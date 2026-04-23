'స్టాలిన్ గెలుస్తారు'- తమిళనాడు ఎన్నికలపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జోస్యం- వీడియో వైరల్!
షూటింగ్ సమయంలో ఎన్టీఆర్, సముద్రఖని మధ్య ఆసక్తికర సంభాషణ- ఎన్నికల ఫలితాలను ముందే అంచనా వేసిన తారక్- సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న వీడియో
Published : April 23, 2026 at 2:28 PM IST
Jr NTR On Tamailnadu Elections : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో చక్కర్లు కొడుతోంది. సాధారణంగా స్టార్ హీరోలు సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం సినిమాల గురించో లేదా సరదా కబుర్ల గురించో మాట్లాడుకుంటారు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నం అని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది. భారీ చిత్రంలో నటిస్తూ, తన పాత్రపై పూర్తి ఏకాగ్రత పెడుతూనే, మరోవైపు దేశంలోని రాజకీయ పరిణామాలను ఆయన ఎంత నిశితంగా గమనిస్తారో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఒక పొరుగు రాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాల గురించి ఆయన చేసిన విశ్లేషణ ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
స్టాలినే గెలుస్తారు!
షూటింగ్ సెట్స్లో తన కో యాక్టర్ సముద్రఖనితో ఎన్టీఆర్ తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజకీయల గురించి చర్చించాటరట. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే రాష్ట్రంలో డీఎంకే పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని, ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు ఎంకే స్టాలిన్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని తారక్ తనతో చెప్పారట. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా సముద్రఖని వెల్లడించారు. ఇంతకీ ఏ సందర్భంలో ఇది జరిగిందంటే?
షూటింగ్ గ్యాప్లో పొలిటికల్ డిస్కషన్స్!
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో 2022లో వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో ఎన్టీఆర్తో పాటు ప్రముఖ నటుడు సముద్రఖని కూడా నటించారు. ఈ సినిమాలో వీరిద్దరికీ పెద్దగా కాంబినేషన్ సీన్స్ లేకపోయినప్పటికీ, సెట్స్లో మాత్రం ఒకరికొకరు మాట్లాడుకునేవారు. ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్, సముద్రఖని మధ్య రాజకీయాలకు సంబంధించిన కొన్ని చర్చలు జరిగాయని స్వయంగా సముద్రఖని గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. షూటింగ్ విరామ సమయంలో ఎన్టీఆర్ పక్కన కూర్చుని రాజకీయాల గురించి చర్చించడం చూసి ఆయన షాక్ అయ్యారట.
ఎన్నికల ఫలితాలపై తారక్ జోస్యం!
ఆ వీడియోలో సముద్రఖని మాట్లాడుతూ, 2021 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సుమారు ఐదు నెలల ముందే ఎన్టీఆర్ ఆ ఎన్నికల ఫలితాల గురించి తనతో మాట్లాడారని చెప్పారు. ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది? ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి? ఏ జిల్లాలో ఏ పార్టీ పట్టు సాధిస్తుంది? అనే విషయాలను తారక్ ఎంతో స్పష్టంగా వివరించారట. కేవలం రాజకీయాలే కాకుండా, అక్కడి ప్రజల నాడిని కూడా ఎన్టీఆర్ ముందే పసిగట్టారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ చెప్పిన అంకెలు, విశ్లేషణ ఆయన చెప్పినట్లే ఉండటంతో సముద్రఖని షాక్ అయ్యారట.
ఇప్పుడెందుకు వైరల్ అవుతోంది?
వాస్తవానికి ఇది నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన ఇంటర్వ్యూ. అయినప్పటికీ, ఇప్పుడు నెటిజన్లు దీనిని వెలికితీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ కేవలం నటుడే కాదు, అపారమైన రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి అని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇప్పుుడు తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తారక్ రాజకీయ విశ్లేషణకు సంబంధించిన ఈ పాత వీడియో ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సముద్రఖని ఎన్టీఆర్ గురించి చెబుతున్న మాటలు చూస్తుంటే, తారక్కు రాజకీయాలపై ఉన్న పట్టు సామాన్యమైనది కాదని అర్థమవుతోంది.
సెట్స్లో తారక్- సముద్రఖని ప్రశంసలు
ఆర్ఆర్ఆర్ షూటింగ్ సమయంలో ఎన్టీఆర్ గెటప్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ముఖ్యమైన సంఘటనలను ఆయన అప్డేట్ చేసుకునేవారట. సముద్రఖనితో మాట్లాడుతూ తమిళనాడులో డీఎంకే ఇతర పార్టీల బలాబలాల గురించి ఆయన చెప్పిన తీరును సముద్రఖని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకొచ్చారు. "కథ గురించి సొసైటీ గురించి మాట్లాడడం కామన్, ఆయనతో మంచి బాండింగ్ ఉంది. ఆయన పవర్ వేరు. ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ తర్వాత నేను కనిపించగానే 'ముందే చెప్పాను కదా' అని నాతో అన్నారు" అని సముద్రఖని చెప్పారు.
కాగా, 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో డీఎంకే పార్టీ 133 సీట్లు గెలుచుకొని అధికారంలోకి వచ్చింది. ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు ఎంకే స్టాలిన్ సీఎం అయ్యారు.