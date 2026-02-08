ETV Bharat / entertainment

'డ్రాగన్' ఫైనల్ లుక్ ఇదే!- NTR నెక్ట్స్ లెవల్ మేకోవర్- వీడియో వైరల్

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తాజా లుక్స్​ ఫుల్ వైరల్- ఇదే డ్రాగన్ సినిమా ఫైనల్ లుక్?- కొత్త షెడ్యూల్ కోసం ఫారిన్​కు తారక్

NTR Look
NTR Look (Source : ETV Bharat)
NTR New Look Dragon Movie : పాన్ఇండియా స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమా కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా నుంచి చాలా రోజులుగా ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. ఎప్పుడైనా హీరో ఎన్టీఆర్ పబ్లిక్​గా కనిపిస్తేనే ఫ్యాన్స్​ ఆయన లుక్స్​తో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఆ మధ్యలో పలుమార్లు ఎన్టీఆర్ లుక్స్​కు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. తాజాగా మరోసారి హైదరాబాద్ ఎయిర్​పోర్ట్​లో ఎన్టీఆర్ కనిపించారు. ఈసారి లుక్స్ మరింత కొత్తగా ఉన్నాయి.

ఎన్టీఆర్ లేటెస్ట్ లుక్ ఫ్యాన్స్​​ను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో చాలా స్లిమ్​గా పర్ఫెక్ట్ షేప్​తో లాంగ్ గడ్డం, చెవికి రింగ్​తో చాలా స్టైలిష్​గా కనిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఇదే ఆయన పైనల్ మేకోవర్ లుక్ అంటూ ఫ్యాన్స్​ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.​ తాజా లుక్​కు ఫ్యాన్స్​ ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఇది బ్లూ జీన్స్, హుడ్డీ ధరించి గాగుల్స్ పెట్టుకొని సింపుల్​గా వాక్ చేస్తూ ఎయిర్​పోర్ట్​లో కనిపించారు. ఆయనతోపాటు డ్రాగన్​ సినిమా నిర్మాత రవిశంకర్ కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఆయన ఈ సినిమా షూటింగ్​ కొత్త షెడ్యూల్​లో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్నారని అర్థమవుతోంది.

కొత్త షెడ్యూల్ అక్కడే
గతేడాది ప్రారంభమైన షూటింగ్ ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా చిత్రీకరించారు. ఇక షూటింగ్ లొకేషన్​ను ఇప్పుుడు జోర్డన్​కు షిఫ్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాలో కీలక ఎపిసోడ్స్​ను అక్కడ చిత్రీకరించాలని డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ ఫిక్స్ చేశారని టాక్. ఈ షెడ్యూల్​లో తారక్​పై పలు సన్నివేశాలు తెరకెక్కిస్తారు. ఆయనతోపాటు సినిమాలో ఆయా పాత్రలు పోషిస్తున్న నటీనటులు కూడా ఇందులో పాల్గొననున్నారు.

కాగా, ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమాను ఫుల్ లెంగ్త్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ విషయం మేకర్స్ చెప్పకపోయినా, అనిల్ కపూరే ఇటీవల స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో క్లూ ఇచ్చారు. మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్ ఇందులో నటిస్తున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

