం ఏంటంటే?

Jr NTR
Jr NTR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 6:17 PM IST

Jr NTR Hicourt : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ తాజాగా దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం కలిగించేలా సోషల్‌మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారని, అలాంటి పోస్టులు క్రియేట్ చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్‌పై సోమవారం విచారణ జరిపిన జస్టిస్‌ మన్మీత్‌ ప్రీతమ్‌ సింగ్‌ అరోరా, సదరు ఖాతాలపై విచారణ జరిపి నిందితులపై మూడు రోజుల్లోగా చర్యలు తీసుకోవాలని సోషల్‌మీడియా సంస్థలను ఆదేశించారు.

కాగా, ఎన్టీఆర్‌ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ, హక్కులకు భంగం కలిగించేలా, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచేలా సోషల్‌మీడియా, ఈ- కామర్స్‌ ప్లాట్​ఫామ్స్​లో అనేక పోస్టులు వైరల్‌ అవుతున్నాయని అలాంటి వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్టీఆర్‌ తరపు న్యాయవాది జె.సాయిదీపక్‌ ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరించిన న్యాయస్థానం, 2021 ఐటీ చట్టం ప్రకారం సదరు ఖాతాలపై విచారణ జరిపి నిందితులపై 3 రోజుల్లోగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా సోషల్ మీడియా సంస్థలను కోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను డిసెంబరు 22కు వాయిదా వేసింది.

ముందుగా వాళ్లను సంప్రదించండి!
అయితే వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం కలిగేలా ఉన్న అభ్యంతరకర పోస్టుల వ్యవహారంలో, అలాంటి పోస్టులను తొలగించాలని ముందుగా సోషల్‌మీడియా సంస్థలను సంప్రదించాలని జస్టిస్‌ మన్మీత్‌ ప్రీతమ్‌ ఈ సందర్భంగా సూచించారు. ఆ తర్వాతనే కోర్టును ఆశ్రయించాలని అన్నారు. అయితే గతంలో బాలీవుడ్‌ నటుడు అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌కు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురవ్వగా అప్పట్లో న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను న్యాయవాది ఈ సందర్భంగా కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

ఈ లిస్ట్​లో వీళ్లు కూడా
ఇక ఇలాంటి పోస్టుల వ్యవహారంలో ఇప్పటికే పలువురు సినీప్రముఖులు దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ జాబితాలో తెలుగు అగ్ర నటుడు నాగార్జున అక్కినేని, బాలీవుడ్‌ నటులు ఐశ్వర్యరాయ్‌, అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, కరణ్‌ జోహార్‌, అనిల్‌ కపూర్‌, ఆర్ట్‌ ఆఫ్ లివింగ్‌ వ్యవస్థాపకులు శ్రీశ్రీ రవి శంకర్‌ తదితరులు ఉన్నారు.

