'డ్రాగన్' ఫైనల్ లుక్ ఇదే!- NTR నెక్ట్స్ లెవల్ మేకోవర్- వీడియో వైరల్
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్స్ ఫుల్ వైరల్- ఇదే డ్రాగన్ సినిమా ఫైనల్ లుక్?- కొత్త షెడ్యూల్ కోసం ఫారిన్కు తారక్
Published : February 8, 2026 at 10:45 AM IST
NTR New Look Dragon Movie : పాన్ఇండియా స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా నుంచి చాలా రోజులుగా ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. ఎప్పుడైనా హీరో ఎన్టీఆర్ పబ్లిక్గా కనిపిస్తేనే ఫ్యాన్స్ ఆయన లుక్స్తో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఆ మధ్యలో పలుమార్లు ఎన్టీఆర్ లుక్స్కు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. తాజాగా మరోసారి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎన్టీఆర్ కనిపించారు. ఈసారి లుక్స్ మరింత కొత్తగా ఉన్నాయి.
ఎన్టీఆర్ లేటెస్ట్ లుక్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో చాలా స్లిమ్గా పర్ఫెక్ట్ షేప్తో లాంగ్ గడ్డం, చెవికి రింగ్తో చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఇదే ఆయన పైనల్ మేకోవర్ లుక్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తాజా లుక్కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఇది బ్లూ జీన్స్, హుడ్డీ ధరించి గాగుల్స్ పెట్టుకొని సింపుల్గా వాక్ చేస్తూ ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించారు. ఆయనతోపాటు డ్రాగన్ సినిమా నిర్మాత రవిశంకర్ కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఆయన ఈ సినిమా షూటింగ్ కొత్త షెడ్యూల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్నారని అర్థమవుతోంది.
Man Of Masses @tarak9999 Anna off to Jordon for #Dragon shoot. On screen look🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kn1HwowP04— NandipaTi muRali (@NtrMurali9999) February 8, 2026
కొత్త షెడ్యూల్ అక్కడే
గతేడాది ప్రారంభమైన షూటింగ్ ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా చిత్రీకరించారు. ఇక షూటింగ్ లొకేషన్ను ఇప్పుుడు జోర్డన్కు షిఫ్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాలో కీలక ఎపిసోడ్స్ను అక్కడ చిత్రీకరించాలని డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ ఫిక్స్ చేశారని టాక్. ఈ షెడ్యూల్లో తారక్పై పలు సన్నివేశాలు తెరకెక్కిస్తారు. ఆయనతోపాటు సినిమాలో ఆయా పాత్రలు పోషిస్తున్న నటీనటులు కూడా ఇందులో పాల్గొననున్నారు.
February 8, 2026
కాగా, ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమాను ఫుల్ లెంగ్త్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ విషయం మేకర్స్ చెప్పకపోయినా, అనిల్ కపూరే ఇటీవల స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో క్లూ ఇచ్చారు. మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్ ఇందులో నటిస్తున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.